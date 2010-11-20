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Трамп подбросил Dow Jones

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#1
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Трамп подбросил Dow Jones
25.01.2017, 19:09

Американский промышленный индекс Dow Jones обновил исторический максимум, превысив отметку в 20 000 пунктов. Инвесторы воодушевлены «Трампономикой» — решениями нового президента США Дональда Трампа в области экономики. Участники рынка ждут усиления бюджетной поддержки ряда отраслей американской экономики, в том числе оборонного сектора и инфраструктурного строительства. Вслед за Dow Jones вверх могут пойти и нефтяные котировки, а это позитивно скажется на курсе рубля.

Президент США Дональд Трамп положительно воспринял обновление исторического максимума индексом Dow Jones. Об этом он написал в официальном аккаунте президента США в твиттере.

«Великолепно!» — написал миллиардер, прикрепив новостное сообщение о рекордном росте индекса.

Источник: https://www.gazeta.ru/business/2017/...71.shtml#page1
NikofAlex на форуме  
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