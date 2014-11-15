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the-trolls.ru - от 150% до 1500% в месяц,

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Обсуждение проектов, позиционирующих себя как финансовые игры на основе экономических стратегий (фермы), которые в подавляющем большинстве являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 21:41
#1
Любитель
 
Имя: Андрей
Пол: Мужской
Адрес: Самара
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 16.11.2016
Сообщений: 201
Благодарностей: 27
КП: 0.000
the-trolls.ru - от 150% до 1500% в месяц,
Я не админ и не владелец проекта. Вся информация взята с сайта проекта.
Старт проекта 25.01.2017г.


О ПРОЕКТЕ


Цитата:
Приветствуем Вас в нашей инвестиционной игре и благодарим за проявленный интерес к сайту.

Мы позиционируем себя как проект, готовый осуществлять выплату в течение длительного периода времени. Проект, который станет Вам надежной опорой и улучшит Ваше финансовое положение в ближайшем будущем. Проект честный и открытый, который поможет Вам приумножить свои средства.

Доходность в нашем проекте на прямую зависит от суммы Ваших инвестиций и составляет от 150% до 1500% в месяц, но Вы легко можете увеличивать эти цифры, привлекая в проект своих друзей или просто инвесторов, для этого им необходимо всего лишь зарегистрироваться по Вашей реферальной ссылке и сделать инвестицию в наш проект.

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andre-shamano на форуме  
Старый Сегодня, 21:46
#2
Любитель
 
Имя: Андрей
Пол: Мужской
Адрес: Самара
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 16.11.2016
Сообщений: 201
Благодарностей: 27
КП: 0.000
Автор темы Re: the-trolls.ru - от 150% до 1500% в месяц,
Первые выплаты
Миниатюры
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andre-shamano на форуме  
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