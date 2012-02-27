Fin Everest - Fin-everest.com

Я не админ/владелец проекта "Fin Everest" добавлен на мониторинг Старт: 22.01.17
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Ежедневно десятки людей интересуются о возможности заработка и лишь единицы присоединяются и делают деньги! Если ты смелый, целеустремлённый и жаждешь успеха, тогда не теряй время и начни действовать уже сейчас!Fin Everest - это инновационная инвестиционная платформа разработанная командой мастеров в сфере финансового маркетинга,плотно сотрудничая на партнёрских условиях с успешными брокерами. Чем же мы занимаемся и где работают ваши инвестиции?
Наша роль - основание и администрирование проекта, а так же контроль над инвестированными средствами в целях многократного приумножения с помощью наших ценных партнёров, сфера деятельность которых являются- торги бинарными опционами. Каждая ставка от 100 руб в 99% случаев приносит нам 180% прибыли. Имея стабильный прирост инвестируемых средств, наш проект позволит вам получать до 170% прибыли с каждого совершенного вами депозита а так же приумножить нашу прибыль с торгов. Если вы не являетесь профессиональным брокером и не желаете тратить время на обучение, то проект Fin Everest именно для вас. Инвестируя сегодня, вы открываете дорогу в мир пассивного заработка.
Fin Everest - преодолеваем любые высоты в мире финансов!
3 инвестиционных плана: Вклады на 10 дней
Депозит включён в выплаты 1) От 100 до 1.000 руб - доход 15% в сутки
2) От 1.001 до 5.000 руб - доход 16% в сутки
3) От 5.001 до 15.000 руб - доход 17% в сутки Мин/Макс депозит: 100 руб/ 15.000 руб