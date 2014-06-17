Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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"Яндекс.Деньги" больше нельзя использовать для сбора средств

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#1
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Инвестирую в: Форекс
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"Яндекс.Деньги" больше нельзя использовать для сбора средств
В условия использования сервиса электронных платежей "Яндекс.Деньги" пользователями внесены изменения, накладывающие определенные ограничения. Об этом сообщает информационное агентство "Интерфакс".

Так, отныне невозможно использовать "Яндекс.Деньги" для сбора средств, использование которых может быть расценено неоднозначно с точки зрения действующих на территории России законов. В частности, запрещено перечисление денег в кошельки "Яндекс.Деньги", в которых осуществляется сбор средств, расходуемых для достижения определенных политических целей.

Изменения начнут действовать после их обнародования на сайте компании, что произойдет в ближайшие несколько дней. Подобные ограничения были применены и другими платежными сервисами, работающими в России.

Под новые ограничения попал и небезызвестный оппозиционер Алексей Навальный, получивший уведомление от "Яндекс.Деньги", вынуждающее его прекратить сбор средств для проведения будущей президентской кампании. На это Навальному дается не более пяти дней.

Следует заметить, что нововведения не ограничивают деятельность фондов-юридических лиц, которые собирают в электронные кошельки пожертвования, перечисляемыми частными лицами.

Источник: cy-pr.com
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яндекс деньги
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