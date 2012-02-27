Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Fin Everest - Fin-everest.com

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
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Старый Сегодня, 19:47
#1
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 10.02.2014
Сообщений: 249
Благодарностей: 49
КП: 0.000
Fin Everest - Fin-everest.com
Я не админ/владелец проекта "Fin Everest" добавлен на мониторинг
Старт: 22.01.17
﻿


Описание:*

Цитата:
﻿Ежедневно десятки людей интересуются о возможности заработка и лишь единицы присоединяются и делают деньги! Если ты смелый, целеустремлённый и жаждешь успеха, тогда не теряй время и начни действовать уже сейчас!Fin Everest - это инновационная инвестиционная платформа разработанная командой мастеров в сфере финансового маркетинга,плотно сотрудничая на партнёрских условиях с успешными брокерами. Чем же мы занимаемся и где работают ваши инвестиции?

Наша роль - основание и администрирование проекта, а так же контроль над инвестированными средствами в целях многократного приумножения с помощью наших ценных партнёров, сфера деятельность которых являются- торги бинарными опционами. Каждая ставка от 100 руб в 99% случаев приносит нам 180% прибыли. Имея стабильный прирост инвестируемых средств, наш проект позволит вам получать до 170% прибыли с каждого совершенного вами депозита а так же приумножить нашу прибыль с торгов. Если вы не являетесь профессиональным брокером и не желаете тратить время на обучение, то проект Fin Everest именно для вас. Инвестируя сегодня, вы открываете дорогу в мир пассивного заработка.

Fin Everest - преодолеваем любые высоты в мире финансов!
3 инвестиционных плана:
Вклады на 10 дней
Депозит включён в выплаты
1) От 100 до 1.000 руб - доход 15% в сутки
2) От 1.001 до 5.000 руб - доход 16% в сутки
3) От 5.001 до 15.000 руб - доход 17% в сутки

Мин/Макс депозит: 100 руб/ 15.000 руб

Платежные системы:
-Payeer *
-Qiwi
-advcash

Реферальный бонус: многоуровневый: 5% - 2% - 1%

Выплаты: авто

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Imperio на форуме  
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Старый Сегодня, 19:55
#2
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 14.12.2016
Сообщений: 138
Благодарностей: 20
КП: 0.000
Re: Fin Everest - Fin-everest.com
чумовые проценты.
диз знакомый
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smile007 на форуме  
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Старый Сегодня, 20:04
#3
Интересующийся
 
Имя: Вячеслав
Пол: Мужской
Возраст: 29
Адрес: Улан-Удэ
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 23.01.2016
Сообщений: 127
Поблагодарили: 1 раз
КП: 0.000
Re: Fin Everest - Fin-everest.com
Инстант:
Дата операции: 24 Янв 2017 17:37
ID операции: 294023785
Тип операции: перевод
Статус: выполнен
Сумма получения: 94.10 p
Комментарий: Invoice #464, investbloger

От: P56187485

добавлено через 1 минуту
Статус Выполнена
Дата сегодня, 16:06
Платежная система PayeerRUB
Сумма 75.00 RUB
Счет получателя P15314122
Batch-номер 294670491
Примечание Invoice #775, investbloger
Изменено сегодня, 16:06
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Последний раз редактировалось profit242015; Сегодня в 20:06. Причина: Добавлено сообщение
profit242015 на форуме  
Старый Сегодня, 20:22
#4
Профессионал
 
Имя: Алексей
Пол: Мужской
Адрес: Чикаго
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 16.10.2015
Сообщений: 2,687
Благодарностей: 899
КП: 0.077
Re: Fin Everest - Fin-everest.com
Цитата:
Сообщение от smile007 Посмотреть сообщение
диз знакомый
http://mmgp.ru/showthread.php?t=492848

ТС так спешил, что рефку забыл свою прикрутить
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Kudasov1981 на форуме  
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