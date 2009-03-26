Ищем партнёров-программистов

Доброго времени суток дорогие читатели!
Очень были бы рады с Вами познакомиться
! Мы (CryptoNation Team) команда энтузиастов из различных сфер деятельности и каждый из нас - это профессионал своего дела! Готовы рассмотреть кандидатуры на партнёрских отношениях в уникальный по масштабу и замыслу проект, который радовал бы создателей и пользователей на взаимных условиях
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Наши требования: Знания различных языков программирования (кодирования), в зачёт кандидату пойдёт опыт администрирования
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Если кандидат-программист сталкивался с разработкой функций фин.тех и написания партнёрских программ ( линейных, бинарных, матричных), значит это любовь с первого взгляда
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Вы может рассчитывать на вознаграждение + долю от проекта, который будет приносить пассивный доход
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Мы преследуем чёткие цели, ориентируясь на результат, строго идя по заданному курсу!
Сразу хотели бы уточнить - это не хайп-проект, а значит путь не близкий...
С большим уважением команда CryptoNation Team- наш скайп