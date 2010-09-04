Золото vs биткойн: перспективы для инвесторов

Резюме



-Цена биткойна, похоже, готова обогнать цену унции золота

-Это кратковременное колебание или постоянный сдвиг?

-Почему золото доминировало в прошлые века?

-Есть ли у биткойна то, что требуется, чтобы заменить золото?

-Результаты инвестирования в золото и биткойны



Золото (NYSEARCA: GLD) было надежным средством сохранения ценности на протяжении многих столетий. Золото служило как безопасное укрытие, убежище, способ хранения богатства, и отмывания / скрытия денег от правительства на протяжении всей истории.



Медведи уже давно утверждают, что золото практически не имеет внутренней стоимости. Кейнс с его варварским реликтом обычно цитируется с насмешкой. Но это не единичное виденье, большинство современных экономистов рассматривают золото как неуместный пережиток ушедшей эпохи.



И тем не менее, золото бросает вызов современным финансовым мыслителям. Оно продолжает сохранять свою ценность и, по сути, показало огромный рост от рубежа двух веков до 2011-го. Несмотря на то, что золото ослабевает, оно продолжает разочаровывать сторонников мнения “золото ничего не стоит”, которые уже давно предсказывали возвращение цены за унцию золота обратно в поле трехзначных цифр.



Почему золото не потеряло свою ценность в эту новую экономическую эру? Очень просто. По-прежнему остается большой спрос на сбережения, которые не имеют контрагента. В то время как экономисты и банкиры уверяют нас, что финансовая система стабильна, произошло слишком много дезорганизовывающих событий, чтобы можно было полностью принять эту точку зрения.



Более надежным будет хранить, по крайней мере, часть своего богатства в активе, который не опирается на авторитет правительства или центрального банка для сохранения его стоимости. Это особенно верно для многих зарубежных стран. Даже если каким-то чудом США приручили бизнес-циклы и вступили в эру неразрушимой стабильности и процветания, стоит задуматься об остальном мире.



Посмотрите на уровень инфляции в Аргентине – 40%; немногие аргентинцы готовы хранить большие суммы в песо. К тому же контроль за движением капитала усложняет покупку долларов или перевод денег из страны. Золото является единственным способом сохранить богатство в этой ситуации.



Или обратимся к Индии, где правительство недавно запретило бумажные банкноты большого номинала. В стране, которая имела обесценивающуюся валюту и недоверие к фискальной политике страны, внезапная дискредитация бумажных банкнот приводит к повышению привлекательности золота.



И, наконец, всегда будет рынок для альтернативных активов, как способ избежать обнаружения со стороны власти. Это охватывает широкий спектр областей, таких как уклонение от уплаты налогов, отмывание денег, финансирование незаконной деятельности и так далее. До тех пор, пока в мире есть преступники, будет спрос на способы перемещения денежных средств вне банковской системы.



Старое преимущество золота: транспортабельность



Приведенные выше рассуждения объясняют, почему существует постоянный спрос на альтернативную форму денег. Поддерживаемая правительством бумажная валюта вряд ли когда-либо обеспечит 100% долю рынка денежной массы, в том числе и из-за причин, о которых я уже упоминал.



Тем не менее, почему именно золото доминирует в этой категории? Потому что золото легко хранить и легко перемещать. Теоретически, вы могли бы использовать пшеницу, масло, кукурузу и др. как деньги. Но это головная боль с хранением. Кто хочет, чтобы крысы поели ваши денежные запасы, или хранить богатство в воспламеняющийся трудно транспортируемой бочке?



В качестве альтернативы, можно использовать другие продукты, которые легче хранить, но в целом вы столкнетесь с другой проблемой. Они просто не достаточно портативны. Например, потребуется около 20 000 фунтов цинка, чтобы купить приличный новый автомобиль. Таким образом, цинковые монеты были бы непрактичной формой денег.



Золото, и в меньшей степени серебро (NYSEARCA: SLV), являются лучшими альтернативными формами денег, так как их легко хранить, легко скрыть / обезопасить, они не слишком тяжелы, их можно перемещать относительно легко. До сих пор было мало реалистичных заменителей.



Биткойны: займут ли они место золота?



Биткойны (OTCQX: GBTC), тем не менее, создают реальную угрозу золоту. Они опять в топе новостей, цена выросла и на момент написания статьи составляет около $920. Ещё немного, и цена биткойна превысит цену унции золота.



Будет ли биткойн продолжать расти, в результате чего быстро вытеснит золото? В пользу биткойна то, что он обладает многими свойствами золота.



Я могу утверждать, что портативность – наибольшее преимущество золота. Вы можете перемещать большое количество богатства, заключающееся в относительно небольшом количестве золота. И золото легко хранить, и относительно легко скрыть.



Биткойн имеет такие же свойства. Теперь вам не нужно даже заниматься контрабандой золота, чтобы избежать обнаружения со стороны правительства. Возможность перемещать деньги в цифровом виде открывает новый путь для преступников или людей, которые боятся обнаружения со стороны властей. Теперь они могут переводить деньги без проблем.



Биткойн получил широкое распространение в таких странах, как Аргентина, где контроль за движением капитала затруднил вывод из страны физических активов. И посмотрите что сейчас происходит с Китаем. Широко распространенное мнение о том, что экономика Китая остывает, ставит под удар нестабильную банковскую систему и потенциально может привести к резкой девальвации юаня.



Сообщается, что большая часть биткойн-торговли сейчас происходит в Китае, и в настоящее время биткойн используется как средство для конвертации юаня в офшорные деньги, которые затем могут быть использованы для покупки активов, таких как недвижимость за рубежом. Китайский народ традиционно был огромным покупателями золота, предположительно, чтобы укрыть свои богатства от правительства. Тем не менее, до сих пор сохраняется необходимость безопасного хранения золота в Китае, или необходимо изыскивать способы вывоза его из страны.



Биткойн значительно упрощает этот процесс. Таким образом, можно сказать, что конкурентное преимущество золота утеряно. Если китайский народ все чаще обращается к биткойну, чем к золоту, при возникновении у них потребности в альтернативной валюте, что же будет поддерживать цену золота?



Что может защитить золото?



Не совсем плохие новости для золота: пока биткойн явно занимает некоторую долю рынка, но маловероятно, что он краткосрочно достигнет такой же репутации как и золото.



Золото – это мощный и успешный бренд. Люди, которые хотят быть уважаемыми, как правило, носят украшения из золота. Посмотрите на избранного президента США. На протяжении многих столетий золото создавало свое загадочное обаяние таким же образом, как это делает роскошный бренд. Золото, по своей сути, рассматривается человеческими культурами как уникальная ценность. Такое восприятие может измениться с течением времени, по мере того, как мир становится все более цифровым, но конечно же, оно не исчезнет в течении одного или двух поколений.



Биткойн, напротив, как бренд – паршивый. Страшный бренд, на самом деле. Мы даже не знаем, кто его основал; его происхождение остается под вопросом и вызывает подозрения. Многие из биткойн-бирж оказались мошенническими, были взломаны или иным образом потеряли доверие пользователей.



Цена биткойна гораздо более волатильна, чем золота, что делает его сомнительным средством сохранения ценности. Оборот биткойна гораздо быстрее, чем с золотом, и как правило, люди, которые получают биткойны, хотят довольно быстро превратить их обратно в поддерживаемую правительством валюту. В свою очередь, золото обычно остается в хранилищах довольно долгое время, перед тем, как сменит владельца.



Биткойн – дефляционное средство по своей сути, его предложение абсолютно ограничено и в будущем роста количества монет прекратится, что поддерживает цену биткойна, по крайней мере на данный момент. Биткойны будут крайне редкими, в то время как поставка золота постоянно увеличивается, т.к. шахтеры добывают его все больше из земли и его цена колеблется в зависимости от рыночного спроса.



Тем не менее, в долгосрочной перспективе, дефицит биткойнов сыграет с ним злую шутку. Они будут настолько ценными, что мало кто захочет использовать их для транзакций. Это классический случай закона Грешема – биткойны имеют запрограммированный уровень инфляции 0%, что делает их уникальными и будет стимулировать накопительство. И, в конечном итоге, это приведет к мрачному будущему для биткойна. Маловероятно увидеть, что он вытеснит золото в качестве инструмента сохранения ценности в ближайшее время, и, возможно, поставка биткойнов просто слишком ограничена, чтобы они могли оставаться популярными в роли средства для сокрытия средств от правительств.



Результаты инвестирования



Я думаю, что роль золота в качестве основной альтернативы сбережения денег защищена, по крайней мере, в течение следующего поколения. Подумайте о золоте и биткойне как о брендах. Очевидно, какой из них имеет лучшую репутацию на рынке. Биткойн, к тому же, больше подвергнут риску регулирования, поскольку правительства имеют средства отслеживания биткойн-транзакций (до некоторой степени), а также может быть сложно обменять деньги в виде биткойнов обратно в деньги традиционной финансовой системы.



В конечном итоге, разумным будет хранить небольшую часть своего богатства в золоте, в качестве инструмента хеджирования против обвала национальной валюты и других непредвиденных трагедий. Золото способно противостоять инфляции в течение длительного времени, сохраняя богатство, хотя и не увеличивая его.



С другой стороны, биткойн трудно оценить. По сути, его ценность должна быть или $0 или некоторая цена, которая приближается к бесконечности. Ввиду чрезвычайного дефицита биткойнов в мире (на 7,4 миллиарда человек во всем мире только 21 миллион биткойнов), их стоимость будет чрезвычайно высока, если они заменят золото и станут основной альтернативой денег выпускаемых правительством.



Тем не менее, существует большой риск, что цена биткойна упадет до нуля, если какая-то другая цифровая валюта вытеснит его, регуляторам удастся уничтожить его, некоторые проблемы с кодом сделают его функционально бесполезным, или еще кто знает что случится. Я считаю, стоит разместить 1-2% средств в биткойнах и хранить их, надеясь, что они продолжат расти. Но не делайте так со сколько-то большими суммами, ценности биткойна далеко до золота.



Источник. -Цена биткойна, похоже, готова обогнать цену унции золота-Это кратковременное колебание или постоянный сдвиг?-Почему золото доминировало в прошлые века?-Есть ли у биткойна то, что требуется, чтобы заменить золото?-Результаты инвестирования в золото и биткойныЗолото (NYSEARCA: GLD) было надежным средством сохранения ценности на протяжении многих столетий. Золото служило как безопасное укрытие, убежище, способ хранения богатства, и отмывания / скрытия денег от правительства на протяжении всей истории.Медведи уже давно утверждают, что золото практически не имеет внутренней стоимости. Кейнс с его варварским реликтом обычно цитируется с насмешкой. Но это не единичное виденье, большинство современных экономистов рассматривают золото как неуместный пережиток ушедшей эпохи.И тем не менее, золото бросает вызов современным финансовым мыслителям. Оно продолжает сохранять свою ценность и, по сути, показало огромный рост от рубежа двух веков до 2011-го. Несмотря на то, что золото ослабевает, оно продолжает разочаровывать сторонников мнения “золото ничего не стоит”, которые уже давно предсказывали возвращение цены за унцию золота обратно в поле трехзначных цифр.Почему золото не потеряло свою ценность в эту новую экономическую эру? Очень просто. По-прежнему остается большой спрос на сбережения, которые не имеют контрагента. В то время как экономисты и банкиры уверяют нас, что финансовая система стабильна, произошло слишком много дезорганизовывающих событий, чтобы можно было полностью принять эту точку зрения.Более надежным будет хранить, по крайней мере, часть своего богатства в активе, который не опирается на авторитет правительства или центрального банка для сохранения его стоимости. Это особенно верно для многих зарубежных стран. Даже если каким-то чудом США приручили бизнес-циклы и вступили в эру неразрушимой стабильности и процветания, стоит задуматься об остальном мире.Посмотрите на уровень инфляции в Аргентине – 40%; немногие аргентинцы готовы хранить большие суммы в песо. К тому же контроль за движением капитала усложняет покупку долларов или перевод денег из страны. Золото является единственным способом сохранить богатство в этой ситуации.Или обратимся к Индии, где правительство недавно запретило бумажные банкноты большого номинала. В стране, которая имела обесценивающуюся валюту и недоверие к фискальной политике страны, внезапная дискредитация бумажных банкнот приводит к повышению привлекательности золота.И, наконец, всегда будет рынок для альтернативных активов, как способ избежать обнаружения со стороны власти. Это охватывает широкий спектр областей, таких как уклонение от уплаты налогов, отмывание денег, финансирование незаконной деятельности и так далее. До тех пор, пока в мире есть преступники, будет спрос на способы перемещения денежных средств вне банковской системы.Приведенные выше рассуждения объясняют, почему существует постоянный спрос на альтернативную форму денег. Поддерживаемая правительством бумажная валюта вряд ли когда-либо обеспечит 100% долю рынка денежной массы, в том числе и из-за причин, о которых я уже упоминал.Тем не менее, почему именно золото доминирует в этой категории? Потому что золото легко хранить и легко перемещать. Теоретически, вы могли бы использовать пшеницу, масло, кукурузу и др. как деньги. Но это головная боль с хранением. Кто хочет, чтобы крысы поели ваши денежные запасы, или хранить богатство в воспламеняющийся трудно транспортируемой бочке?В качестве альтернативы, можно использовать другие продукты, которые легче хранить, но в целом вы столкнетесь с другой проблемой. Они просто не достаточно портативны. Например, потребуется около 20 000 фунтов цинка, чтобы купить приличный новый автомобиль. Таким образом, цинковые монеты были бы непрактичной формой денег.Золото, и в меньшей степени серебро (NYSEARCA: SLV), являются лучшими альтернативными формами денег, так как их легко хранить, легко скрыть / обезопасить, они не слишком тяжелы, их можно перемещать относительно легко. До сих пор было мало реалистичных заменителей.Биткойны (OTCQX: GBTC), тем не менее, создают реальную угрозу золоту. Они опять в топе новостей, цена выросла и на момент написания статьи составляет около $920. Ещё немного, и цена биткойна превысит цену унции золота.Будет ли биткойн продолжать расти, в результате чего быстро вытеснит золото? В пользу биткойна то, что он обладает многими свойствами золота.Я могу утверждать, что портативность – наибольшее преимущество золота. Вы можете перемещать большое количество богатства, заключающееся в относительно небольшом количестве золота. И золото легко хранить, и относительно легко скрыть.Биткойн имеет такие же свойства. Теперь вам не нужно даже заниматься контрабандой золота, чтобы избежать обнаружения со стороны правительства. Возможность перемещать деньги в цифровом виде открывает новый путь для преступников или людей, которые боятся обнаружения со стороны властей. Теперь они могут переводить деньги без проблем.Биткойн получил широкое распространение в таких странах, как Аргентина, где контроль за движением капитала затруднил вывод из страны физических активов. И посмотрите что сейчас происходит с Китаем. Широко распространенное мнение о том, что экономика Китая остывает, ставит под удар нестабильную банковскую систему и потенциально может привести к резкой девальвации юаня.Сообщается, что большая часть биткойн-торговли сейчас происходит в Китае, и в настоящее время биткойн используется как средство для конвертации юаня в офшорные деньги, которые затем могут быть использованы для покупки активов, таких как недвижимость за рубежом. Китайский народ традиционно был огромным покупателями золота, предположительно, чтобы укрыть свои богатства от правительства. Тем не менее, до сих пор сохраняется необходимость безопасного хранения золота в Китае, или необходимо изыскивать способы вывоза его из страны.Биткойн значительно упрощает этот процесс. Таким образом, можно сказать, что конкурентное преимущество золота утеряно. Если китайский народ все чаще обращается к биткойну, чем к золоту, при возникновении у них потребности в альтернативной валюте, что же будет поддерживать цену золота?Не совсем плохие новости для золота: пока биткойн явно занимает некоторую долю рынка, но маловероятно, что он краткосрочно достигнет такой же репутации как и золото.Золото – это мощный и успешный бренд. Люди, которые хотят быть уважаемыми, как правило, носят украшения из золота. Посмотрите на избранного президента США. На протяжении многих столетий золото создавало свое загадочное обаяние таким же образом, как это делает роскошный бренд. Золото, по своей сути, рассматривается человеческими культурами как уникальная ценность. Такое восприятие может измениться с течением времени, по мере того, как мир становится все более цифровым, но конечно же, оно не исчезнет в течении одного или двух поколений.Биткойн, напротив, как бренд – паршивый. Страшный бренд, на самом деле. Мы даже не знаем, кто его основал; его происхождение остается под вопросом и вызывает подозрения. Многие из биткойн-бирж оказались мошенническими, были взломаны или иным образом потеряли доверие пользователей.Цена биткойна гораздо более волатильна, чем золота, что делает его сомнительным средством сохранения ценности. Оборот биткойна гораздо быстрее, чем с золотом, и как правило, люди, которые получают биткойны, хотят довольно быстро превратить их обратно в поддерживаемую правительством валюту. В свою очередь, золото обычно остается в хранилищах довольно долгое время, перед тем, как сменит владельца.Биткойн – дефляционное средство по своей сути, его предложение абсолютно ограничено и в будущем роста количества монет прекратится, что поддерживает цену биткойна, по крайней мере на данный момент. Биткойны будут крайне редкими, в то время как поставка золота постоянно увеличивается, т.к. шахтеры добывают его все больше из земли и его цена колеблется в зависимости от рыночного спроса.Тем не менее, в долгосрочной перспективе, дефицит биткойнов сыграет с ним злую шутку. Они будут настолько ценными, что мало кто захочет использовать их для транзакций. Это классический случай закона Грешема – биткойны имеют запрограммированный уровень инфляции 0%, что делает их уникальными и будет стимулировать накопительство. И, в конечном итоге, это приведет к мрачному будущему для биткойна. Маловероятно увидеть, что он вытеснит золото в качестве инструмента сохранения ценности в ближайшее время, и, возможно, поставка биткойнов просто слишком ограничена, чтобы они могли оставаться популярными в роли средства для сокрытия средств от правительств.Я думаю, что роль золота в качестве основной альтернативы сбережения денег защищена, по крайней мере, в течение следующего поколения. Подумайте о золоте и биткойне как о брендах. Очевидно, какой из них имеет лучшую репутацию на рынке. Биткойн, к тому же, больше подвергнут риску регулирования, поскольку правительства имеют средства отслеживания биткойн-транзакций (до некоторой степени), а также может быть сложно обменять деньги в виде биткойнов обратно в деньги традиционной финансовой системы.В конечном итоге, разумным будет хранить небольшую часть своего богатства в золоте, в качестве инструмента хеджирования против обвала национальной валюты и других непредвиденных трагедий. Золото способно противостоять инфляции в течение длительного времени, сохраняя богатство, хотя и не увеличивая его.С другой стороны, биткойн трудно оценить. По сути, его ценность должна быть или $0 или некоторая цена, которая приближается к бесконечности. Ввиду чрезвычайного дефицита биткойнов в мире (на 7,4 миллиарда человек во всем мире только 21 миллион биткойнов), их стоимость будет чрезвычайно высока, если они заменят золото и станут основной альтернативой денег выпускаемых правительством.Тем не менее, существует большой риск, что цена биткойна упадет до нуля, если какая-то другая цифровая валюта вытеснит его, регуляторам удастся уничтожить его, некоторые проблемы с кодом сделают его функционально бесполезным, или еще кто знает что случится. Я считаю, стоит разместить 1-2% средств в биткойнах и хранить их, надеясь, что они продолжат расти. Но не делайте так со сколько-то большими суммами, ценности биткойна далеко до золота.

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