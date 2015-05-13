Стартап Faction привлек $11 млн для развития своего IaaS-облачного сервиса

Faction, расположенный в Денвере (штат Колорадо), представляющий IaaS-облачный сервис, привлек 11 млн долларов от местного фонда Meritage Funds и инвестиционного банка Sweetwater Capital. К инвестициям подключились также другие фонды, такие как Charterhouse Strategic Partners, Rifkin-Pottle Group, а Ares Capital обеспечила долговое финансирование.
Стартап нацелен использовать привлечённые средства для разработок новых продуктов, расширить базу работников и для развития своего бизнеса.
Faction был создан в 2006 году Люк Норрис, он же сейчас генеральный директор. Стартап представляет из себя IaaS-облачный сервис для частных, общественных и гибридных решений. С помощью облачных узлов в США и в Европе, предлагает, как и конвергентную платформу Cisco UCS, так и сервис Open Compute.
В прошлом году Faction запустила Internetwork eXchange (FIX), который даёт возможность компаниям подключить частные облачные хранилища в общественные, конфиденциально и надежно.Компания также объявила о партнёрстве с такими телекоммуникационными гигантами как Level 3 Communications, Blue Print Information Management and Security Services, для своей безопасности. Взамен Faction предлагает свои облачные услуги.
Перевод специально для MMGP.RU