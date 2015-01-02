Правительство утвердило повышенные субсидии для эффективных производителей молока

25 января 18:46
Правительство России утвердило новые правила предоставления субсидий на повышение продуктивности в молочном скотоводстве.
Постановление было подписано 23 января 2017 г. и размещено на официальном портале правовой информации.
Как сообщает Минсельхоз, в новых правилах отменяется условие о субсидировании молока высшего и (или) первого сорта и козьего молока и вносится критерий о его соответствии требованиям технического регламента Таможенного союза. Для регионов, в которых средняя молочная продуктивность коров в сельхозпредприятиях по итогам за отчетный год составляет 5000 кг и выше, ежегодно устанавливается повышающий коэффициент, утверждаемый Минсельхозом.
Субсидии сельхозпроизводителям предоставляются при условии обеспечения сохранности поголовья коров в отчетном финансовом году к уровню предшествующего года. При этом объем предоставленных субсидий зависит от достигнутого уровня молочной продуктивности в отчетном финансовом году.
Регионам предоставлено право распределять субсидии сельхозпроизводителям дифференцированно, в зависимости от показателя молочной продуктивности коров за отчетный финансовый год к уровню предшествующего года.
Для Республики Крым, Севастополя и регионов России, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, а также субъектов Нечерноземной экономической зоны России, за исключением Москвы и Санкт-Петербурга, при расчете субсидий устанавливается повышающий коэффициент 1,2.
На «молочные субсидии» в бюджете этого года предусмотрено 7 млрд 964,4 млн руб.
Источник: http://mmgp.ru/newthread.php?do=newthread&f=546