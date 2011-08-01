d-funds.today

Я не администратор и не владелец проекта. Вся информация взята с сайта проекта. Старт проекта 2017-01-24
Мы представляем амбициозную команду, состоящую из профессионалов высокого уровня, объединившейся идеей инвест диверсификацией, способных решать инвестиционные задачи разной сложности и слаженно трудиться на общий результат как единое целое. Ключевые направления компании: Startups, Forex, IT technologies.
О проекте/Маркетинг
Доходность в день составляет от 4% до 5.5%.
Минимальная сумма инвестиций составляет 10$.
Срок действия депозита 30 дней. После окончания срока действия депозит считается закрытым, тело депозита в конце срока не возвращается, поскольку депозит включен в выплаты.
Начисление процентов производится ежедневно, включая выходные и праздники.
Реферальная программа
От 5-2-1% до 15-5-3-1-1%
Платежные системы
PerfectMoney, Bitcoin, Payeer, AdvCash
Ограничения по платежам
Минимальная сумма на вывод равна 0.5$ или (0.0006 BTC).
Выплаты производятся в ручном режиме. Заявка может обрабатываться до 24 часов.
При пополнении и выводе средств проект комиссии не взимает.