Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Набираем умных постеров. Оплата сдельная и нереально высокая.
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 399,282 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Банк Rietumu установил самые высокие ставки по депозитам в USD

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение новостей, связанных с банками и страхованием.
Важная информация
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 20:39
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 19:30
#1
www.fairmonitor.com
Премиум
 
Аватар bizneser
 
Пол: Мужской
Адрес: Western
Регистрация: 04.09.2010
Сообщений: 10,648
Благодарностей: 2,132
КП: 0.106

награды Волшебный горшочек 
Банк Rietumu установил самые высокие ставки по депозитам в USD

Латвийский банк Rietumu в январе повысил ставки по депозитам в долларах США.

Этим шагом банк опередил всех своих конкурентов на привлечение вкладов в американской валюте – ставки Rietumu по долгосрочным депозитам в долларах стали самыми высокими среди банков Латвии.

Клиентам предлагаются различные виды депозитов на срок до 5 лет с общепринятыми в ЕС гарантиями сохранности средств. Доходность долларовых вкладов – до 2.90% годовых. Есть также депозиты в евро, британских фунтах и российских рублях.

Rietumu является третьим по величине банком Латвии и специализируется на обслуживании международных клиентов – компаний и состоятельных частных лиц.

Источник.
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

Проверяю все HYIP - на Хайп Занозе|Всем, кто пользуется Bitcoin нужен этот сервис(!)|Только у Ларисы стабильные инвест проекты|Лучшие инвест идеи на 2017 год|Инвестирую в Бизнес с Китаем! Прибыль от 1.5% в день|Инвестирую через MONHYIP-лучший рефбек
bizneser вне форума  
Ответить
Метки
банк, новости
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 20:39
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Где в стране получают самые высокие, а где - самые низкие зарплаты dengov Новости в мире финансов и инвестиций 28 10.11.2016 16:20
Военно-Промышленный Банк увеличил ставки по двум депозитам ~XG~ Новости в банковской сфере и страховании 0 22.07.2015 21:14
Банк «Хлынов» изменил ставки по двум депозитам VictorSamus Новости в банковской сфере и страховании 0 23.05.2015 18:26
Высокие ставки по депозитам в российских банках - финансовая пирамида CashToday Новости в мире финансов и инвестиций 0 29.12.2014 13:45
Самые высокие проценты по депозитам uHYIPs Банки России 18 19.06.2011 20:13

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар jansen
ФСБ обяжет хранить серверы за решеткой и шифровать данные отечественными средствами
От jansen в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар impressed85
Стартап интернет вещей Sigfox привлек 115$ млн. инвестиций
От impressed85 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Spivaxaker
Обмен LR на PM
От Spivaxaker в разделе «Архив: Обмен электронных валют»
Аватар KLIMEYKO
329 000 рублей за японский седан – продажи уже в июле
От KLIMEYKO в разделе «Авто»
Аватара нет
Где взять кредит 10$ с формальным аттестатом и без PhotoID?
От fenix987 в разделе «Онлайн кредит: общий форум»
Аватар bizneser
Бердянский морпорт намерен построить новый терминал за $10 млн
От bizneser в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
.     

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube