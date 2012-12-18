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Маленький мальчик бутылку нашёл.., а в итоге заработал 10 000 долларов США

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Старый Сегодня, 17:57
#1
Премиум
 
Аватар OPLOTT
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 16.11.2015
Сообщений: 1,840
Благодарностей: 569
КП: 0.113
Маленький мальчик бутылку нашёл.., а в итоге заработал 10 000 долларов США

Оказывается проживание в конкретном американском штате Калифорния дает шанс любому человеку прилично заработать на сборе вторсырья и в том числе даже ребенку. Это можно утверждать на основании одной истории, которая сейчас развивается в семье Хикманов, которые и проживают ныне в упомянутом выше штате.

Просто однажды, года 3-4 тому назад, глава семейства Хикманов решил сдать накопившиеся в доме пластиковые бутылки в местный пункт приема сырья и заодно захватил с собой в машину своего сына Райана, так сказать в воспитательных целях, которому на тот момент шел только 4 год.

Мальчику не то чтобы понравилась эта проведенная экскурсия в пункт сбора сырья, у него просто загорелись глаза и он быстро смекнул, что сдавая сюда собранное утильсырье можно начать неплохо зарабатывать, а также заодно не захламлять природу лишним мусором.

Уже на следующий день он подошел к родителям и попросил дать ему пластиковые пакеты, чтобы он смог пройтись по соседям и собрать ненужные алюминиевые банки из под напитков и пластиковые бутылки. Конечно, родителей вначале немного удивила эта просьба их сына, но тут они поняли, что такое впечатление на него произвела вчерашняя поездка в пункт сбора сырья и конечно, дали ему затребованные пакеты, ну и работа у него просто закипела.

Соседи, как впрочем друзья и коллеги по работе его родителей приняли положительно такую инициативу мальца и начали оказывать ему всяческое содействие в его нелегком деле. И нужно отдать должное тому с каким упорством Райан делал и продолжает делать эту работу. За прошедшие 4 года 7-летний мальчик собрал и сдал в пункт сбора утильсырья более 22 тонн отсортированного мусора.

Родители помогают Райану не только физически, но и также создали для него веб-сайт, на котором он ведет своеобразную отчетность о выполненной им за эти годы работе. С помощью родителей через этот сайт он агитирует других на сдачу вторсырья и конечно, он обращает внимание, что такой сбор мусора помогает экономить деньги его семье, а также защищает природу.



За всё время Райан сдал в пункт приема бутылок (как пластиковых так и стеклянных) и банок на общую сумму в 10 000 долл. США, что конечно для него лично уже целое состояние. Из этой собранной общей суммы - 1 624 доллара Райан согласился отдать на благотворительность, остальные деньги родители хотели бы вложить в его обучение в колледже. Но сам Райан настаивает, что он рано или поздно купит на все скопленные деньги мощный мусоровоз.

Вне всякого сомнения Райан со младых ногтей делает для себя и для общества полезное дело, за которое кстати, он получает заслуженное вознаграждение, а значит уже в этом возрасте он понимает и знает цену настоящим деньгам и наверное именно в этом духе и нужно воспитывать своих детей.

Специально для mmgp.ru

https://text.ru/antiplagiat/5888adb4564a0
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Последний раз редактировалось OPLOTT; Сегодня в 18:10.
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2 раз(а):
Старый Сегодня, 18:09
#2
Интересующийся
 
Имя: Алексей
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 04.08.2016
Сообщений: 101
Благодарностей: 34
КП: 0.000
Re: Маленький мальчик бутылку нашёл.., а в итоге заработал 10 000 долларов США
По-больше бы таких Райанов, да на общественные пляжи.. статья
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Старый Сегодня, 18:35
#3
Мастер
 
Пол: Мужской
Адрес: Россия
Регистрация: 08.05.2014
Сообщений: 6,333
Благодарностей: 1,350
КП: 0.112

награды Волшебный горшочек 
Re: Маленький мальчик бутылку нашёл.., а в итоге заработал 10 000 долларов США
Хоть бы поодному пункту откролось в каждом областном центре посбору вторсырья. Ну и с нашими расценками на люминий, он бы и сотую часть не заработал.
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