Реальные доходы граждан России продолжают падать

По данным Росстата, в 2016 году продолжилось падение реальных доходов жителей России. За 12 месяцев они снизились почти на 6%. В 2015 году этот показатель составил только 3,2%. Таким образом, темпы падения ускорились.
Специалисты из "Высшей школы экономики" сообщили, что реальные доходы россиян продолжают падать на протяжении последних 25 месяцев. Кроме того, по словам О.Голодец, занимающей должность вице-премьера, действительный уровень бедности в России значительно выше, чем отражается в статистике.
Тем не менее, другой вице-премьер, И.Шувалов, заявил, что пик кризиса для экономики РФ уже пройден и уровень доходов наших соотечественников в будущем будет только расти. Такого же мнения придерживается министр труда И.Топилин, который прогнозирует повышение номинальных и реальных заработных плат.
По материалам rg.ru