OPLOTT



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Бизнесмен из ОАЭ погасил долги 132 заключенных



Январь месяц наступившего года оказался для некоторых заключенных в главной тюрьме эмирата Аджман (Это Объединенные Арабские Эмираты) прямо-таки счастливым месяцем - их скоро выпустят на свободу. Все эти заключенные несмотря на то, что свои сроки заключения они уже отбыли никак не могут выйти на свободу и всё из-за непогашенных долгов. И еще один важный момент - все эти заключенные не являются гражданами ОАЭ. Это все иностранцы и раз это так, то их долги это государство не может простить (нет такого закона) как это делает оно довольно часто за последние годы для своих граждан.



Поэтому миллиардер индийского происхождения постоянно проживающий в территории одно из эмиратов ОАЭ господин Мерчант, принял решение принять на себя все долги 132 заключенных-иностранцев в этом эмирате и оплатить их, поскольку у них самих сейчас нет такой возможности. Бизнес у этого миллиардера в ОАЭ идёт довольно хорошо и он является основателем и главой компании Пьюэ Голд Джевелрис (Pure Gold Jewellers), которая занимается продажей золотых ювелирных украшений в ОАЭ.



Индусы, пакистанцы, индонезийцы, филиппинцы, непальцы, эфиопы, сирийцы, а также граждане бывших советских республик, как например, узбеки или киргизы в силу сложившихся обстоятельств не в состоянии сейчас платить по своим долговым обязательствам и вынуждены оставаться в тюрьме хотя сроки наказания большинства из них уже как вышли.



Журналистам г-н Мерчант сказал, что он пока оплатил задолженности на общую сумму в размере 40 долл. США (конечно, это в пересчете с дирхамов), но это только первый его транш в их пользу, а в целом, до конца года, им будет потрачено более 1 млн долл. США на погашение всех долгов этих 132 заключенных и все долги будут погашены полностью.



И как заявляет сам г-н Мерчант, он не считает, что эти люди преступили законы эмирата, а они просто стали жертвами обстоятельств. Где-то они не могли расплатиться так как на руках у них были необеспеченные банковские чеки, а где-то им не поступили средства для оплаты всяких сборов ОАЭ. Он считает такое положение дел несправедливым, и поэтому платит за них. И кроме долгов, он также решил оплатить всем авиабилеты до места проживания каждого.



Стоит также упомянуть, что с 2008 года г-н Мерчант уже выплатил 2,45 млн долл. США в счет погашения долгов 4500 иностранцев, которых оказались в тюрьмах ОАЭ и испытывали финансовые проблемы, но правда это не касается осужденных за финансовое мошенничество и меценат помогает только тем, кого рекомендуют на освобождение власти этой страны. Такая вот можно сказать, что необычная "спайка" бизнеса и власти.



Специально для mmgp.ru



https://text.ru/antiplagiat/5888cd8d8a1d6 Январь месяц наступившего года оказался для некоторых заключенных в главной тюрьме эмирата Аджман (Это Объединенные Арабские Эмираты) прямо-таки счастливым месяцем - их скоро выпустят на свободу. Все эти заключенные несмотря на то, что свои сроки заключения они уже отбыли никак не могут выйти на свободу и всё из-за непогашенных долгов. И еще один важный момент - все эти заключенные не являются гражданами ОАЭ. Это все иностранцы и раз это так, то их долги это государство не может простить (нет такого закона) как это делает оно довольно часто за последние годы для своих граждан.Поэтому миллиардер индийского происхождения постоянно проживающий в территории одно из эмиратов ОАЭ господин Мерчант, принял решение принять на себя все долги 132 заключенных-иностранцев в этом эмирате и оплатить их, поскольку у них самих сейчас нет такой возможности. Бизнес у этого миллиардера в ОАЭ идёт довольно хорошо и он является основателем и главой компании Пьюэ Голд Джевелрис (Pure Gold Jewellers), которая занимается продажей золотых ювелирных украшений в ОАЭ.Индусы, пакистанцы, индонезийцы, филиппинцы, непальцы, эфиопы, сирийцы, а также граждане бывших советских республик, как например, узбеки или киргизы в силу сложившихся обстоятельств не в состоянии сейчас платить по своим долговым обязательствам и вынуждены оставаться в тюрьме хотя сроки наказания большинства из них уже как вышли.Журналистам г-н Мерчант сказал, что он пока оплатил задолженности на общую сумму в размере 40 долл. США (конечно, это в пересчете с дирхамов), но это только первый его транш в их пользу, а в целом, до конца года, им будет потрачено более 1 млн долл. США на погашение всех долгов этих 132 заключенных и все долги будут погашены полностью.И как заявляет сам г-н Мерчант, он не считает, что эти люди преступили законы эмирата, а они просто стали жертвами обстоятельств. Где-то они не могли расплатиться так как на руках у них были необеспеченные банковские чеки, а где-то им не поступили средства для оплаты всяких сборов ОАЭ. Он считает такое положение дел несправедливым, и поэтому платит за них. И кроме долгов, он также решил оплатить всем авиабилеты до места проживания каждого.Стоит также упомянуть, что с 2008 года г-н Мерчант уже выплатил 2,45 млн долл. США в счет погашения долгов 4500 иностранцев, которых оказались в тюрьмах ОАЭ и испытывали финансовые проблемы, но правда это не касается осужденных за финансовое мошенничество и меценат помогает только тем, кого рекомендуют на освобождение власти этой страны. Такая вот можно сказать, что необычная "спайка" бизнеса и власти.Специально для mmgp.ru

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