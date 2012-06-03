FlexiBit - flexibit.bz

Добро пожаловать в FlexiBit!
Добро пожаловать в модном мире гибких интернет - инвестиций , где наши партнеры имеют возможность получать стабильные долгосрочные доходы путем размещения своих Bitcoin цифровых средств в нашем интернет - инвестиционный фонд под управлением Flexibles International Group Inc.
Наша цель состоит в том, чтобы заставить вас чувствовать себя комфортно при получении ваш ежедневный пассивный доход, когда вы выбираете наши гибкие инвестиционные решения. FlexiBit все о гибкости. @ FlexiBit.bz мы можем предложить каждому клиенту всю жизнь смарт-контракт с достойной ежедневной отдачи от инвестиций.
Наши клиенты могут пользоваться нашими Инвестиционно решения и добавить любые дополнительные средства для их активных счетов получить еще более высокую ежедневную отдачу. Благодаря нашему уникальному подходу к бизнесу и интеллектуальных методов инвестиций мы можем гарантировать , что каждый партнер будет полностью удовлетворен, работая с FlexiBit масштабируемой платформы. Как мы можем оплатить эти твердые возвращения в Bitcoins? Проверьте бизнес - модели страницы .
Каждый партнер, который создал инвестиции с FlexiBit получит специальный электронный документ, подтверждающий их инвестиции. FlexiBit инвестиционный сертификат является электронное документ, подтверждающий вашу активную инвестиционную вынужденное нашими внутренними процедурами компании.
Планы FlexiBit можно приобрести только с Bitcoins, одной из самых революционных цифровых активов сегодня. Bitcoin имеет большой потенциал и мы просто не можем недооценивать его. Он часто упоминается как цифровое золото, так как он разделяет многие из характеристик , что делает драгоценный металл отличным средством сохранения стоимости. Если вы новичок в Bitcoin, пожалуйста, прочитайте нашу страницу Bitcoin Wiki. Добро пожаловать в FlexiBit - ваш онлайн источник Bitcoin пассивного дохода .