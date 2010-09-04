Банк Rietumu установил самые высокие ставки по депозитам в USD

Латвийский банк Rietumu в январе повысил ставки по депозитам в долларах США.
Этим шагом банк опередил всех своих конкурентов на привлечение вкладов в американской валюте – ставки Rietumu по долгосрочным депозитам в долларах стали самыми высокими среди банков Латвии.
Клиентам предлагаются различные виды депозитов на срок до 5 лет с общепринятыми в ЕС гарантиями сохранности средств. Доходность долларовых вкладов – до 2.90% годовых. Есть также депозиты в евро, британских фунтах и российских рублях.
Rietumu является третьим по величине банком Латвии и специализируется на обслуживании международных клиентов – компаний и состоятельных частных лиц.
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