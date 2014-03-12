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Важность графы "Баланс"при торговле через лок?

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Старый Сегодня, 18:10
#1
Форекс-блогер
 
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Важность графы "Баланс"при торговле через лок?
В интернетах распространено мнение что графа баланс имеет значение при торговле локами. Более того, бытует мнение что баланс даже важен при торговле.

Давайте разберемся так ли это на самом деле?

Для эксперимента возьмем 2 мониторинга, один использует графу баланс, второй не использует.

Главное что надо уяснить - при торговле через лок, баланс имеет второстепенное значение.
Я бы пошел дальше и высказался более радикально - баланс не важен при таком стиле торговли (от слова "совсем").

Почему?

Все просто, залог и свободные средства считаются по показателю средства, так как при наличии открытых сделок баланс остается статичным, и изменяется только по результатам закрытых сделок.

И чтобы адекватно обсчитывать финансовые показатели счета при наличии открытых сделок (особенно разнонаправленых) и применяется сочетание баланса и средств, точнее в наличии имеем графы "баланс" и "средства" в терминале.

Меня часто пытаются убедить в важности этого показателя при использовании лока в торговле.

Аргументация полезности обычно сводится к тезисам "пока сделка не закрыта, деньги можно вернуть!"

Я иногда спрашиваю, а что это означает? В ответ идет, на мой взгляд, дилетантское рассуждение о психологии, о том что можно все вернуть.

Главное нужно запомнить, торговля это процесс, серия сделок, если серия имеет положительный итог, то торговля прибыльная, если серия имеет отрицательный итог - то торговля убыточна.

Чем больше серия сделок, тем более достоверны статистические показатели торговли.

То есть дистанция из торговых сделок длинной в 6 месяцев намного информативнее дистанции в 1 месяц. Дистанция в 3 года, намного информативнее чем дистанция в 6 месяцев и т.д.


Давайте вернемся к примерам:

На скрине 1 отображен график строящийся только по средствам.

Там отчетливо видны периоды просадок и роста, характер изменения кривой доходности.

У меня есть вопрос к тем , кто утверждает что баланс имеет значение.

Не могли бы Вы показать на этом графике хотя бы одно место где баланс имеет значение?



Скрин 2
Это скрин из известного мониторинга (в простонародье - бук).
Особенности этого мониторинга заключаются в том, что он учитывает как средства, так и баланс.

Что в свою очередь может приводить к искажению реального положения дел на счете при учете просадки. Так как этот мониторинг считает просадку как разницу между балансом и эквити счета.

Может быть ситуация когда при торговле с помощью лока баланс идет вверх а эквити вниз. Реальная просадка оказывается меньше чем просадка, зафиксироанная мониторингом.

Естественно при торговле через стоп лосс - никаких искажений не происходит. Кроме случаев использования дальних стопов в среднесрочной торговле и мультивалютной торговле.

Особенности мониторинга майфхбук так же заключается в том, что он не учитывает внутридневную просадку счета, а строится по закрытию дня.

Вывод:
Учет баланса это психологический костыль, от которого надо побыстрее избавляться и начинать реально смотреть на торговлю. В торговле важны только средства и ничего более.

Если кто то не согласен с тезисами поста, то милости прошу к дискуссии, главное чтобы она была аргументирована на достаточном уровне.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения Название: СКРИН №1.png Просмотров: 0 Размер: 59.7 Кб ID: 177492   Нажмите на изображение для увеличения Название: СКРИН №2.png Просмотров: 0 Размер: 47.7 Кб ID: 177493  
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