Странно, что на форуме еще не обсуждается данная тема.
Керри трейд
(Carry Trade
) — стратегия на форекс (да и не только), заключающаяся в покупке высокодоходных валют за счет продажи нисзкодоходных. Иными словами, если говорить проще, это торговля на разницы процентных ставок.
Приведу пример процентных ставок банков (на данный момент):
- США - 0.75%
- Еврозона - 0%
- Великобритания - 0.25%
- Япония - -0.1%
- Швейцария - - 0.75%
- Канада - 0.5%
- Австралия - 1.5%
- Новая Зеландия - 1.75%
Как видно из процентных ставок, наиболее популярны для кэрри трейд пары с йеной и франков в качестве низкодоходных валют, в свою очередь австралийский и новозеландские доллары выглядят привлекательными для покупок относительно них. (Собственно свопы также формируются исходя из этого
).
Вообще, керри трейд
активируются когда в политическом и экономическом плане наблюдается определенное затишье (относительная стабильность), а как только возникает даже не большая неопределенность, аппетит к риску снижается и кроссы, по которым работают керри трейдеры, могут показывать очень стремительное падение (уход от риска).
Данные пары также наиболее чувствительны на новости по процентным ставкам и инфляции.
Поэтому в данной теме предлагаю обсудить тонкости стратегии керри трейд.