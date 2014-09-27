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Создаю одностраничник / Landing Page. Дешево и с оплатой за результат!
Всем привет! =)
Отличное предложение для тех,кто хочет попробовать заработать с помощью Landing Page!
Предлагаю свои услуги по созданию одностраничника. Знаю все основы структуры,чтобы привлекать пользователя и постепенно приближать его к желанию купить ваш товар. Опыт около 2-ух лет.
От вас требуется:
1. Знать что будете продавать
2. Вы должны приблизительно представлять, каким вы хотите видеть свой одностраничник.
3. Предоставить мне всю информацию о товаре ( то, чем я буду наполнять одностраничник ).
4. Всё остальное обсуждается в переписке
Цена - 3000 руб. - Цена за полноценный одностраничник. (дополнительные доработки обсуждаются лично).
Срок - 2-4 дня
Оплата - Только после завершения работы.
Пример того,что делаю,могу скинуть в личку.
Цену беру не большую, потому что уже есть наработки и я знаю что и как делать, поэтому не вижу смысла делать ценник выше. Если ни разу сайтами не занимались, то объясню основные моменты и покажу как управлять.
Так же дам несколько советов по способам рекламы.
Если хотите узнать более подробную информацию, либо хотите заказать Landing Page пишите в ЛС