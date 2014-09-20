Суверенный фонд Катара инвестировал в Россию ещё 2 млрд долларов

Накануне была заключена сделка, в рамках которой Суверенный фонд Катара инвестирует в Россию ещё два миллиарда долларов. Об этом глава фонда шейх Абдалла бен Хамад бен Халифа Аль Тани сообщил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
— Я знаю, что все вы имеете в виду расширять сотрудничество с компанией, в том числе на территории России. Все эти договорённости мы соответствующим образом будем исполнять, — отметил на это Владимир Путин.
Он выразил надежду, что Суверенный фонд Катара будет расширять сотрудничество в том числе по линии Российского фонда прямых инвестиций.
Напомним, "Роснефтегаз" и консорциум Qatar Investment Authority с Glencore подписали соглашение по продаже 19,5% акций "Роснефти" за 692 миллиарда рублей. Российский бюджет получил от приватизации 710,8 миллиарда рублей, в том числе 18 миллиардов рублей за счёт дополнительных дивидендов.
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