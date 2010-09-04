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Vioguard для продукта ультрафиолетовой дезинфекции привлекла $5 млн инвестиций

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Vioguard для продукта ультрафиолетовой дезинфекции привлекла $5 млн инвестиций



Американская компания Vioguard из Ботелл штат Вашингтон является разработчиком продукта ультрафиолетовой дезинфекции и для этих целей привлекла $5 млн. инвестиций в серии A.

Инвестором стал Imagen Capital Partners. Два представителя из компании Imagen Capital Partners войдут в состав совета директоров Vioguard.

Компания на сегодняшний день привлекла в общем объеме $11 млн. инвестиций и намерена использовать средства для расширения своих продаж, маркетинга и также для расширения, и ускорения инициатив в области развития продукта.




Компания была основана в 2008 году и Лауренсе Ранта является президентом и главным исполнительным директором компании Vioguard. Компания разработала УФ-C (UV-C) технологическое решение, которое направленно на повышение эффективности стратегии по борьбе с инфекциями.

Vioguard разработала и запатентовала флагманский продукт. Это самостоятельная дезинфицирующая автоматизированная клавиатура, которая использует бактерицидный ультрафиолетовый свет, известный как УФ-C. Он убивает все бактерии, вирусы, грибки и лекарственно-устойчивый к патогенным микроорганизмам. Продукт Vioguard был одобрен управлением по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных препаратов агентством Министерства здравоохранения США. Миллионы инфекций были приобретены в больницах (HAIs) по всему миру и поэтому данный продукт поможет в борьбе с инфекциями. Больничные патогены могут быть убиты или обезврежены с использованием УФ-C в соответствующих дозах. Данный продукт эффективно разрушает ДНК микроорганизмов и РНК, предотвращают колонизацию инфекций.




В настоящее время компания имеет несколько патентов в УФ - пространстве для дезинфицирующих поверхностей, таких как компьютерные клавиатуры, сенсорные экраны, телефоны, поручни эскалаторов, пишущие ручки, а также различных других поверхностей и устройств.

Ожидается дополнительный выпуск продукции для дезинфекции поручней эскалатора и стерилизации других устройств на протяжении 2017 года.

Обширная и запатентованная технология Vioguard в УФ-C является единственным FDA утвержденным ультрафиолетовым решением для поверхностной санитарии на рынке, который не требует вмешательства человека. Клавишная автоматическая дезинфекция убивает 99,99% вредных микроорганизмов в течение нескольких секунд с использованием зеленого света, нетоксичной УФ-C технологии.




Продукты устраняют необходимость ручной очистки и утилизации отходов биологической опасности. Клавиатура легко интегрируется на медицинские тележки, рабочие станции или настенные компьютерные системы. Они также могут быть сконфигурированы на заказ.




Перевод специально для mmgp.ru


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