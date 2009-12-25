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Сберегательный банк Австралии выпускает первый в мире криптобонд

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Сберегательный банк Австралии выпускает первый в мире криптобонд

Австралийский банковский гигант Commonwealth Bank of Australia (CBA) объявил сегодня о выпуске первого в мире виртуального криптобонда, созданного на основе технологии блокчейн. Спроектированный по заказу Queensland Treasury Corporation (QTC), криптобонд австралийского банка является первой блокчейн-облигацией, выпущенной правительственным учреждением в Австралии или любой другой точке мира.

Криптобонд был создан с помощью технологии смарт-контрактов; он предоставляет держателю возможность автоматически оплачивать купоны держателю облигации. Банк утверждает, что технология блокчейн сделает процесс выдачи средств “более обтекаемым”.

В заявлении прессе Джордж Конфос, руководитель корпоративного финансового отдела ЦБ Австралии, заявил:

“Концепция доказательства правильности демонстрирует то, что блокчейн способен повысить эффективность и прозрачность действий эмитентов, инвесторов и других участников рынка. Сотрудничество с CBA и другими заинтересованными в этом вопросе сторонами оказывается чрезвычайно полезным, так как мы можем продумать прототип распределенной бухгалтерской книги глобального финансового консорциума”.

Источник: Cryptocoinsnews
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Метки
банк, новости, технология блокчейн
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