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Нужно ли тянуть каждую сделку в плюс?

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Старый Сегодня, 22:14
#1
трейдер
Форекс-блогер
 
Аватар tanrad
 
Имя: Юрий
Пол: Мужской
Возраст: 52
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 10.04.2009
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награды Форекс-аналитик Волшебный горшочек 
Нужно ли тянуть каждую сделку в плюс?
Иногда читаю советы психологов по тредингу, что каждую сделку нужно стремиться закрыть в плюс. Якобы, это позволяет снизить стресс от торговли.
Лично у меня такие советы вызывают двояокие ощущения.
С одной стороны, все верно. Зашел на краю, поставил безубыток и тейк и можно выключать терминал до следующих новостей.
Но с другой стороны, любая сделка может уйти в минус и тогда возникает вопрос - стопить или пересиживать?
Многие ТОПы пересиживают и это часто им позволяет долгие недели находиться в постоянном профите, потому что рынок любит коридоры и 80% времени проторговывает одни и те же уровни. Но ведь никогда не знаешь, когда случатся остальные 20%, которые могут ополовинить твой депо или вообще слить счет.

Как вы считаете, правильно ли это - закрывать все сделки в плюс (усредняя, пересиживая или открываясь удвоенными объемами в обратную сторону) или лучше ставить жесткий стоп за сильным уровнем и искать новые входы с ясной головой, находясь на "заборе"?
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Старый Сегодня, 22:23
#2
Форекс-блогер
 
Аватар PIRANHAfx
 
Пол: Мужской
Возраст: 38
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 12.03.2014
Сообщений: 4,259
Благодарностей: 2,268
Записей в FX-блоге: 179
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КП: 0.533
Re: Нужно ли тянуть каждую сделку в плюс?
Цитата:
Сообщение от tanrad Посмотреть сообщение
Как вы считаете, правильно ли это - закрывать все сделки в плюс (усредняя, пересиживая или открываясь удвоенными объемами в обратную сторону) или лучше ставить жесткий стоп за сильным уровнем и искать новые входы с ясной головой, находясь на "заборе"?
Ну если у человека в кармане Грааль завалялся то наверное может и нормально. Я такого не видел.
Обычно таким страдают мартингейлы без ограничения рисков, точнее с ограничением в виде стопаута. Но рано или поздно этот риск реализуется, что и наблюдается периодически на мартингейлах.
А вот что лучше или хуже, это уже прерогатива торговой стратегии трейдера, точнее ее наличия в принципе.

Наверное есть стратегии где можно пересиживать, наверное есть стратегии где можно ставить стоп за уровнем, так же думается мне, есть стратегии где стоп работает по времени сделки и т.д.
Короче - от стратегии все зависит.
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Старый Сегодня, 22:39
#3
Любитель
 
Адрес: Валютно-финансовый рынок Статус: Гуру
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 12.08.2015
Сообщений: 813
Благодарностей: 99
КП: 0.084
Re: Нужно ли тянуть каждую сделку в плюс?
Если цена не пошла сразу в плюс, то значит трейдер не прав и тогда цена не пойдет в вашу сторону вообще, поэтому стоплосс ликвидирует вашу ошибку, обрезав убыток. Исключения: когда маркетмейкеры высаживают игроков ложными пробоями. Но это даже хорошо, так как даёт 100% гарантию, что вы были правы и возможность почти без риска зайти в сделку снова, когда цена возвратится за уровень снова. Если вы понимаете о чем я.
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