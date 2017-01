davidd Специалист

Пол: Мужской Инвестирую в: HYIP Регистрация: 25.06.2016 Сообщений: 2,179 Благодарностей: 443 КП: 0.000

FlexiBit - flexibit.bz Я не админ!

Старт проекта 25.01.2017





FlexiBit



Легенда(google перевод):

Цитата: Добро пожаловать в FlexiBit!

Добро пожаловать в модном мире гибких интернет - инвестиций , где наши партнеры имеют возможность получать стабильные долгосрочные доходы путем размещения своих Bitcoin цифровых средств в нашем интернет - инвестиционный фонд под управлением Flexibles International Group Inc.



Наша цель состоит в том, чтобы заставить вас чувствовать себя комфортно при получении ваш ежедневный пассивный доход, когда вы выбираете наши гибкие инвестиционные решения. FlexiBit все о гибкости. @ FlexiBit.bz мы можем предложить каждому клиенту всю жизнь смарт-контракт с достойной ежедневной отдачи от инвестиций.



Наши клиенты могут пользоваться нашими Инвестиционно решения и добавить любые дополнительные средства для их активных счетов получить еще более высокую ежедневную отдачу. Благодаря нашему уникальному подходу к бизнесу и интеллектуальных методов инвестиций мы можем гарантировать , что каждый партнер будет полностью удовлетворен, работая с FlexiBit масштабируемой платформы. Как мы можем оплатить эти твердые возвращения в Bitcoins? Проверьте бизнес - модели страницы .



Каждый партнер, который создал инвестиции с FlexiBit получит специальный электронный документ, подтверждающий их инвестиции. FlexiBit инвестиционный сертификат является электронное документ, подтверждающий вашу активную инвестиционную вынужденное нашими внутренними процедурами компании.



Планы FlexiBit можно приобрести только с Bitcoins, одной из самых революционных цифровых активов сегодня. Bitcoin имеет большой потенциал и мы просто не можем недооценивать его. Он часто упоминается как цифровое золото, так как он разделяет многие из характеристик , что делает драгоценный металл отличным средством сохранения стоимости. Если вы новичок в Bitcoin, пожалуйста, прочитайте нашу страницу Bitcoin Wiki. Добро пожаловать в FlexiBit - ваш онлайн источник Bitcoin пассивного дохода . Тарифные планы:





3,36% ЕЖЕДНЕВНО

Прибыль Acrual: Ежечасно

Ежечасно Acrual: 0,14%

Продолжительность: Навсегда



3,84% ЕЖЕДНЕВНО

Прибыль Acrual: Ежечасно

Ежечасно Acrual: 0,16%

Продолжительность: Навсегда



4,32% ЕЖЕДНЕВНО

Прибыль Acrual: Ежечасно

Ежечасно Acrual: 0,18%

Продолжительность: Навсегда



4,8% ЕЖЕДНЕВНО

Прибыль Acrual: Ежечасно

Ежечасно Acrual: 0,20%

Продолжительность: Навсегда



Мин.депозит:0.001BTC

Мин.вывод:0.0005BTC

Платежная система:Bitcoin

Тип выплат:инстант

Pеферальная программа:5%

Работает онлайн поддержка



SSL : GeoTrust DV SSL CA - G3

Hoster : Antiddos Protections Ltd

Registrar : NameCheap, Inc.



Nameservers :

NS23.STRONGNS.NET (193.0.223.23)

NS13.STRONGNS.NET (193.0.223.13)

NS15.STRONGNS.NET (193.0.223.15)





Ознакомиться с проектом



Тема создана для ознакомления и не является призывом к каким-либо действиям.

Вся ответственность за сохранность ваших денег лежит только на вас.

Я не несу ответственности за ваши решения!

Действует предложение по рефбеку своим рефералам 100% 5% от суммы депозита

Моя реферальная ссылка: http://flexibit.bz/?ref=davidd

Моя тема по реф.возврату: http://mmgp.ru/showthread.php?t=4640...1#post11265017.

Мой вклад:0.1BTC(90$)Hash

19e33e61e52c13e945afcccf46da99afba156ebe185e75440b d6406826e4fcce Легенда(google перевод):

HOUR BIT CLUB LTD - 7.2% в день - рефбек 5% от депа

BITMAGNET - 3.6% в день,0.15% в час - рефбек 5% от депа __________________ Последний раз редактировалось davidd; Сегодня в 19:02 .