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В 2017 году Кабмин ожидает $4,5 млрд. прямых инвестиций

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В 2017 году Кабмин ожидает $4,5 млрд. прямых инвестиций

По прогнозам правительства, приток прямых инвестиций в нынешнем году должен увеличиться.

Такие ожидания Кабинета Министров Украины озвучил сегодня заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефедов. Он выступил на заседании круглого стола, который был посвящен обсуждению вопросов экономического блока Среднесрочного плана приоритетных действий Кабинета Министров до 2020 года.

По словам замминистра экономразвития, чистый приток прямых инвестиций в Украину, который ожидает правительство, вырастет приблизительно с $3,8 млрд. в прошлом году до $4,5 млрд. в 2017 году.

Кроме этого, Максим Нефедов отметил, что чистый приток прямых инвестиций в 2020 году, по расчетам правительства, должен вырасти почти вдвое и составить примерно $8 млрд.

Напомним, что с 1 января нынешнего года начал действовать Закон об улучшении инвестиционного климата в Украине.

Хорошим сигналом является также тот факт, что Украина поднимется на 15-20 позиций Doing Business в 2017. Что же касается места нашей страны в рейтинге легкого ведения бизнеса, то, по словам главы государства, мы пока занимает 80-ю строчку.

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