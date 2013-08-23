Tele2 станет переносить неиспользованный трафик и минуты абонентов на следующий месяц

25 января 2017, 14:24
Оператор Tele2 станет переносить на следующий месяц остатки интернет-трафика и минут разговоров, которые абонент не использовал в текущем месяце. Предложение действует только в части регионов, в которых работает компания.
В компании уточняют, что остатки пакетов трафика, купленных дополнительно, не переносятся. Сервис не действует в Амурской, Астраханской, Ивановской и Ярославской областях, Забайкальском и Ставропольском краях, в Башкортостане, Дагестане, Ингушетии, Калмыкии, Якутии, Северной Осетии, Кабардино-Балкарской республике, Карачаево-Черкесской республике, в Крыму и Севастополе, а также в Таймырском (Долгано-Ненецком), Эвенкийском и Чукотском автономных округах.
Кроме того, на конференции 25 января гендиректор Tele2 Сергей Эмдин объявил об отказе компании от политики дискаунтера. Этот переход был анонсировал в середине 2016 года.
«Если раньше мы были оператором с самыми низкими ценами, то теперь мы хотим быть оператором для тех, кто не хочет переплачивать», — цитирует Эмдина RNS. Tele2 намерен предоставить абонентам «экосистему партнёров», которые будут удовлетворять потребности клиентов, добавили в компании. Какие именно услуги будет предоставлять оператор, в копании не уточнили.
Источник: https://vc.ru/n/tele2-nofire?from=bot