Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
ХАЛЯВА - реклама на MMGP теперь и за поинты!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 399,296 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Tele2 станет переносить неиспользованный трафик и минуты абонентов на следующий месяц

Вход через:  
Все разделы прочитаны
При поддержке
Мониторинг обменников - найти лучший курс обмена
Важная информация
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 22:09
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 21:03
#1
Любитель
 
Имя: Александр
Пол: Мужской
Возраст: 64
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 12.01.2016
Сообщений: 113
Благодарностей: 9
КП: 0.000
Tele2 станет переносить неиспользованный трафик и минуты абонентов на следующий месяц
25 января 2017, 14:24

Оператор Tele2 станет переносить на следующий месяц остатки интернет-трафика и минут разговоров, которые абонент не использовал в текущем месяце. Предложение действует только в части регионов, в которых работает компания.

В компании уточняют, что остатки пакетов трафика, купленных дополнительно, не переносятся. Сервис не действует в Амурской, Астраханской, Ивановской и Ярославской областях, Забайкальском и Ставропольском краях, в Башкортостане, Дагестане, Ингушетии, Калмыкии, Якутии, Северной Осетии, Кабардино-Балкарской республике, Карачаево-Черкесской республике, в Крыму и Севастополе, а также в Таймырском (Долгано-Ненецком), Эвенкийском и Чукотском автономных округах.

Кроме того, на конференции 25 января гендиректор Tele2 Сергей Эмдин объявил об отказе компании от политики дискаунтера. Этот переход был анонсировал в середине 2016 года.

«Если раньше мы были оператором с самыми низкими ценами, то теперь мы хотим быть оператором для тех, кто не хочет переплачивать», — цитирует Эмдина RNS. Tele2 намерен предоставить абонентам «экосистему партнёров», которые будут удовлетворять потребности клиентов, добавили в компании. Какие именно услуги будет предоставлять оператор, в копании не уточнили.

Источник: https://vc.ru/n/tele2-nofire?from=bot
NikofAlex вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 22:09
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Продам Продам 2 уник шаблона, неиспользованный и исп alanvas Шаблоны 14 10.12.2016 17:30
CyberPlat реализовал сервис автоплатежей для абонентов Tele2 Imenfam Новости в мире финансов и инвестиций 1 20.05.2016 19:48
PayPal: Наличные деньги могут переносить опасные бактерии moskva Новости платежных систем 33 11.03.2016 21:09
Когда переносить стоп-лос в безубыток? (и переносить ли вообще) Bestlive08 Forex: общий форум 31 23.08.2013 17:08

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар Тарас Мотика
Сбалансированный - Тарас Мотика - (Forex Trend)
От Тарас Мотика в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета»
Аватар kobilnyk
Чтобы сохранить себя «ЮТэйр» сокращает воздушный флот на 40 процентов
От kobilnyk в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Mailliam2010
ПАММ-счет Pausemann: 602025 (ForexTrend)
От Mailliam2010 в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета»
Аватар Aetos
Investment-center - www.investment-center.eu
От Aetos в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Qasan
Hourlybitpro -hourlybitpro.biz
От Qasan в разделе «Список интернет мошенников»
Аватара нет
Почему Биткойн чрезвычайно недооценен
От Alex077 в разделе «Новости криптовалют»
.     

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube