Трамп подбросил Dow Jones

25.01.2017, 19:09
Американский промышленный индекс Dow Jones обновил исторический максимум, превысив отметку в 20 000 пунктов. Инвесторы воодушевлены «Трампономикой» — решениями нового президента США Дональда Трампа в области экономики. Участники рынка ждут усиления бюджетной поддержки ряда отраслей американской экономики, в том числе оборонного сектора и инфраструктурного строительства. Вслед за Dow Jones вверх могут пойти и нефтяные котировки, а это позитивно скажется на курсе рубля.
Президент США Дональд Трамп положительно воспринял обновление исторического максимума индексом Dow Jones. Об этом он написал в официальном аккаунте президента США в твиттере.
«Великолепно!» — написал миллиардер, прикрепив новостное сообщение о рекордном росте индекса.
Источник: https://www.gazeta.ru/business/2017/...71.shtml#page1