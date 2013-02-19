HEADHunterX3 Любитель

Пол: Мужской Адрес: Страна чудес Инвестирую в: Другое Регистрация: 19.02.2013 Сообщений: 267 Благодарностей: 40 КП: 0.272

Futurenet.club и futureadpro.com - РЕФБЭК до 100%!!! FUTURENET.CLUB и FUTUREADPRO.COM РЕФБЕК НА ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ!



FutureNet - Уникальная соцсеть, которая платит деньги за время, которое Вы проводите на своей страничке, общаясь с друзьями!

Регистрация бесплатная futurenet.club и furureadpro.com

Начать зарабатывать можно и без вложений!

Моментальный вход в матрицу - 10$ (можно заработать элементарной активность в соц. сети)



Когда у Вас накопится первые 10$ то автоматически на них будет предоставлено место в первой бизнес-матрице 3х10 общий доход в которой составит 44 296 $

Таким образом, каждый, кто просто бесплатно сейчас

Никаких обязательных вложений. Просто делайте то что всегда, общайтесь с друзьями, делитесь информацией, фотографиями, играйте в игры и зарабатывайте!



Активные люди могут здесь построить бизнес и приобрести любой пакет сразу.

В основе маркетинга ряд принудительных матриц 3 на 10 уровней, ниже указана их стоимость и окончательный доход:





не просто покупаем места в матрице, а еще приобретаем "медиа пойнты" - так называемую внутреннюю валюту соц сети, с помощью которой можем оплачивать продукты компании, такие как - облачный сервис для хранения файлов, сервис блогов, система видео-мейлов, создание посадочных страниц с автоответчиком, создание страниц лэндинга, сервис создания сайтов, сервис создания профессионального рекламного видео.



Компания до создания соц сети, работала и работает на земле в сфере В2В - реклама, бизнес для бизнеса. Находится в Польше.



Futureadpro.com

Для того, чтобы начать зарабатывать вам необходимо приобрести как минимум 1 рекламный пакет (AdPacks) стоимостью 50$ (10$). После покупки Вам будет доступно 800 (160) показов вашего рекламного объявления! Для того, чтобы быть квалифицированными для ежедневного получения бонуса Вам надо просматривать 10 объявлений в день.

Для получения большей прибыли вам необходимо приобрести большее количество рекламных пакетов (AdPacks). У вас есть 2 возможности! 1. Купить рекламные пакеты только для привлечения трафика 2. Купить минимум 1 AdPacks (макс 1000), просматривать каждый день 10 рекламных объявлений и получать % дохода от прибыли компании. На одном аккаунте можно иметь max 1000 пакетов Moжно иметь только 1 счет на семью

7. Как работает программа Приобретая рекламный пакет (AdPack) стоимостью 50$ либо 10$ и просматривая каждый день 10 реклам Вы получаете % (процент) дохода от прибыли компании. Рекламный пакет (AdPack) работает 120 дней и все это время приносит Вам доход каждые 15 минут . Вы можете вывести ваш доход или купить дополнительный рекламный пакет (AdPack)

8. Как работает программа? Как вы видите ваш доход в FutureAdPro зависит от количества рекламных пакетов (AdPacks) Чем больше у вас приобретённых рекламных пакетов тем больше прибыли вы получаете от компании. А так же большее количество купленных Вами рекламных пакетов даёт вам больше трафика на ваш сайт или landing page, с разных стран мира! Зарабатывайте без приглашений и продаж!!!







Возвращаю с проекта:

100% реферального вознаграждения с futurenet.club ( 5% от Вашего вклада в матрицу) с первого уровня, со второго, с третьего, четверного и так до бесконечности

а также с рекламного проекта futureadpro.com (3% от суммы покупки рекламных пакетов, 4% при наличии 10 активных рефералов и 5% при наличии 30 активных рефералов) при условии регистрации по моей реферальной ссылке в проекте futurenet.club и соблюдении некоторых простых правил правил.



Правила для получения рефбека:





1. Рефбек выплачиваю на PМ/Payeer (обсудим удобные для Вас варианты)

2. Зарегистрироваться в проекте

3. Пополняете кабинет входите в тарицу и закупаете рекламные пакеты , после этого, в течении 48 часов, обязательно оставляете заявку:

Ваше имя -

Ваша почта -

Сумма инвестиции -

Номер кошелька для выплаты рефбека *не обязательно писать в теме, можно в ЛС.

4. Обязательно закрашивать последние 4 цифры номера кошелька РМ/Payeer, своего и моего.

5. Если вы получили рефбэк и не отписались, за следующие вклады рефбэк не делаю, без обид!!!









добавлено через 5 минут

На данный момент имею 5 рекламных пакетов по 10$ каждый!

Доход не большой, но стремительно идет вверх!





- Уникальная соцсеть, которая платит деньги за время, которое Вы проводите на своей страничке, общаясь с друзьями!Cостоит из двух площадок:Начать зарабатывать можно ивложений!Моментальный вход в матрицу - 10$ (можно заработать элементарной активность в соц. сети)Когда у Вас накопится первые 10$ то автоматически на них будет предоставлено место в первой бизнес-матрице 3х10 общий доход в которой составит 44 296 $Таким образом, каждый, кто просто бесплатно сейчас зарегистрируется , в итоге со временем будет получать деньги. Поэтому, не скрывайте от своих друзей эту Социальную Сеть и уникальную возможность поправить свои финансы.Никаких обязательных вложений. Просто делайте то что всегда, общайтесь с друзьями, делитесь информацией, фотографиями, играйте в игры и зарабатывайте!Активные люди могут здесь построить бизнес и приобрести любой пакет сразу.В основе маркетинга ряд принудительных матриц 3 на 10 уровней, ниже указана их стоимость и окончательный доход:Покупая позиции, мыпокупаем места в матрице, а еще приобретаем "медиа пойнты" - так называемую внутреннюю валюту соц сети, с помощью которой можем оплачивать продукты компании, такие как - облачный сервис для хранения файлов, сервис блогов, система видео-мейлов, создание посадочных страниц с автоответчиком, создание страниц лэндинга, сервис создания сайтов, сервис создания профессионального рекламного видео.Компания до создания соц сети, работала и работает на земле в сфере В2В - реклама, бизнес для бизнеса. Находится в Польше.Для того, чтобы начать зарабатывать вам необходимо приобрести как минимум 1 рекламный пакет (AdPacks) стоимостью 50$ (10$). После покупки Вам будет доступно 800 (160) показов вашего рекламного объявления! Для того, чтобы быть квалифицированными для ежедневного получения бонуса Вам надо просматривать 10 объявлений в день.Для получения большей прибыли вам необходимо приобрести большее количество рекламных пакетов (AdPacks). У вас есть 2 возможности! 1. Купить рекламные пакеты только2. Купить минимум 1 AdPacks (макс 1000), просматривать каждый день 10 рекламных объявлений и получать % дохода от прибыли компании. На одном аккаунте можно иметь max 1000 пакетов Moжно иметь только 1 счет на семью7. Как работает программа Приобретая рекламный пакет (AdPack) стоимостью 50$ либо 10$ и просматривая каждый день 10 реклам Вы получаете % (процент) дохода от прибыли компании. Рекламный пакет (AdPack) работает 120 дней и все это время. Вы можете вывести ваш доход или купить дополнительный рекламный пакет (AdPack)8. Как работает программа? Как вы видите ваш доход в FutureAdPro зависит от количества рекламных пакетов (AdPacks) Чем больше у вас приобретённых рекламных пакетов тем больше прибыли вы получаете от компании. А так же большее количество купленных Вами рекламных пакетов даёт вам больше трафика на ваш сайт или landing page, с разных стран мира! Зарабатывайте без приглашений и продаж!!!100% реферального вознаграждения с( 5% от Вашего вклада в матрицу) с первого уровня, со второго, с третьего, четверного и так до бесконечностиа также с рекламного проекта(3% от суммы покупки рекламных пакетов, 4% при наличии 10 активных рефералов и 5% при наличии 30 активных рефералов) при условии регистрации по моей реферальной ссылке в проекте futurenet.club и соблюдении некоторых простых правил правил.Рефбек выплачиваю на PМ/Payeer (обсудим удобные для Вас варианты)Зарегистрироваться в проекте по моей реферальной ссылке , которую следует запросить в ЛС.. Пополняете кабинет входите в тарицу и закупаете рекламные пакеты , после этого, в течении 48 часов, обязательно оставляете заявку:Ваше имя -Ваша почта -Сумма инвестиции -Номер кошелька для выплаты рефбека *не обязательно писать в теме, можно в ЛС.закрашивать последние 4 цифры номера кошелька РМ/Payeer, своего и моего.. Если вы, за следующие вклады рефбэк не делаю, без обид!!!На данный момент имею 5 рекламных пакетов по 10$ каждый!Доход не большой, но стремительно идет вверх!

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- мой личный блог о инвестициях __________________ https://vk.com/money_do_money - мой личный блог о инвестициях Последний раз редактировалось HEADHunterX3; Сегодня в 00:02 . Причина: Добавлено сообщение