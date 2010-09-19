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Стартап Cleo привлек $700 000 для своего высокоинтеллектуального финансового бота

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Стартап Cleo привлек $700 000 для своего высокоинтеллектуального финансового бота


Лондонский стартап Cleo, который разработал бота наделенного искусственным интеллектом, чтобы помогать вам управлять своими финансами, привлек $700 000 инвестиций от довольно внушительного списка ангельских инвесторов, включая основателя Skype Никласа Зеннстрема.

В текущем инвестиционном раунде также участвовали: соучредитель Zoopla Алекс Честерман, соучредитель Wonga Эррол Дамелин, сооснователь Albion и управляющий Atomico Джейсон Гудман, партнер Atomico и соучредитель The Climate Corp. Сирадж Халик, основатель Lovefilm Саймон Френк и соучредители Moonfruit Венди Уайт и Джо Уайт.

Отдельно стоит отметить, что Зеннстрем инвестировал самостоятельно, а не через свою венчурную компанию Atomico, которую он основал и сейчас ею управляет. Можно предположить, что он уверен в будущем стабильном развитии Cleo. Возможно, его венчурная компания будет участвовать в следующем раунде финансирования данного стартапа.



Cleo основали Барни Хасси-Йео и Александра Возняк, которые являются партнерами по совместному бизнесу в строительной компании Entrepreneur First. Стартап Cleo разработал финансового помощника на основе искусственного интеллекта. Он может принимать форму чатбота либо использовать мобильное приложение Cleo, или мессенджер Facebook, а также поддерживает интеграцию с Alexa Amazon, Google и Google Home.

В результате, вы можете свободно общаться с Cleo с помощью текстовых или голосовых сообщений, чтобы проверить состояние своего банковского счета или кредитной карты, а также контролировать все свои расходы и эффективно составлять семейный бюджет. Кроме того, Cleo будет вам напоминать о различных предстоящих событиях и оплате счетов.

"Мы пытаемся максимально уменьшить сложность и повысить прозрачность всех финансовых услуг для нашего поколения", – отметил генеральный директор и соучредитель Cleo Барни Хасси-Йео. "Высокоинтеллектуальный финансовый помощник Cleo максимально упростит управление вашими деньгами. Благодаря искусственному интеллекту и машинному обучению вы можете узнать у Cleo любую информацию о ваших финансах".


По словам Хасси-Йео, основной целевой аудиторией стартапа являются молодые специалисты и выпускники, которые стремятся легко и быстро узнавать, как обстоят дела с их финансами и начать экономить. "Они привыкли использовать продукты мирового класса, наподобие Facebook, Snapchat, Uber и поэтому ожидают большего и от своего банка", – добавил он.

Сейчас основатели стартапа рассматривают различные варианты его монетизации. В их дальнейших планах сделать сервис еще более гибким и быстрым, и предлагать еще более дешевые финансовые продукты. Кроме того, Хасси-Йео отметил, что в данной индустрии значительно увеличилось количество конкурентов.

В частности, генеральный директор Cleo заявил: "Сегодня идет жесткая борьба за то, чтобы стать главным финансовым интерфейсом для этого поколения. Вначале взять в свои руки управление собственными финансами будет немного непривычно для большинства потребителей, но положительный результат не заставит себя долго ждать. Это превосходный шанс для европейского стартапа построить компанию, равную по величине Google или Facebook".

Перевод специально для форума MMGP.ru

https://techcrunch.com/2017/01/25/cleo/

https://text.ru/antiplagiat/5888ecf78b36a
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