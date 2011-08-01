Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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d-funds.today -

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 22:40
#1
Любитель
 
Регистрация: 05.06.2016
Сообщений: 184
Благодарностей: 11
КП: 0.002
d-funds.today -
Я не администратор и не владелец проекта. Вся информация взята с сайта проекта.
Старт проекта 2017-01-24



Мы представляем амбициозную команду, состоящую из профессионалов высокого уровня, объединившейся идеей инвест диверсификацией, способных решать инвестиционные задачи разной сложности и слаженно трудиться на общий результат как единое целое. Ключевые направления компании: Startups, Forex, IT technologies.

О проекте/Маркетинг
Доходность в день составляет от 4% до 5.5%.

Минимальная сумма инвестиций составляет 10$.

Срок действия депозита 30 дней. После окончания срока действия депозит считается закрытым, тело депозита в конце срока не возвращается, поскольку депозит включен в выплаты.

Начисление процентов производится ежедневно, включая выходные и праздники.

Реферальная программа
От 5-2-1% до 15-5-3-1-1%

Платежные системы
PerfectMoney, Bitcoin, Payeer, AdvCash

Ограничения по платежам
Минимальная сумма на вывод равна 0.5$ или (0.0006 BTC).
Выплаты производятся в ручном режиме. Заявка может обрабатываться до 24 часов.
При пополнении и выводе средств проект комиссии не взимает.

Языки
Русский

РЕГИСТРАЦИЯ

Мои депозиты
Дата операции: 25 Янв 2017 21:31
ID операции: 294756365
Тип операции: перевод
Магазин: d-funds.today
Статус: выполнен
Сумма списания: 30.00 $
Сумма получения: 30.00 $
Номер счета в магазине: 50
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Старый Сегодня, 22:45
#2
HDS
Мастер
 
Имя: Дмитрий
Пол: Мужской
Возраст: 33
Адрес: Украина
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 01.05.2013
Сообщений: 4,649
Благодарностей: 4,459
КП: 0.005
Re: d-funds.today -
посмотрим что тут получиться
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HDS на форуме  
Старый Сегодня, 22:46
#3
Любитель
 
Регистрация: 05.06.2016
Сообщений: 184
Благодарностей: 11
КП: 0.002
Автор темы Re: d-funds.today -
Цитата:
Сообщение от HDS Посмотреть сообщение
посмотрим что тут получиться
моя первая тема, неделю выбирал проект
Думаю этот должен зайти
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Старый Сегодня, 22:59
#4
Топ Мастер
 
Имя: Ярослав
Пол: Мужской
Возраст: 26
Адрес: Россия, Крым-Мяш.
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 03.06.2012
Сообщений: 12,256
Благодарностей: 5,669
КП: 0.124

награды Волшебный горшочек 
Re: d-funds.today -
Название неправильно оформили. Да и по минимальному плану это средник. С доходностью 20%
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Ярослав Яценко на форуме  
Старый Сегодня, 23:02
#5
Любитель
 
Регистрация: 05.06.2016
Сообщений: 184
Благодарностей: 11
КП: 0.002
Автор темы Re: d-funds.today -
Цитата:
Сообщение от Ярослав Яценко Посмотреть сообщение
Название неправильно оформили.
уже сообщил модераторам, чтоб поправили.

Цитата:
Сообщение от Ярослав Яценко Посмотреть сообщение
Да и по минимальному плану это средник. С доходностью 20%
каким образом средник, если 120% в месяц?
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gmoneypro на форуме  
Старый Сегодня, 23:05
#6
Специалист
 
Имя: Дима
Пол: Мужской
Адрес: Matrix
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 22.07.2016
Сообщений: 1,236
Благодарностей: 146
КП: 0.119
Re: d-funds.today -
Планы на 30 дней популярны в январе. Январский трэнд)
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Старый Сегодня, 23:10
#7
Топ Мастер
 
Имя: Ярослав
Пол: Мужской
Возраст: 26
Адрес: Россия, Крым-Мяш.
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 03.06.2012
Сообщений: 12,256
Благодарностей: 5,669
КП: 0.124

награды Волшебный горшочек 
Re: d-funds.today -
gmoneypro, 100% тело депозита, 20 % прибыль

Срок действия депозита 30 дней. После окончания срока действия депозит считается закрытым, тело депозита в конце срока не возвращается, поскольку депозит включен в выплаты.
__________________
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Ярослав Яценко на форуме  
Старый Сегодня, 23:32
#8
Специалист
 
Имя: Дмитрий
Пол: Мужской
Адрес: Минск
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 21.04.2015
Сообщений: 607
Благодарностей: 517
Записей в блоге: 1
КП: 0.000
Re: d-funds.today -
Не вижу ничего здесь что прям ухх хочется депнуть, обычный среднячок.
Добавлю в закладки, посмотрим на его работу!
__________________
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Xakki на форуме  
Старый Сегодня, 23:37
#9
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Премиум
 
Аватар Smirnov Nikolay
 
Имя: Anonymous
Пол: Мужской
Адрес: Лос-Анджелес, США
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 07.02.2013
Сообщений: 34,786
Благодарностей: 38,673
Записей в блоге: 11
КП: 0.092

награды Волшебный горшочек 
Re: d-funds.today -
Так в целом приятный дизайн, планы тоже рабочие, понаблюдаю как будет брать рекламу и платить..
__________________
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Smirnov Nikolay на форуме  
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