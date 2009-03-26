Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Ищем партнёров-программистов

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Предварительное обсуждение идей соискателей, претендующих на то, чтобы их проект был добавлен на платформу СтартапУМ.
Важная информация
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 22:45
#1
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 25.01.2017
Сообщений: 6
Благодарностей: 0
КП: 0.000
Ищем партнёров-программистов
Доброго времени суток дорогие читатели!
Очень были бы рады с Вами познакомиться! Мы (CryptoNation Team) команда энтузиастов из различных сфер деятельности и каждый из нас - это профессионал своего дела! Готовы рассмотреть кандидатуры на партнёрских отношениях в уникальный по масштабу и замыслу проект, который радовал бы создателей и пользователей на взаимных условиях.
Наши требования: Знания различных языков программирования (кодирования), в зачёт кандидату пойдёт опыт администрирования.
Если кандидат-программист сталкивался с разработкой функций фин.тех и написания партнёрских программ ( линейных, бинарных, матричных), значит это любовь с первого взгляда!
Вы может рассчитывать на вознаграждение + долю от проекта, который будет приносить пассивный доход!
Мы преследуем чёткие цели, ориентируясь на результат, строго идя по заданному курсу!
Сразу хотели бы уточнить - это не хайп-проект, а значит путь не близкий...
С большим уважением команда CryptoNation Team- наш скайп
__________________
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CryptoNation Team на форуме  
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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