Британские банки используют почтовые отделения для расширения своих услуг

Британские банки начинают сотрудничество с национальной почтой, чтобы позволить клиентом осуществлять ежедневные банковские операции в 11,6 тыс. почтовых отделениях. Подобное взаимодействие уже было названо самым большим расширением персональных банковских услуг за последнее время.



На сегодняшний день, 99% клиентов британских банков, а также три четверти бизнес-клиентов будет иметь возможность использовать почтовые отделения для ежедневных банковских операций.



В рамках нового партнерства, существующие договоренности между банком и почтой будут объединены в один набор услуг, связанных с наличными, чеками и банковскими картами.



В прошлом году, почтовые отделения осуществили около 110 млн банковских операций по всей сети, в среднем более 200 операций в минуту, что на 6% выше прошлогоднего показателя. После заключения новой сделки, ожидается очередной рост, также за счёт более 4 тыс. отделений, работающих по воскресеньям.



«Это хорошая новость как для юридических, так и для физических лиц. Мы работаем с банками, чтобы гарантировать устойчивость нашей сети и обеспечение широкой возможности предоставления персональных банковских услуг по всей Великобритании. Многие клиенты уже извлекают из этого преимущества», – говорит исполнительный директор Post Office Financial Services Ник Кеннетт.



Недавнее исследование Which? обнаружило, что банки закрыли около тысячи своих отделений за последние 2 года. Так, британский HSBC фактически закрыл около четверти своей филиальной сети за последние годы.



Кроме того, в стремлении стать более экономически эффективными, банки по всему миру начали установку банкоматов за пределами своих отделений.

Более половины банкоматов теперь установлены далеко от банковских отделений



«Миллионы потребителей по всей Великобритании теперь имеют возможность более удобного доступа к банковским услугам, в том числе и по воскресеньям. Это самое большое расширение банковских услуг за довольно долгое время, и я рада, что теперь имеется возможность предложить услуги столь большому числу клиентов», – говорит министр по делам предпринимательства Марго Джеймс.



