viktor46102 Любитель

Имя: Виктор Пол: Мужской Адрес: Россия Инвестирую в: HYIP Регистрация: 20.01.2016 Сообщений: 279 Благодарностей: 63 КП: 0.000

Kross Kors - krosskors.com



Старт проекта 25.01.2017



Легенда: Цитата: В современной торговле на рынке форекс существует большое количество валютных пар, которые используются трейдерами ежедневно для получения прибыли.



Некоторые отдают предпочтение тем инструментам, которые напрямую зависят от стоимости доллара, кто-то ориентируется на евровалюту. Подбор той или другой пары может зависеть от волатильности инструмента, от условий предоставляемых брокером. С появлением такого понятия как курс валюты, появился еще один термин – кросс курс.





KrossKors занимается торговлей на рынке форекс и использует именно кросс курсы.



Кросс-курсы – это пары, где нет USD. Кросс-курсы валют довольно часто используются, так как представляет собой индикатор поведения двух пар.



Если сделать анализ пары кросс-курса валюты, то можно легко понять движение. Благодаря анализу, можно заметить и реакцию валют относительно друг друга. А эти преимущества значительно увеличивают вероятность нашего прогноза на рынке. Такие валютные пары, как правило, имеют сильную волатильность в период выхода важных экономических новостей.



KrossKors отдает предпочтение таким валютным парам, как EUR/JPY, GBP/JPY, CHF/JPY, AUD/JPY, GBP/CHF, EUR/CAD, CAD/JPY, NZD/JPY, AUD/CAD, EUR/AUD, AUD/NZD, EUR/CHF, EUR/GBP, но также и в некоторых случаях работает и с основными парами USD.



С 2017 года команда KrossKors принимает в работу средства от Инвесторов, а также предлагает партнерскую программу в размере двух уровней: 10% и 3%. Мы сотрудничаем только с проверенными брокерами. Ваши средства распределяются между счетами (в размере 20% - инвестиционные средства, 80% личные средства KrossKors). Инвестиционные средства не содержатся на одном счете.



Команда KrossKors является не зависимыми трейдерами на рынке Форекс, имеем многолетний опыт торговли. KrossKors не имеет регистрационных документов, так как не является компанией. Мы предлагаем вам высокоэффективное вложение своих средств в доверительное управление. Инвестиционные планы:

150% на 10 дней

Сумма инвестиций: 5$-500$

Прибыль: 50%

Ежедневно 15%



150% на 15 дней

Сумма инвестиций: 501$-2000$

Прибыль: 50%

Ежедневно 10%



Цитата: Начисление прибыли происходит ежедневно, в автоматическом режиме.

Время, когда будет начисляться прибыль, зависит от времени, когда был оформлен депозит.

Вывод % ежедневно, по запросу мгновенно в любое время.

Прибыль начисляется 7 раз в неделю, 24 часа в сутки. Выплаты:



Инстант



Цитата: Ежедневно на баланс в кабинете инвестора начисляется %, установленный выбранным пакетом. Вывод с баланса доступных средств осуществляется моментально, после подачи заявки. Платежные системы:



Perfect Money, Payeer.



Реферальная программа:



Цитата: Партнерское вознаграждение за приглашение инвесторов выплачивается в размере 10% с первого уровня и 3% со второго уровня от вклада вашего партнера.



Мой вклад:

(50 долларов листинг+50 долларов личный вклад)

25.01.17 15:34 Transfer Sent Payment: 100.00 USD to account U13110020 from U7551026. Batch: 161562283. Memo: Shopping Cart Payment. krosskors.com.



ОЗНАКОМИТЬСЯ И ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ



добавлено через 3 минуты

Рефские инстантом:

25.01.17 15:39 Receive Received Payment 10.00 USD from account U13110020 to account U7551***. Batch: 161562889. Memo: API Payment. krosskors.com. Я не админ, тема создана для ознакомления.Старт проекта 25.01.2017150% на 10 днейСумма инвестиций: 5$-500$Прибыль: 50%Ежедневно 15%150% на 15 днейСумма инвестиций: 501$-2000$Прибыль: 50%Ежедневно 10%ИнстантPerfect Money, Payeer.В проекте присутствует скайп чат, группа в соцсети ВКонтакте и поддержка онлайн.(50 долларов листинг+50 долларов личный вклад)25.01.17 15:34 Transfer Sent Payment: 100.00 USD to account U13110020 from U7551026. Batch: 161562283. Memo: Shopping Cart Payment. krosskors.com.Рефские инстантом:25.01.17 15:39 Receive Received Payment 10.00 USD from account U13110020 to account U7551***. Batch: 161562889. Memo: API Payment. krosskors.com.

MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег На правах рекламы

ДО 100% РЕФБЕК ВО ВСЕХ ПРОГРАММАХ С МОИМ УЧАСТИЕМ. __________________ Последний раз редактировалось viktor46102; Сегодня в 19:22 . Причина: Добавлено сообщение