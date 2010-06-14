Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Конкурс "Новая битва экстрасенсов-Bitcoin" - 1 этап ($100 от wmsell.biz)

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В этом разделе обсуждаются и проводятся конкурсы от MMGP, посвященные криптовалютам.
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#1
Провожу конкурсы на MMGP
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Имя: Олег
Пол: Мужской
Возраст: 37
Адрес: Украина, Мариуполь
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 14.06.2010
Сообщений: 17,958
Благодарностей: 15,588
Записей в блоге: 54

награды Волшебный горшочек 
Внимание Конкурс "Новая битва экстрасенсов-Bitcoin" - 1 этап ($100 от wmsell.biz)
Конкурс "Новая битва экстрасенсов-Bitcoin" - 1 этап




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Условия конкурса

Необходимо максимально точно угадать курс криптовалюты bitcoin к USD на бирже btc-e.com в 00:00 по мск 6 февраля 2017 года.

Предполагаемый курс криптовалюты bitcoin к USD публикуем прямо в этой теме(*):

1. Предположения могут повторяться.
2. Каждый участник(**) может оставить только один пост. Курс указывать в виде хххх.x(***) за один bitcoin (Например, 678,4)
3. Приём прогнозов прекращается 3 февраля 2017 года по МСК включительно.
4. Результаты конкурса будут объявлены после завершения приёма прогнозов.

(*) Пример поста участника конкурса: Morg - 456,6
(**) Участником может быть любой пользователь. Заблокированные пользователи снимаются с конкурса.
(***) Не старайтесь писать больше 2 цифр после запятой - число будет обрезано до 2 знака.
(****) Курс криптовалюты bitcoin округляется до второго знака после запятой

Призовой фонд - 100 поинтов

будет распределен не только между теми кто точно угадает курс криптовалюты bitcoin к USD на бирже btc-e.com в 00:00 по мск 6 февраля 2017 года, но и теми кто немного ошибется в любую сторону, но чем больше вы ошибетесь - тем меньшую часть приза получите.

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О сервисе

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Метки
$100, bitcoin, wmsell.biz, битва экстрасенсов, биткоин, призовой фонд, угадай курс
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