Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
ХАЛЯВА - реклама на MMGP теперь и за поинты!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 399,298 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Правительство утвердило повышенные субсидии для эффективных производителей молока

Вход через:  
Все разделы прочитаны
При поддержке
Мониторинг обменников - найти лучший курс обмена
Важная информация
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 23:41
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 23:17
#1
Любитель
 
Имя: Александр
Пол: Мужской
Возраст: 64
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 12.01.2016
Сообщений: 116
Благодарностей: 9
КП: 0.000
Правительство утвердило повышенные субсидии для эффективных производителей молока
25 января 18:46

Правительство России утвердило новые правила предоставления субсидий на повышение продуктивности в молочном скотоводстве.
Постановление было подписано 23 января 2017 г. и размещено на официальном портале правовой информации.
Как сообщает Минсельхоз, в новых правилах отменяется условие о субсидировании молока высшего и (или) первого сорта и козьего молока и вносится критерий о его соответствии требованиям технического регламента Таможенного союза. Для регионов, в которых средняя молочная продуктивность коров в сельхозпредприятиях по итогам за отчетный год составляет 5000 кг и выше, ежегодно устанавливается повышающий коэффициент, утверждаемый Минсельхозом.
Субсидии сельхозпроизводителям предоставляются при условии обеспечения сохранности поголовья коров в отчетном финансовом году к уровню предшествующего года. При этом объем предоставленных субсидий зависит от достигнутого уровня молочной продуктивности в отчетном финансовом году.
Регионам предоставлено право распределять субсидии сельхозпроизводителям дифференцированно, в зависимости от показателя молочной продуктивности коров за отчетный финансовый год к уровню предшествующего года.
Для Республики Крым, Севастополя и регионов России, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, а также субъектов Нечерноземной экономической зоны России, за исключением Москвы и Санкт-Петербурга, при расчете субсидий устанавливается повышающий коэффициент 1,2.
На «молочные субсидии» в бюджете этого года предусмотрено 7 млрд 964,4 млн руб.

Источник: http://mmgp.ru/newthread.php?do=newthread&f=546
NikofAlex на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 23:41
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Правительство утвердило повышение тарифов ЖКХ Юрий Алексейч Новости в мире финансов и инвестиций 17 27.11.2016 08:15
Правительство утвердило повышение тарифов ЖКХ в 2016 году assss Новости в мире финансов и инвестиций 15 14.12.2015 10:47
Правительство утвердило наказание за организацию финансовых пирамид impressed85 Новости в мире финансов и инвестиций 4 15.09.2015 18:04
Правительство утвердило правила предоставления субсидий для промышленности Wind of freedom Новости в мире финансов и инвестиций 0 16.03.2015 15:24
Правительство утвердило правила электронного документооборота Sunrize7 Новости в мире финансов и инвестиций 0 02.01.2015 21:07

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватара нет
Visa лишится дохода в 50 миллионов долларов из-за перевода процессинга на российскую
От Николай - в разделе «Новости платежных систем»
Аватара нет
Претензия к компании MMCIS от Deidra - затягивание верификации - [ Решена ]
От Olga V в разделе «Архив: Претензии к компаниям»
Аватар Diamand
ПАММ-счет Stars: 2657 (PrivateFX)
От Diamand в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета»
Аватар moskva
В список 100 ведущих производителей оружия вошли 11 компаний из России
От moskva в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар mokin35
На погашение госдолга Белоруссии, пойдут cредства от нефтяных пошлин
От mokin35 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар ArhivariusA
World-Finance Trading - www.world-finance-trading.net
От ArhivariusA в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube