Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Futurenet.club и futureadpro.com - РЕФБЭК до 100%!!!

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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Вчера, 23:57
#1
Любитель
 
Пол: Мужской
Адрес: Страна чудес
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 19.02.2013
Сообщений: 267
Благодарностей: 40
КП: 0.272
Futurenet.club и futureadpro.com - РЕФБЭК до 100%!!!
FUTURENET.CLUB и FUTUREADPRO.COM РЕФБЕК НА ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ!

FutureNet - Уникальная соцсеть, которая платит деньги за время, которое Вы проводите на своей страничке, общаясь с друзьями!
Cостоит из двух площадок: futurenet.club и furureadpro.com
Начать зарабатывать можно и без вложений!
Моментальный вход в матрицу - 10$ (можно заработать элементарной активность в соц. сети)

Когда у Вас накопится первые 10$ то автоматически на них будет предоставлено место в первой бизнес-матрице 3х10 общий доход в которой составит 44 296 $
Таким образом, каждый, кто просто бесплатно сейчас зарегистрируется, в итоге со временем будет получать деньги. Поэтому, не скрывайте от своих друзей эту Социальную Сеть и уникальную возможность поправить свои финансы.
Никаких обязательных вложений. Просто делайте то что всегда, общайтесь с друзьями, делитесь информацией, фотографиями, играйте в игры и зарабатывайте!

Активные люди могут здесь построить бизнес и приобрести любой пакет сразу.
В основе маркетинга ряд принудительных матриц 3 на 10 уровней, ниже указана их стоимость и окончательный доход:


Покупая позиции, мы не просто покупаем места в матрице, а еще приобретаем "медиа пойнты" - так называемую внутреннюю валюту соц сети, с помощью которой можем оплачивать продукты компании, такие как - облачный сервис для хранения файлов, сервис блогов, система видео-мейлов, создание посадочных страниц с автоответчиком, создание страниц лэндинга, сервис создания сайтов, сервис создания профессионального рекламного видео.

Компания до создания соц сети, работала и работает на земле в сфере В2В - реклама, бизнес для бизнеса. Находится в Польше.

Futureadpro.com
Для того, чтобы начать зарабатывать вам необходимо приобрести как минимум 1 рекламный пакет (AdPacks) стоимостью 50$ (10$). После покупки Вам будет доступно 800 (160) показов вашего рекламного объявления! Для того, чтобы быть квалифицированными для ежедневного получения бонуса Вам надо просматривать 10 объявлений в день.
Для получения большей прибыли вам необходимо приобрести большее количество рекламных пакетов (AdPacks). У вас есть 2 возможности! 1. Купить рекламные пакеты только для привлечения трафика 2. Купить минимум 1 AdPacks (макс 1000), просматривать каждый день 10 рекламных объявлений и получать % дохода от прибыли компании. На одном аккаунте можно иметь max 1000 пакетов Moжно иметь только 1 счет на семью
7. Как работает программа Приобретая рекламный пакет (AdPack) стоимостью 50$ либо 10$ и просматривая каждый день 10 реклам Вы получаете % (процент) дохода от прибыли компании. Рекламный пакет (AdPack) работает 120 дней и все это время приносит Вам доход каждые 15 минут . Вы можете вывести ваш доход или купить дополнительный рекламный пакет (AdPack)
8. Как работает программа? Как вы видите ваш доход в FutureAdPro зависит от количества рекламных пакетов (AdPacks) Чем больше у вас приобретённых рекламных пакетов тем больше прибыли вы получаете от компании. А так же большее количество купленных Вами рекламных пакетов даёт вам больше трафика на ваш сайт или landing page, с разных стран мира! Зарабатывайте без приглашений и продаж!!!



Возвращаю с проекта:

100% реферального вознаграждения с futurenet.club ( 5% от Вашего вклада в матрицу) с первого уровня, со второго, с третьего, четверного и так до бесконечности
а также с рекламного проекта futureadpro.com (3% от суммы покупки рекламных пакетов, 4% при наличии 10 активных рефералов и 5% при наличии 30 активных рефералов) при условии регистрации по моей реферальной ссылке в проекте futurenet.club и соблюдении некоторых простых правил правил.

Правила для получения рефбека:


1. Рефбек выплачиваю на PМ/Payeer (обсудим удобные для Вас варианты)
2. Зарегистрироваться в проекте по моей реферальной ссылке , которую следует запросить в ЛС.
3. Пополняете кабинет входите в тарицу и закупаете рекламные пакеты , после этого, в течении 48 часов, обязательно оставляете заявку:
Ваше имя -
Ваша почта -
Сумма инвестиции -
Номер кошелька для выплаты рефбека *не обязательно писать в теме, можно в ЛС.
4. Обязательно закрашивать последние 4 цифры номера кошелька РМ/Payeer, своего и моего.
5. Если вы получили рефбэк и не отписались, за следующие вклады рефбэк не делаю, без обид!!!




добавлено через 5 минут
На данный момент имею 5 рекламных пакетов по 10$ каждый!
Доход не большой, но стремительно идет вверх!


__________________
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https://vk.com/money_do_money - мой личный блог о инвестициях
Последний раз редактировалось HEADHunterX3; Сегодня в 00:02. Причина: Добавлено сообщение
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