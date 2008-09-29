Neuro Capital Group - neuro.capital

Я не админ/владелец проекта, проект Neuro Capital Group добавлен на мониторинг
Старт 23.01.17
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Описание:
Высокоточный нейросетевой анализ
Что такое нейросеть?
Искусственная нейросеть – это обучаемая компьютерная система. Она действует не только в соответствии с заданным алгоритмом и формулами, но и на основании прошлого опыта. Как человек, который с каждым разом складывает пазл, делая все меньше ошибок. Искусственные нейронные сети применяются в различных областях науки: начиная от систем распознавания речи до распознавания различных заболеваний. Мы успешно используем технологию нейросетей для биржевой аналитики.
Нейросети на биржевом рынке
Возможности искусственных нейросетей имеют огромный потенциал на биржевых рынках. Благодаря обучаемости и анализу собственных ошибок, достигается высокая точность прогнозирования будущих котировок.
В качестве входных параметров для нейросети подаются такие данные как статистика биржевых котировок и аналитические данные. Учитывая все эти параметры и анализируя данные, нейросеть выводит высокоточную закономерность. Это является залогом успешной биржевой торговли и наращивания капитала. С нашей нейросетью более 59.7% сделок закрываются максимально выгодно!
Как работает нейросеть?
Нейронные сети учатся на примерах. Оператор нейронной сети подбирает входящую информацию, а затем запускает алгоритм обучения, который автоматически воспринимает структуру данных. При этом от создателя нейросети требуется набор эвристических знаний о том, как следует отбирать и подготавливать данные, выбирать нужную архитектуру сети и интерпретировать результаты, однако уровень знаний, необходимый для успешного применения нейронных сетей, гораздо скромнее, чем, например, при использовании традиционных методов статистики.
Почему инвестировать в нейросеть надежно?
С каждым циклом работы нейросети, увеличивается скорость и точность прогнозирования. Следовательно приток капитала в компанию всегда будет стабильно высоким. В скором времени нейросети полностью займут нишу биржевой торговли, вытесняя примитивные компьютерные программы и людей. Становясь акселератором ликвидности мирового рынка. Инвестируя в нашу компанию - вы инвестируете в будущее мировой экономики и закладываете надежный фундамент вашей финансовой независимости!
Инвестиционные планы:
2.5% в день на 6 месяцев
3% в день на 6 месяцев
3.5% в день на 6 месяцев
Депозит включен в выплаты
Мин/макс депозит:
5$/9999$
Платежные системы:
Payeer, Yandex.Money, Qiwi
Выплаты:
ручные
Реф.система:
10%
Тех часть:
GlobalSign SSL, DDoS, Unique-script, dedicated server
Наш депозит(листинг):
OPERATION №293502638
Operation date: 23 Jan 2017 19:05
Operation ID: 293502638
Operation type: transfer
Shop: neuro.capital
Status: success
Debited: 151.44 $
Credited: 151.44 $