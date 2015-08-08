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Британский финансист знает как сделать эффективнее работу "Укрспирта"

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Старый Сегодня, 23:19
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Британский финансист знает как сделать эффективнее работу "Укрспирта"

Известный британский финансист Нил Смит на своей странице в Facebook крайне негативно отозвался о руководстве «Укрспирта», назвав его корумпированным и выразил свое негодование по поводу неоправданного двадцатипроцентного повышения стоимости спирта.

Эксперт написал, что неэффективная деятельность руководства «Укрспирта» указывает на корумпированность оного и требует тщательного расследования и пристального внимания со стороны национального антикорупционного бюро.

По его словам лицензированный алкогольный продукт стоит настолько неоправданно дорого, что простым людям не остается ничего другого, как покупать алкоголь на «черном» рынке, а это на руку только изготовителям фальсификата.
В своих комментариях на повышение цены спирта на 20% он обвинил топ-менеджеров «Укрспирта» в том, что они покупают недвижимость и автомобили, а их дети учатся в лучших учебных заведениях Швейцарии и Британии, в то время как государственный бюджет, из-за их неэффективного и вялого руководства недополучает налоги.

Смит считает, что менеджмент «Укрспирта» необходимо полностью сменить, а саму организацию необходимо модернизировать, чтобы преодолеть последствия неэффективного управления.

Смит заявляет о том, что готов возглавить «Укрспирт», так как у него достаточно опыта, чтобы вывести предприятие из кризиса, раз его нынешнее руководство слишком озабочено собственным благосостоянием и ему некогда отвлекаться на свои прямые обязанности. На посту руководителя «Укрспирта» Смит готов реализовывать инновации, которые принесут пользу не только государству, но и будут в интересах украинских граждан. Свой пост в соцсети Смит закончил тостом в честь производителей теневого продукта, заметив, что у них, по всей видимости, будет удачный год.

Британский финансист лично заинтересован в положительных изменениях на украинском алкогольном рынке, так как он является крупным инвестором люксембургской компании Eastern Beverage Company, чьи интересы в Украине представлены торговыми марками Medoff, Arctica, Наша Марка, Природная коллекция, Ридна Роса, Мърная, LONGmixER.

Специально для mmgp
Ссылка на проверку уникальности: http://www.etxt.biz/antiplagiat/e8cc...dace81c9e9e2e/
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