Futurenet.club и futureadpro.com - РЕФБЭК до 100%!!!

FUTURENET.CLUB и FUTUREADPRO.COM РЕФБЕК НА ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ!
FutureNet
- Уникальная соцсеть, которая платит деньги за время, которое Вы проводите на своей страничке, общаясь с друзьями!
Cостоит из двух площадок: futurenet.club
и furureadpro.com
Начать зарабатывать можно и без
вложений!
Моментальный вход в матрицу - 10$ (можно заработать элементарной активность в соц. сети)
Когда у Вас накопится первые 10$ то автоматически на них будет предоставлено место в первой бизнес-матрице 3х10 общий доход в которой составит 44 296 $
Таким образом, каждый, кто просто бесплатно сейчас зарегистрируется
, в итоге со временем будет получать деньги. Поэтому, не скрывайте от своих друзей эту Социальную Сеть и уникальную возможность поправить свои финансы.
Никаких обязательных вложений. Просто делайте то что всегда, общайтесь с друзьями, делитесь информацией, фотографиями, играйте в игры и зарабатывайте!
Активные люди могут здесь построить бизнес и приобрести любой пакет сразу.
В основе маркетинга ряд принудительных матриц 3 на 10 уровней, ниже указана их стоимость и окончательный доход:
Покупая позиции, мы не просто
покупаем места в матрице, а еще приобретаем "медиа пойнты" - так называемую внутреннюю валюту соц сети, с помощью которой можем оплачивать продукты компании, такие как - облачный сервис для хранения файлов, сервис блогов, система видео-мейлов, создание посадочных страниц с автоответчиком, создание страниц лэндинга, сервис создания сайтов, сервис создания профессионального рекламного видео.
Компания до создания соц сети, работала и работает на земле в сфере В2В - реклама, бизнес для бизнеса. Находится в Польше.
Futureadpro.com
Для того, чтобы начать зарабатывать вам необходимо приобрести как минимум 1 рекламный пакет (AdPacks) стоимостью 50$ (10$). После покупки Вам будет доступно 800 (160) показов вашего рекламного объявления! Для того, чтобы быть квалифицированными для ежедневного получения бонуса Вам надо просматривать 10 объявлений в день.
Для получения большей прибыли вам необходимо приобрести большее количество рекламных пакетов (AdPacks). У вас есть 2 возможности! 1. Купить рекламные пакеты только для привлечения трафика
2. Купить минимум 1 AdPacks (макс 1000), просматривать каждый день 10 рекламных объявлений и получать % дохода от прибыли компании. На одном аккаунте можно иметь max 1000 пакетов Moжно иметь только 1 счет на семью
7. Как работает программа Приобретая рекламный пакет (AdPack) стоимостью 50$ либо 10$ и просматривая каждый день 10 реклам Вы получаете % (процент) дохода от прибыли компании. Рекламный пакет (AdPack) работает 120 дней и все это время приносит Вам доход каждые 15 минут
. Вы можете вывести ваш доход или купить дополнительный рекламный пакет (AdPack)
8. Как работает программа? Как вы видите ваш доход в FutureAdPro зависит от количества рекламных пакетов (AdPacks) Чем больше у вас приобретённых рекламных пакетов тем больше прибыли вы получаете от компании. А так же большее количество купленных Вами рекламных пакетов даёт вам больше трафика на ваш сайт или landing page, с разных стран мира! Зарабатывайте без приглашений и продаж!!!
Возвращаю с проекта:
100% реферального вознаграждения с futurenet.club
( 5% от Вашего вклада в матрицу) с первого уровня, со второго, с третьего, четверного и так до бесконечности
а также с рекламного проекта futureadpro.com
(3% от суммы покупки рекламных пакетов, 4% при наличии 10 активных рефералов и 5% при наличии 30 активных рефералов) при условии регистрации по моей реферальной ссылке в проекте futurenet.club и соблюдении некоторых простых правил правил.
Правила для получения рефбека:
1.
Рефбек выплачиваю на PМ/Payeer (обсудим удобные для Вас варианты)
2.
Зарегистрироваться в проекте по моей реферальной ссылке
, которую следует запросить в ЛС.
3
. Пополняете кабинет входите в тарицу и закупаете рекламные пакеты , после этого, в течении 48 часов, обязательно оставляете заявку:
Ваше имя -
Ваша почта -
Сумма инвестиции -
Номер кошелька для выплаты рефбека *не обязательно писать в теме, можно в ЛС.
4
. Обязательно
закрашивать последние 4 цифры номера кошелька РМ/Payeer, своего и моего.
5
. Если вы получили рефбэк и не отписались
, за следующие вклады рефбэк не делаю, без обид!!!
добавлено через 5 минут
На данный момент имею 5 рекламных пакетов по 10$ каждый!
Доход не большой, но стремительно идет вверх!