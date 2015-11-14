Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Набираем умных постеров. Оплата сдельная и нереально высокая.
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 399,296 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Суд встал на сторону форекс-дилера TeleTrade

Вход через:  
Все разделы прочитаны
При поддержке
Мониторинг обменников - найти лучший курс обмена
Важная информация
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 22:09
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 21:16
#1
Премиум
 
Аватар OPLOTT
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 16.11.2015
Сообщений: 1,844
Благодарностей: 569
КП: 0.113
Суд встал на сторону форекс-дилера TeleTrade
«Денежные средства были утрачены в результате игры, за последствия которой трейдер или торговая площадка отвечать не может в силу их рискованности».

Как уже повелось, многие трейдеры, потерявшие свои средства в ходе торгов, склонны винить в отрицательном результате брокера. Но на этот раз, омский районный суд принял сторону обвиняемого и указал истцу на то, что, приходя на рынок Форекс, необходимо самому учитывать повышенный риск и разделять ответственность за возможный ущерб. В деле «Общество защиты прав потребителей против TeleTrade» суд вступился за форекс-дилера.

Итак, Центральный районный суд города Омска опубликовал в минувшую пятницу пресс-релиз по рассмотренному гражданскому делу о защите прав потребителя в связи с осуществлением торговли в убыток на валютном рынке. Суд рассмотрел исковое заявление Омской региональной общественной организации «Общество защиты прав потребителей» в интересах гражданки Л. к ООО Аналитический центр «Ромни Марш», TeleTrade о защите прав потребителей и взыскании денежных средств.

Сторона обвинения аргументировала свой иск понесенным убытком гражданки Л. в результате торгов на валютном рынке Форекс, после того, как Л. прошла обучение обучения в «Ромни Марш».

«В ходе судебного разбирательства установлено, что Л. в целях осуществления операций на международном финансовом рынке Форекс с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет и торговой площадки TeleTrade в период с июнь по август 2016 года были вложены собственные денежные средства в совокупном размере 23,720 долл. США, которые по итогам торговли Л. были утрачены», отмечается в релизе Омского суда.

В завершение слушания, суд установил, что «целью участия Л. в торговле на финансовом рынке явилось получение прибыли в результате биржевой игры, которая основана на взаимном риске и ее результат зависит от наступления или ненаступления случайных обстоятельств. Следовательно, денежные средства, взыскиваемые истцом, были им утрачены в результате игры, за последствия которой трейдер или торговая площадка отвечать не может в силу их рискованности».

Таким образом, доказательств, подтверждающих, что Л. участвовала в торговле под влиянием обмана, насилия, угрозы или злонамеренного соглашения сторон, суду представлено не было. По итогам судебного разбирательства суд нарушений прав Л. не усмотрел и в удовлетворении иска отказал.

Источник
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

Крупнейшая Инвестиционная Сеть в Мире! eToro
OPLOTT вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 22:09
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
ЦБ выдал лицензию форекс-дилера компании «Альпари Форекс» OPLOTT Новости в мире финансов и инвестиций 0 30.11.2016 12:07
"Форекс Клуб" получил лицензию форекс-дилера Fierce Новости в мире финансов и инвестиций 3 12.10.2016 21:12
ВТБ24 создаёт дочернее подразделение - форекс-дилера Oziris Новости в банковской сфере и страховании 16 27.02.2016 18:10
«Финам» стал первой компанией, обратившейся в ЦБ за лицензией форекс-дилера DepecheM Новости в мире финансов и инвестиций 3 14.11.2015 19:36

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватара нет
"Осенняя" борьба банков за вкладчиков
От Милаф в разделе «Новости в банковской сфере и страховании»
Аватара нет
Всем привет
От MargaritaShafigullina в разделе «Россияне»
Аватара нет
MaxiMarkets - maximarkets.ru
От MaxiMarkets-Manager в разделе «Каталог Брокеров на Форекс»
Аватар polaks
Leanleef Holdings A.G. - leanleef.com
От polaks в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар VictorSamus
Девальвация рубля приостановила падение продаж автомобилей в РФ
От VictorSamus в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар clipman77
В России успешно испытали прототип первого атмосферного спутника
От clipman77 в разделе «Новости технологий и интернета»
.     

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube