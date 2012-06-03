Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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FlexiBit - flexibit.bz

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 18:52
#1
Специалист
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 25.06.2016
Сообщений: 2,179
Благодарностей: 443
КП: 0.000
FlexiBit - flexibit.bz
Я не админ!
Старт проекта 25.01.2017



Легенда(google перевод):
Цитата:
Добро пожаловать в FlexiBit!
Добро пожаловать в модном мире гибких интернет - инвестиций , где наши партнеры имеют возможность получать стабильные долгосрочные доходы путем размещения своих Bitcoin цифровых средств в нашем интернет - инвестиционный фонд под управлением Flexibles International Group Inc.

Наша цель состоит в том, чтобы заставить вас чувствовать себя комфортно при получении ваш ежедневный пассивный доход, когда вы выбираете наши гибкие инвестиционные решения. FlexiBit все о гибкости. @ FlexiBit.bz мы можем предложить каждому клиенту всю жизнь смарт-контракт с достойной ежедневной отдачи от инвестиций.

Наши клиенты могут пользоваться нашими Инвестиционно решения и добавить любые дополнительные средства для их активных счетов получить еще более высокую ежедневную отдачу. Благодаря нашему уникальному подходу к бизнесу и интеллектуальных методов инвестиций мы можем гарантировать , что каждый партнер будет полностью удовлетворен, работая с FlexiBit масштабируемой платформы. Как мы можем оплатить эти твердые возвращения в Bitcoins? Проверьте бизнес - модели страницы .

Каждый партнер, который создал инвестиции с FlexiBit получит специальный электронный документ, подтверждающий их инвестиции. FlexiBit инвестиционный сертификат является электронное документ, подтверждающий вашу активную инвестиционную вынужденное нашими внутренними процедурами компании.

Планы FlexiBit можно приобрести только с Bitcoins, одной из самых революционных цифровых активов сегодня. Bitcoin имеет большой потенциал и мы просто не можем недооценивать его. Он часто упоминается как цифровое золото, так как он разделяет многие из характеристик , что делает драгоценный металл отличным средством сохранения стоимости. Если вы новичок в Bitcoin, пожалуйста, прочитайте нашу страницу Bitcoin Wiki. Добро пожаловать в FlexiBit - ваш онлайн источник Bitcoin пассивного дохода .
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Мин.депозит:0.001BTC
Мин.вывод:0.0005BTC
Платежная система:Bitcoin
Тип выплат:инстант
Pеферальная программа:5%
Работает онлайн поддержка

SSL : GeoTrust DV SSL CA - G3
Hoster : Antiddos Protections Ltd
Registrar : NameCheap, Inc.

Nameservers :
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Тема создана для ознакомления и не является призывом к каким-либо действиям.
Вся ответственность за сохранность ваших денег лежит только на вас.
Я не несу ответственности за ваши решения!

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Последний раз редактировалось davidd; Сегодня в 19:02.
davidd на форуме  
Старый Сегодня, 19:06
#2
Топ Мастер
 
Имя: Ярослав
Пол: Мужской
Возраст: 26
Адрес: Россия, Крым-Мяш.
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 03.06.2012
Сообщений: 12,249
Благодарностей: 5,667
КП: 0.124

награды Волшебный горшочек 
Re: FlexiBit - flexibit.bz
выглядит неплохо, рабочий только первый план. Депо отбивается за 30 дней, ибо досрочного вывода я так понял нет.
__________________
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Ярослав Яценко на форуме  
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 19:07
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