Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Общайся на MMGP виртуально, а зарабатывай реальные деньги!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 399,298 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Реальные доходы граждан России продолжают падать

Вход через:  
Все разделы прочитаны
При поддержке
Мониторинг обменников - найти лучший курс обмена
Важная информация
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 23:41
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 22:37
#1
Любитель
 
Пол: Мужской
Возраст: 37
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 27.08.2009
Сообщений: 274
Благодарностей: 75
КП: 0.239
Реальные доходы граждан России продолжают падать


По данным Росстата, в 2016 году продолжилось падение реальных доходов жителей России. За 12 месяцев они снизились почти на 6%. В 2015 году этот показатель составил только 3,2%. Таким образом, темпы падения ускорились.

Специалисты из "Высшей школы экономики" сообщили, что реальные доходы россиян продолжают падать на протяжении последних 25 месяцев. Кроме того, по словам О.Голодец, занимающей должность вице-премьера, действительный уровень бедности в России значительно выше, чем отражается в статистике.

Тем не менее, другой вице-премьер, И.Шувалов, заявил, что пик кризиса для экономики РФ уже пройден и уровень доходов наших соотечественников в будущем будет только расти. Такого же мнения придерживается министр труда И.Топилин, который прогнозирует повышение номинальных и реальных заработных плат.

По материалам rg.ru
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

Заработок для копирайтера
Animal79 на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 23:41
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Настоящие располагаемые доходы граждан России за 2017 год возрастут на 0,2% Mihrutka Новости в мире финансов и инвестиций 5 28.11.2016 21:43
Реальные доходы в России продолжат падать до 2020 года Drum13 Новости в мире финансов и инвестиций 2 12.09.2016 13:13
Реальные доходы россиян продолжают сокращаться Oliver Frank Новости в мире финансов и инвестиций 34 03.09.2016 16:24
МЭР: реальные доходы россиян продолжают падать moskva Новости в мире финансов и инвестиций 0 28.06.2015 16:32
Продажи легковых автомобилей в России в феврале упали на 38% и продолжают падать Vogul Новости в мире финансов и инвестиций 1 10.03.2015 20:19

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватара нет
Оценка спроса - решение проблем с залоговым авто
От схемотехник в разделе «Банковский форум»
Аватар VictorSamus
Крипто-биржа Bter.com закрылась из-за потери $1,7 млн
От VictorSamus в разделе «Новости криптовалют»
Аватар Rost77
Quasargaming - quasargaming.com - онлайн казино
От Rost77 в разделе «Каталог онлайн-казино»
Аватар tigr
Stable Incomes-www.Stableincomes.com
От tigr в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
Цена пункта у брокеров
От DonK в разделе «Общие вопросы работы Брокеров»
Аватар Петрович2014
REAL CAPITAL - realcapital.biz
От Петрович2014 в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube