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Tsinghua построит завод по производству чипов памяти в Китае за $30 млрд

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Старый Сегодня, 19:10
#1
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награды Волшебный горшочек 
Tsinghua построит завод по производству чипов памяти в Китае за $30 млрд

Китайский государственный производитель чипов инвестирует в строительство завода по производству модулей памяти в Нанкине.

Китайская компания Tsinghua, которая в последние несколько лет совершила ряд сделок по покупке производителей микросхем, теперь решила принять участие в строительстве завода стоимостью $24 млрд. для производства чипов памяти в Ухане.

На новом заводе планируется производить чипы DRAM и флеш-память 3D NAND. Известно, что стоимость реализации первого этапа проекта оценивается в $10 млрд. На первом этапе производственная мощность завода должна достигнуть 100 тысяч полупроводниковых пластин в месяц. Когда будет завершено строительство завода, и произойдет выход на полную производственную мощность, пока не сообщается.

Как известно, китайские власти стремятся создать сильную отечественную полупроводниковую промышленность, которая сможет обеспечить чипами его громадный внутренний рынок. На проекты по укреплению отечественной полупроводниковой промышленности Китай готов выделить $160 млрд. в течение 10 лет.

Отметим, что в 2015 году Tsingua пыталась купить американского производителя чипов памяти Micron Technology Inc. за $23 млрд., но сделка не состоялась.

Китай сейчас вынужден формировать полупроводниковую промышленность с нуля из-за того, что западные правительства, а в особенности США, не слишком благосклонны к попыткам китайских государственных компаний приобрести западные фирмы.

Источник.
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Старый Сегодня, 19:36
#2
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Re: Tsinghua построит завод по производству чипов памяти в Китае за $30 млрд
молодцы, развивают свои высокотехнологичные производства. Сумма впечатляет.
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инвестиции
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