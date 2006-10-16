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Kross Kors - krosskors.com

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
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Старый Сегодня, 19:18
#1
Любитель
 
Имя: Виктор
Пол: Мужской
Адрес: Россия
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 20.01.2016
Сообщений: 279
Благодарностей: 63
КП: 0.000
Kross Kors - krosskors.com
Я не админ, тема создана для ознакомления.

Старт проекта 25.01.2017

Легенда:
Цитата:
В современной торговле на рынке форекс существует большое количество валютных пар, которые используются трейдерами ежедневно для получения прибыли.

Некоторые отдают предпочтение тем инструментам, которые напрямую зависят от стоимости доллара, кто-то ориентируется на евровалюту. Подбор той или другой пары может зависеть от волатильности инструмента, от условий предоставляемых брокером. С появлением такого понятия как курс валюты, появился еще один термин – кросс курс.


KrossKors занимается торговлей на рынке форекс и использует именно кросс курсы.

Кросс-курсы – это пары, где нет USD. Кросс-курсы валют довольно часто используются, так как представляет собой индикатор поведения двух пар.

Если сделать анализ пары кросс-курса валюты, то можно легко понять движение. Благодаря анализу, можно заметить и реакцию валют относительно друг друга. А эти преимущества значительно увеличивают вероятность нашего прогноза на рынке. Такие валютные пары, как правило, имеют сильную волатильность в период выхода важных экономических новостей.

KrossKors отдает предпочтение таким валютным парам, как EUR/JPY, GBP/JPY, CHF/JPY, AUD/JPY, GBP/CHF, EUR/CAD, CAD/JPY, NZD/JPY, AUD/CAD, EUR/AUD, AUD/NZD, EUR/CHF, EUR/GBP, но также и в некоторых случаях работает и с основными парами USD.

С 2017 года команда KrossKors принимает в работу средства от Инвесторов, а также предлагает партнерскую программу в размере двух уровней: 10% и 3%. Мы сотрудничаем только с проверенными брокерами. Ваши средства распределяются между счетами (в размере 20% - инвестиционные средства, 80% личные средства KrossKors). Инвестиционные средства не содержатся на одном счете.

Команда KrossKors является не зависимыми трейдерами на рынке Форекс, имеем многолетний опыт торговли. KrossKors не имеет регистрационных документов, так как не является компанией. Мы предлагаем вам высокоэффективное вложение своих средств в доверительное управление.
Инвестиционные планы:

150% на 10 дней
Сумма инвестиций: 5$-500$
Прибыль: 50%
Ежедневно 15%

150% на 15 дней
Сумма инвестиций: 501$-2000$
Прибыль: 50%
Ежедневно 10%

Цитата:
Начисление прибыли происходит ежедневно, в автоматическом режиме.
Время, когда будет начисляться прибыль, зависит от времени, когда был оформлен депозит.
Вывод % ежедневно, по запросу мгновенно в любое время.
Прибыль начисляется 7 раз в неделю, 24 часа в сутки.
Выплаты:


Инстант

Цитата:
Ежедневно на баланс в кабинете инвестора начисляется %, установленный выбранным пакетом. Вывод с баланса доступных средств осуществляется моментально, после подачи заявки.
Платежные системы:


Perfect Money, Payeer.

Реферальная программа:


Цитата:
Партнерское вознаграждение за приглашение инвесторов выплачивается в размере 10% с первого уровня и 3% со второго уровня от вклада вашего партнера.
В проекте присутствует скайп чат, группа в соцсети ВКонтакте и поддержка онлайн.

Мой вклад:
(50 долларов листинг+50 долларов личный вклад)
25.01.17 15:34 Transfer Sent Payment: 100.00 USD to account U13110020 from U7551026. Batch: 161562283. Memo: Shopping Cart Payment. krosskors.com.

ОЗНАКОМИТЬСЯ И ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ


добавлено через 3 минуты
Рефские инстантом:
25.01.17 15:39 Receive Received Payment 10.00 USD from account U13110020 to account U7551***. Batch: 161562889. Memo: API Payment. krosskors.com.
__________________
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Последний раз редактировалось viktor46102; Сегодня в 19:22. Причина: Добавлено сообщение
viktor46102 на форуме  
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Старый Сегодня, 19:34
#2
Профессионал
 
Имя: Максим
Пол: Мужской
Адрес: РОССИЯ
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 20.01.2016
Сообщений: 930
Благодарностей: 737
КП: 0.000
Re: Kross Kors-krosskors.com
Зайду по ТС. Потестить.
15:47 25.01.17 Receive Received Payment 10.00 USD from account U13110020 to account U107!!! Batch:161562433. Memo: Shopping Cart Payment. krosskors.com. Payment ID: 2469
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2 раз(а):
Старый Сегодня, 19:41
#3
HDS
Мастер
 
Имя: Дмитрий
Пол: Мужской
Возраст: 33
Адрес: Украина
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 01.05.2013
Сообщений: 4,645
Благодарностей: 4,459
КП: 0.005
Re: Kross Kors-krosskors.com
реальная компания смотрю
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Старый Сегодня, 19:47
#4
Топ Мастер
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 25.01.2009
Сообщений: 11,276
Благодарностей: 6,344
КП: 0.638
Re: Kross Kors-krosskors.com
Цитата:
Сообщение от viktor46102 Посмотреть сообщение
150% на 10 дней
Сумма инвестиций: 5$-500$
не тот раздел, нужно в фасты с такими мегапроцентами. тут 150% прибыли в месяц обещают
__________________
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serkis вне форума  
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2 раз(а):
Старый Сегодня, 19:51
#5
Любитель
 
Имя: Виктор
Пол: Мужской
Адрес: Россия
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 20.01.2016
Сообщений: 279
Благодарностей: 63
КП: 0.000
Автор темы Re: Kross Kors-krosskors.com
Цитата:
Сообщение от serkis Посмотреть сообщение
не тот раздел, нужно в фасты с такими мегапроцентами.
Упс..ошибочка вышла, сообщил модераторам, чтоб перенесли в раздел фастов. Спасибо.
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ДО 100% РЕФБЕК ВО ВСЕХ ПРОГРАММАХ С МОИМ УЧАСТИЕМ.
viktor46102 на форуме  
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Старый Сегодня, 19:52
#6
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 14.12.2016
Сообщений: 138
Благодарностей: 20
КП: 0.000
Re: Kross Kors-krosskors.com
Цитата:
Сообщение от HDS Посмотреть сообщение
реальная компания смотрю
я бы купил акции этой компании
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smile007 на форуме  
Старый Сегодня, 20:05
#7
Главный модератор
Главные модераторы
 
Имя: Игорь
Пол: Мужской
Возраст: 50
Регистрация: 16.10.2006
Сообщений: 17,889
Благодарностей: 4,333

награды Волшебный горшочек Ветеран MMGP.RU 
Re: Kross Kors-krosskors.com
Цитата:
Сообщение от viktor46102 Посмотреть сообщение
Упс..ошибочка вышла, сообщил модераторам, чтоб перенесли в раздел фастов. Спасибо.
переношу в фасты...
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Сделай MMGP лучше!
Прежде чем сделать вклад в ХАЙП - узнай, что это такое и изучи советы!
Infolist на форуме  
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Старый Сегодня, 20:08
#8
Любитель
 
Имя: Виктор
Пол: Мужской
Адрес: Россия
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 20.01.2016
Сообщений: 279
Благодарностей: 63
КП: 0.000
Автор темы Re: Kross Kors-krosskors.com
Цитата:
Сообщение от Infolist Посмотреть сообщение
переношу в фасты...
Спасибо, играем дальше.
__________________
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ДО 100% РЕФБЕК ВО ВСЕХ ПРОГРАММАХ С МОИМ УЧАСТИЕМ.
viktor46102 на форуме  
Старый Сегодня, 20:14
#9
Любитель
 
Пол: Мужской
Возраст: 29
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 27.08.2013
Сообщений: 674
Благодарностей: 79
КП: 0.005
Re: Kross Kors - krosskors.com
Ну и что сайт сделан неплохо, тех. данные вроде на уровне))) вот толку то! Форекс такую доходность не имеет! И не Один профессиональный трейдер такую доходность сделать не может! Короче бред и типичная финансовая пирамида, хайп! Телки справа в верху сайта жесть))) вот это серьёзность админа - такая глупость)))
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СОЗДАНИЕ КРУТЫХ САЙТОВ,ЭФФЕКТИВНОЕ ПРОДВИЖЕНИЕ
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