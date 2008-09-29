Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Neuro Capital Group - neuro.capital

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 16% до 60% в месяц по минимальному плану.
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Старый Сегодня, 18:39
#1
Monitor-Invest.net
Премиум
 
Аватар NikNak67
 
Пол: Мужской
Адрес: Россия
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 01.04.2013
Сообщений: 18,097
Благодарностей: 2,433
Записей в блоге: 35
КП: 0.268
Neuro Capital Group - neuro.capital
Я не админ/владелец проекта, проект Neuro Capital Group добавлен на мониторинг

Старт 23.01.17



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Описание:

Высокоточный нейросетевой анализ
Что такое нейросеть?
Искусственная нейросеть – это обучаемая компьютерная система. Она действует не только в соответствии с заданным алгоритмом и формулами, но и на основании прошлого опыта. Как человек, который с каждым разом складывает пазл, делая все меньше ошибок. Искусственные нейронные сети применяются в различных областях науки: начиная от систем распознавания речи до распознавания различных заболеваний. Мы успешно используем технологию нейросетей для биржевой аналитики.
Нейросети на биржевом рынке
Возможности искусственных нейросетей имеют огромный потенциал на биржевых рынках. Благодаря обучаемости и анализу собственных ошибок, достигается высокая точность прогнозирования будущих котировок.
В качестве входных параметров для нейросети подаются такие данные как статистика биржевых котировок и аналитические данные. Учитывая все эти параметры и анализируя данные, нейросеть выводит высокоточную закономерность. Это является залогом успешной биржевой торговли и наращивания капитала. С нашей нейросетью более 59.7% сделок закрываются максимально выгодно!
Как работает нейросеть?
Нейронные сети учатся на примерах. Оператор нейронной сети подбирает входящую информацию, а затем запускает алгоритм обучения, который автоматически воспринимает структуру данных. При этом от создателя нейросети требуется набор эвристических знаний о том, как следует отбирать и подготавливать данные, выбирать нужную архитектуру сети и интерпретировать результаты, однако уровень знаний, необходимый для успешного применения нейронных сетей, гораздо скромнее, чем, например, при использовании традиционных методов статистики.
Почему инвестировать в нейросеть надежно?
С каждым циклом работы нейросети, увеличивается скорость и точность прогнозирования. Следовательно приток капитала в компанию всегда будет стабильно высоким. В скором времени нейросети полностью займут нишу биржевой торговли, вытесняя примитивные компьютерные программы и людей. Становясь акселератором ликвидности мирового рынка. Инвестируя в нашу компанию - вы инвестируете в будущее мировой экономики и закладываете надежный фундамент вашей финансовой независимости!

Инвестиционные планы:

2.5% в день на 6 месяцев
3% в день на 6 месяцев
3.5% в день на 6 месяцев

Депозит включен в выплаты

Мин/макс депозит: 5$/9999$

Платежные системы: Payeer, Yandex.Money, Qiwi

Выплаты: ручные

Реф.система: 10%

Тех часть: GlobalSign SSL, DDoS, Unique-script, dedicated server



Наш депозит(листинг):

OPERATION №293502638

Operation date: 23 Jan 2017 19:05
Operation ID: 293502638
Operation type: transfer
Shop: neuro.capital
Status: success
Debited: 151.44 $
Credited: 151.44 $
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Наш Skype
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NikNak67 на форуме  
Старый Сегодня, 18:42
#2
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 20.09.2016
Сообщений: 481
Благодарностей: 47
КП: 0.127
Re: Neuro Capital Group - neuro.capital
Поправляй сертификат, админка, в частности проблема со смартфона)
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GoDaddy на форуме  
Старый Сегодня, 18:50
#3
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 14.12.2016
Сообщений: 136
Благодарностей: 19
КП: 0.000
Re: Neuro Capital Group - neuro.capital
админ, срочно меняй дизайнера.
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smile007 на форуме  
Старый Сегодня, 18:54
#4
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 20.09.2016
Сообщений: 481
Благодарностей: 47
КП: 0.127
Re: Neuro Capital Group - neuro.capital
Довольно примитивная простыня, планы граничащие с фастом, слабая легенда и бесплатный движок нарытый на просторах сети когда-то популярного да и сейчас используемого adminstation. Админка, на твоей простыне нет не слова о партнерской программе, а это единственное что может сдвинуть место твой нейрокорабль, удачи в продвижении, дорабатывай, а дальше посмотрим
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