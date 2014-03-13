Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
ХАЛЯВА - реклама на MMGP теперь и за поинты!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 399,282 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Бизнесмен из ОАЭ погасил долги 132 заключенных

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
При поддержке
Важная информация
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 20:39
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 20:14
#1
Премиум
 
Аватар OPLOTT
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 16.11.2015
Сообщений: 1,843
Благодарностей: 569
КП: 0.113
Бизнесмен из ОАЭ погасил долги 132 заключенных


Январь месяц наступившего года оказался для некоторых заключенных в главной тюрьме эмирата Аджман (Это Объединенные Арабские Эмираты) прямо-таки счастливым месяцем - их скоро выпустят на свободу. Все эти заключенные несмотря на то, что свои сроки заключения они уже отбыли никак не могут выйти на свободу и всё из-за непогашенных долгов. И еще один важный момент - все эти заключенные не являются гражданами ОАЭ. Это все иностранцы и раз это так, то их долги это государство не может простить (нет такого закона) как это делает оно довольно часто за последние годы для своих граждан.

Поэтому миллиардер индийского происхождения постоянно проживающий в территории одно из эмиратов ОАЭ господин Мерчант, принял решение принять на себя все долги 132 заключенных-иностранцев в этом эмирате и оплатить их, поскольку у них самих сейчас нет такой возможности. Бизнес у этого миллиардера в ОАЭ идёт довольно хорошо и он является основателем и главой компании Пьюэ Голд Джевелрис (Pure Gold Jewellers), которая занимается продажей золотых ювелирных украшений в ОАЭ.

Индусы, пакистанцы, индонезийцы, филиппинцы, непальцы, эфиопы, сирийцы, а также граждане бывших советских республик, как например, узбеки или киргизы в силу сложившихся обстоятельств не в состоянии сейчас платить по своим долговым обязательствам и вынуждены оставаться в тюрьме хотя сроки наказания большинства из них уже как вышли.

Журналистам г-н Мерчант сказал, что он пока оплатил задолженности на общую сумму в размере 40 долл. США (конечно, это в пересчете с дирхамов), но это только первый его транш в их пользу, а в целом, до конца года, им будет потрачено более 1 млн долл. США на погашение всех долгов этих 132 заключенных и все долги будут погашены полностью.

И как заявляет сам г-н Мерчант, он не считает, что эти люди преступили законы эмирата, а они просто стали жертвами обстоятельств. Где-то они не могли расплатиться так как на руках у них были необеспеченные банковские чеки, а где-то им не поступили средства для оплаты всяких сборов ОАЭ. Он считает такое положение дел несправедливым, и поэтому платит за них. И кроме долгов, он также решил оплатить всем авиабилеты до места проживания каждого.

Стоит также упомянуть, что с 2008 года г-н Мерчант уже выплатил 2,45 млн долл. США в счет погашения долгов 4500 иностранцев, которых оказались в тюрьмах ОАЭ и испытывали финансовые проблемы, но правда это не касается осужденных за финансовое мошенничество и меценат помогает только тем, кого рекомендуют на освобождение власти этой страны. Такая вот можно сказать, что необычная "спайка" бизнеса и власти.

Специально для mmgp.ru

https://text.ru/antiplagiat/5888cd8d8a1d6
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

Крупнейшая Инвестиционная Сеть в Мире! eToro
Последний раз редактировалось OPLOTT; Сегодня в 20:19.
OPLOTT на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 20:39
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Экономика тюрем: как государство зарабатывает на труде заключенных Temo58 Новости в мире финансов и инвестиций 0 11.01.2017 17:31
ПриватБанк погасил рефинансирование НБУ на 1 млрд грн bizneser Новости в банковской сфере и страховании 5 06.01.2016 14:38
Сумму заключенных на ВЭФ контрактов оценили в 1,3 триллиона рублей pilot10 Новости в мире финансов и инвестиций 0 07.09.2015 12:29
Амнистия Победы: на свободу выйдут 400 тысяч заключенных moskva Политика и экономика 1 24.04.2015 20:53
В зоне прибыли: кто и сколько зарабатывает на заключенных LSasha Инвестирование для начинающих 5 13.03.2014 01:57

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар Olkibmonitor
pioneer-invest-pioneer-invest.com
От Olkibmonitor в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар MyinvestBlog
Cryptiplier-Cryptiplier.com
От MyinvestBlog в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
Рассинхронизация времени
От Радомир Белоус в разделе «Perfect Money»
Аватар Mailliam2010
ПАММ-счет 2.0 AlifInvest: 5005563 (Panteon-Finance)
От Mailliam2010 в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета»
Аватар ondi
Safekapital - Safekapital.com
От ondi в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар ElarGroup3
Путин: не понимаю, как 200 наших болельщиков отметелили несколько тысяч англичан
От ElarGroup3 в разделе «Здоровье и спорт»
.     

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube