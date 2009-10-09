ASUS и Acer представили новые хромбуки для сферы образования

Google продемонстрировала две новые модели Chromebook, созданные в сотрудничестве с ASUS и Acer специально для сферы образования. Новинки были представлены на конференции BETT 2017, посвящённой технологиям обучения. Acer Chromebook Spin 11 является защищённой версией уже знакомого нам Chromebook 11 и оснащается тем же 11,6-дюймовым дисплеем и процессором Intel Celeron. Данный хромбук представят в нескольких конфигурациях ОЗУ и встроенного накопителя. Топовая версия сможет похвастать 8 ГБ оперативной и 64 ГБ постоянной памяти, а также фронтальной и основной камерами.
ASUS Chromebook C213 также оборудован 11-дюймовым экраном и защищённым корпусом с возможностью поворачивать его и работать в нескольких режимах. Обе новинки оборудованы портами USB Type-C для зарядки и подключения аксессуаров. На ноутбуках также будут предустанавливать полезные для учеников приложения, например, WeVideo и SoundTrap.
ASUS Chromebook C213 и Acer Chromebook Spin 11 будут доступны в конце весны.
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