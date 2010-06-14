Конкурс "Новая битва экстрасенсов-Bitcoin" - 1 этап ($100 от wmsell.biz)

О сервисе
На нашем сайте обычно один из самых выгодных курсов по напралвению обмена Bitcoin на Яндекс Деньги. С помощью WMSELL - Вы можете купить BTC, продать и обменять Bitcoin в полностью автоматическом режиме.
Так же на сайте доступен обмен BTC-E CODE (коды), Perfect Money, OkPay, Paxum, Payeer, Яндекс.Деньги, банковские карты Visa и Master Card, Advcash, Capitalist. Ввод и вывод электронных денег происходит моментально без участия оператора на сайте. Для создания заявки необязательно быть зарегистрированным, необходимо лишь указать свой email.
Особенность и главное преимущество нашего обменного пункта в том, ч то все заявки на обмен обрабатываются моментально. Гарантия надежности нашей работы - это счастливые отзывы наших клиентов на интернет форумах и на сайтах мониторингов электронных обменных пунктов.