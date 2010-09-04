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Dell анонсирует защищённые ноутбуки-трансформеры на Windows и Chrome OS

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Dell анонсирует защищённые ноутбуки-трансформеры на Windows и Chrome OS

Компания Dell представила два новых 11-дюймовых ноутбука-трансформера линейки Convertible с поворотным на 360 градусов экраном, предназначенных для использования в учебных целях. При этом одна модель поставляется с предустановленной версией операционной системы Windows 10, в то время как вторая работает под управлением Chrome OS. Оба ноутбука идентичны внешне, заключены в прорезиненные корпуса, выполненные по военному стандарту MIL-SPEC 810G и устойчивые к ударам, а также имеют защищённую от попадания воды клавиатуру. Кроме этого, новинки совместимы с фирменным стилусом Productivity Active Pen.


О технических характеристиках устройств практически ничего не сообщается. Известно, что Latitude 11 Convertible оборудован процессором Intel Pentium седьмого поколения, тогда как в Chromebook 11 Convertible установлен процессор Intel Celeron шестого поколения. Также Dell обещает до 10 часов работы без подзарядки.


Dell Latitude 11 Convertible поступит в продажу по цене от $579, а Chromebook 11 Convertible будет стоить от $349. Обычный Latitude 11 без поворотного экрана обойдётся в $349, тогда как Chromebook 11 - от $219.


Dell также обновила 11- и 13-дюймовые версии ноутбуков Latitude и Chromebook, сделав их более тонкими и с минималистичным дизайном. Как и вышеупомянутые модели, они защищены от падений и ударов. Версия на Windows получила процессоры Intel Pentium и Celeron седьмого поколения (11-дюймовая модель) и Core i5 (13-дюймовая конфигурация). В хромбуках используются процессоры Intel Celeron шестого поколения, а в 13-дюймовой версии - ещё и Intel Core i3.


Новые ноутбуки появятся в продаже 7 февраля.

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