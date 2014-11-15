the-trolls.ru - от 150% до 1500% в месяц,

Я не админ и не владелец проекта. Вся информация взята с сайта проекта.
Старт проекта 25.01.2017г.
О ПРОЕКТЕ
Цитата:
Приветствуем Вас в нашей инвестиционной игре и благодарим за проявленный интерес к сайту.
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