Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Создаю одностраничник / Landing Page. Дешево и с оплатой за результат!

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Создание сайта: от А до Я. Менеджмент вашего Контента. Обсуждение Систем Управления Сайтом (CMS) Content Management Systems (например: DLE, Joomla, Drupal, Bitrix и др.), Движков Форумов (например: Vbulletin, IPB, phpBB). Сервисы и услуги по созданию сайта
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 00:18
#1
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Ставки на спорт
Регистрация: 25.01.2017
Сообщений: 1
Благодарностей: 0
КП: 0.000
Создаю одностраничник / Landing Page. Дешево и с оплатой за результат!
Всем привет! =)

Отличное предложение для тех,кто хочет попробовать заработать с помощью Landing Page!

Предлагаю свои услуги по созданию одностраничника. Знаю все основы структуры,чтобы привлекать пользователя и постепенно приближать его к желанию купить ваш товар. Опыт около 2-ух лет.

От вас требуется:

1. Знать что будете продавать
2. Вы должны приблизительно представлять, каким вы хотите видеть свой одностраничник.
3. Предоставить мне всю информацию о товаре ( то, чем я буду наполнять одностраничник ).
4. Всё остальное обсуждается в переписке

Цена - 3000 руб. - Цена за полноценный одностраничник. (дополнительные доработки обсуждаются лично).
Срок - 2-4 дня
Оплата - Только после завершения работы.

Пример того,что делаю,могу скинуть в личку.

Цену беру не большую, потому что уже есть наработки и я знаю что и как делать, поэтому не вижу смысла делать ценник выше. Если ни разу сайтами не занимались, то объясню основные моменты и покажу как управлять.

Так же дам несколько советов по способам рекламы.

Если хотите узнать более подробную информацию, либо хотите заказать Landing Page пишите в ЛС
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

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