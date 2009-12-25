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Задержки в подтверждении биткойн-транзакций не связаны с атакой

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#1
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Задержки в подтверждении биткойн-транзакций не связаны с атакой

Начиная с 23 января, сеть Биткойн начала подтверждать транзакции с временными задержками. Многие пользователи писали о том, что им пришлось ждать 10 часов и более, прежде чем транзакция получила все подтверждения.

То, что происходит сейчас, можно описать, как переполнение пула памяти (мемпула). Пул памяти — это фиксированное пространство для хранения, которое есть в каждой ноде. Оно используется, как ячейка для хранения транзакций, ожидающих подтверждения. Ноды постоянно получают транзакции из сети, и после небольшой проверки на совпадение хэшей и оригинальность транзакции, они сохраняют их в памяти, до тех пор, пока майнер не обнаружит ее.

После того, как майнер находит транзакции и формирует блок, каждая нода сравнивает транзакции в блоке со своими транзакциями в пуле памяти, а затем удаляет подтвержденные транзакции из пула.

Пул памяти постоянно обновляет список транзакций, так как транзакции получают подтверждения. В случае большого потока данных, слишком много неподтвержденных транзакций наполнят ноду и будут вызывать задержки. Поскольку различные ноды имеют различные пулы памяти, они устанавливают различные минимальные пороги комиссии за транзакцию, если комиссия за транзакцию недостаточно высока транзакция не соответствует пороговому значению, она автоматически удаляется из памяти.


Некоторые предполагают, что в связи с недавней корректировкой сложности Биткойна, стало сложнее обнаруживать блоки, поэтому они стали формироваться с запозданием. Cудя по данным blockchain.info, в какой-то момент число неподтвержденных транзакций достигло 70 тыс. Впрочем, если исходить из данных графика, транзакции поступают в нормальном темпе и нет признаков того, что кто-то намеренно заспамляет сеть.

Если представить себе, что кто-то преднамеренно затеял эту атаку, злоумышленнику пришлось бы тратить, в среднем, один биткойн на комиссии каждые десять минут, чтобы держать пулы памяти переполненными и создавать неудобства для других участников сети. Иными словами, злоумышленникам потребовалось бы вложить 25 000 долларов, чтобы замедлить подтверждение транзакций на пять часов, что отнюдь не кажется выгодной затеей.

Ранее, пользователи Reddit писали о том, что предыдущие существенные корректировки сложности также были сопряжены с “подвисанием сети”.

Источник: The Merkle
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Метки
биткоин, новости
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