Нужно ли тянуть каждую сделку в плюс?

Иногда читаю советы психологов по тредингу, что каждую сделку нужно стремиться закрыть в плюс. Якобы, это позволяет снизить стресс от торговли.
Лично у меня такие советы вызывают двояокие ощущения.
С одной стороны, все верно. Зашел на краю, поставил безубыток и тейк и можно выключать терминал до следующих новостей.
Но с другой стороны, любая сделка может уйти в минус и тогда возникает вопрос - стопить или пересиживать?
Многие ТОПы пересиживают и это часто им позволяет долгие недели находиться в постоянном профите, потому что рынок любит коридоры и 80% времени проторговывает одни и те же уровни. Но ведь никогда не знаешь, когда случатся остальные 20%, которые могут ополовинить твой депо или вообще слить счет.
Как вы считаете, правильно ли это - закрывать все сделки в плюс (усредняя, пересиживая или открываясь удвоенными объемами в обратную сторону) или лучше ставить жесткий стоп за сильным уровнем и искать новые входы с ясной головой, находясь на "заборе"?
Как вы считаете, правильно ли это - закрывать все сделки в плюс (усредняя, пересиживая или открываясь удвоенными объемами в обратную сторону) или лучше ставить жесткий стоп за сильным уровнем и искать новые входы с ясной головой, находясь на "заборе"?
Ну если у человека в кармане Грааль завалялся то наверное может и нормально. Я такого не видел.
Обычно таким страдают мартингейлы без ограничения рисков, точнее с ограничением в виде стопаута. Но рано или поздно этот риск реализуется, что и наблюдается периодически на мартингейлах.
А вот что лучше или хуже, это уже прерогатива торговой стратегии трейдера, точнее ее наличия в принципе.
Наверное есть стратегии где можно пересиживать, наверное есть стратегии где можно ставить стоп за уровнем, так же думается мне, есть стратегии где стоп работает по времени сделки и т.д.
Короче - от стратегии все зависит.
Если цена не пошла сразу в плюс, то значит трейдер не прав и тогда цена не пойдет в вашу сторону вообще, поэтому стоплосс ликвидирует вашу ошибку, обрезав убыток. Исключения: когда маркетмейкеры высаживают игроков ложными пробоями. Но это даже хорошо, так как даёт 100% гарантию, что вы были правы и возможность почти без риска зайти в сделку снова, когда цена возвратится за уровень снова. Если вы понимаете о чем я.