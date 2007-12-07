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Керри трейд (Carry Trade)

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Старый Сегодня, 18:57
#1
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Имя: Евгений
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Керри трейд (Carry Trade)
Странно, что на форуме еще не обсуждается данная тема.

Керри трейд (Carry Trade) — стратегия на форекс (да и не только), заключающаяся в покупке высокодоходных валют за счет продажи нисзкодоходных. Иными словами, если говорить проще, это торговля на разницы процентных ставок.

Приведу пример процентных ставок банков (на данный момент):
  • США - 0.75%
  • Еврозона - 0%
  • Великобритания - 0.25%
  • Япония - -0.1%
  • Швейцария - - 0.75%
  • Канада - 0.5%
  • Австралия - 1.5%
  • Новая Зеландия - 1.75%

Как видно из процентных ставок, наиболее популярны для кэрри трейд пары с йеной и франков в качестве низкодоходных валют, в свою очередь австралийский и новозеландские доллары выглядят привлекательными для покупок относительно них. (Собственно свопы также формируются исходя из этого).

Вообще, керри трейд активируются когда в политическом и экономическом плане наблюдается определенное затишье (относительная стабильность), а как только возникает даже не большая неопределенность, аппетит к риску снижается и кроссы, по которым работают керри трейдеры, могут показывать очень стремительное падение (уход от риска).

Данные пары также наиболее чувствительны на новости по процентным ставкам и инфляции.

Поэтому в данной теме предлагаю обсудить тонкости стратегии керри трейд.
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Метки
керри трейд, кэрри трейд
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