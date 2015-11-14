Суд встал на сторону форекс-дилера TeleTrade

«Денежные средства были утрачены в результате игры, за последствия которой трейдер или торговая площадка отвечать не может в силу их рискованности».
Как уже повелось, многие трейдеры, потерявшие свои средства в ходе торгов, склонны винить в отрицательном результате брокера. Но на этот раз, омский районный суд принял сторону обвиняемого и указал истцу на то, что, приходя на рынок Форекс, необходимо самому учитывать повышенный риск и разделять ответственность за возможный ущерб. В деле «Общество защиты прав потребителей против TeleTrade» суд вступился за форекс-дилера.
Итак, Центральный районный суд города Омска опубликовал в минувшую пятницу пресс-релиз по рассмотренному гражданскому делу о защите прав потребителя в связи с осуществлением торговли в убыток на валютном рынке. Суд рассмотрел исковое заявление Омской региональной общественной организации «Общество защиты прав потребителей» в интересах гражданки Л. к ООО Аналитический центр «Ромни Марш», TeleTrade о защите прав потребителей и взыскании денежных средств.
Сторона обвинения аргументировала свой иск понесенным убытком гражданки Л. в результате торгов на валютном рынке Форекс, после того, как Л. прошла обучение обучения в «Ромни Марш».
«В ходе судебного разбирательства установлено, что Л. в целях осуществления операций на международном финансовом рынке Форекс с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет и торговой площадки TeleTrade в период с июнь по август 2016 года были вложены собственные денежные средства в совокупном размере 23,720 долл. США, которые по итогам торговли Л. были утрачены», отмечается в релизе Омского суда.
В завершение слушания, суд установил, что «целью участия Л. в торговле на финансовом рынке явилось получение прибыли в результате биржевой игры, которая основана на взаимном риске и ее результат зависит от наступления или ненаступления случайных обстоятельств. Следовательно, денежные средства, взыскиваемые истцом, были им утрачены в результате игры, за последствия которой трейдер или торговая площадка отвечать не может в силу их рискованности».
Таким образом, доказательств, подтверждающих, что Л. участвовала в торговле под влиянием обмана, насилия, угрозы или злонамеренного соглашения сторон, суду представлено не было. По итогам судебного разбирательства суд нарушений прав Л. не усмотрел и в удовлетворении иска отказал.
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