cashdog.biz - Cashdog

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Старт проекта 25.01.2017
Cashdog - онлайн игра с выводом!
При регистрации питомник "Овчарка" в подарок!
Выступите в роли владельца питомника! В Вашем распоряжении 6 различных по цене и доходу пород собак, покупайте их в свой питомник и зарабатывайте.
Питомники:
Курс игровой валюты: 1 рубль (Руб.) = 100 монет.
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Платежные системы Payeer, FreeKassa, ADVcash
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Реферальная система 10% на вывод
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Нет баллов и заглушек по выводy.
Наш вклад: