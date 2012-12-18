OPLOTT



Пол: Мужской Инвестирую в: HYIP Регистрация: 16.11.2015 Сообщений: 1,840 Благодарностей: 569 КП: 0.113

Маленький мальчик бутылку нашёл.., а в итоге заработал 10 000 долларов США

Оказывается проживание в конкретном американском штате Калифорния дает шанс любому человеку прилично заработать на сборе вторсырья и в том числе даже ребенку. Это можно утверждать на основании одной истории, которая сейчас развивается в семье Хикманов, которые и проживают ныне в упомянутом выше штате.



Просто однажды, года 3-4 тому назад, глава семейства Хикманов решил сдать накопившиеся в доме пластиковые бутылки в местный пункт приема сырья и заодно захватил с собой в машину своего сына Райана, так сказать в воспитательных целях, которому на тот момент шел только 4 год.



Мальчику не то чтобы понравилась эта проведенная экскурсия в пункт сбора сырья, у него просто загорелись глаза и он быстро смекнул, что сдавая сюда собранное утильсырье можно начать неплохо зарабатывать, а также заодно не захламлять природу лишним мусором.



Уже на следующий день он подошел к родителям и попросил дать ему пластиковые пакеты, чтобы он смог пройтись по соседям и собрать ненужные алюминиевые банки из под напитков и пластиковые бутылки. Конечно, родителей вначале немного удивила эта просьба их сына, но тут они поняли, что такое впечатление на него произвела вчерашняя поездка в пункт сбора сырья и конечно, дали ему затребованные пакеты, ну и работа у него просто закипела.



Соседи, как впрочем друзья и коллеги по работе его родителей приняли положительно такую инициативу мальца и начали оказывать ему всяческое содействие в его нелегком деле. И нужно отдать должное тому с каким упорством Райан делал и продолжает делать эту работу. За прошедшие 4 года 7-летний мальчик собрал и сдал в пункт сбора утильсырья более 22 тонн отсортированного мусора.



Родители помогают Райану не только физически, но и также создали для него веб-сайт, на котором он ведет своеобразную отчетность о выполненной им за эти годы работе. С помощью родителей через этот сайт он агитирует других на сдачу вторсырья и конечно, он обращает внимание, что такой сбор мусора помогает экономить деньги его семье, а также защищает природу.







За всё время Райан сдал в пункт приема бутылок (как пластиковых так и стеклянных) и банок на общую сумму в 10 000 долл. США, что конечно для него лично уже целое состояние. Из этой собранной общей суммы - 1 624 доллара Райан согласился отдать на благотворительность, остальные деньги родители хотели бы вложить в его обучение в колледже. Но сам Райан настаивает, что он рано или поздно купит на все скопленные деньги мощный мусоровоз.



Вне всякого сомнения Райан со младых ногтей делает для себя и для общества полезное дело, за которое кстати, он получает заслуженное вознаграждение, а значит уже в этом возрасте он понимает и знает цену настоящим деньгам и наверное именно в этом духе и нужно воспитывать своих детей.



Специально для mmgp.ru



https://text.ru/antiplagiat/5888adb4564a0 Оказывается проживание в конкретном американском штате Калифорния дает шанс любому человеку прилично заработать на сборе вторсырья и в том числе даже ребенку. Это можно утверждать на основании одной истории, которая сейчас развивается в семье Хикманов, которые и проживают ныне в упомянутом выше штате.Просто однажды, года 3-4 тому назад, глава семейства Хикманов решил сдать накопившиеся в доме пластиковые бутылки в местный пункт приема сырья и заодно захватил с собой в машину своего сына Райана, так сказать в воспитательных целях, которому на тот момент шел только 4 год.Мальчику не то чтобы понравилась эта проведенная экскурсия в пункт сбора сырья, у него просто загорелись глаза и он быстро смекнул, что сдавая сюда собранное утильсырье можно начать неплохо зарабатывать, а также заодно не захламлять природу лишним мусором.Уже на следующий день он подошел к родителям и попросил дать ему пластиковые пакеты, чтобы он смог пройтись по соседям и собрать ненужные алюминиевые банки из под напитков и пластиковые бутылки. Конечно, родителей вначале немного удивила эта просьба их сына, но тут они поняли, что такое впечатление на него произвела вчерашняя поездка в пункт сбора сырья и конечно, дали ему затребованные пакеты, ну и работа у него просто закипела.Соседи, как впрочем друзья и коллеги по работе его родителей приняли положительно такую инициативу мальца и начали оказывать ему всяческое содействие в его нелегком деле. И нужно отдать должное тому с каким упорством Райан делал и продолжает делать эту работу. За прошедшие 4 года 7-летний мальчик собрал и сдал в пункт сбора утильсырья более 22 тонн отсортированного мусора.Родители помогают Райану не только физически, но и также создали для него веб-сайт, на котором он ведет своеобразную отчетность о выполненной им за эти годы работе. С помощью родителей через этот сайт он агитирует других на сдачу вторсырья и конечно, он обращает внимание, что такой сбор мусора помогает экономить деньги его семье, а также защищает природу.За всё время Райан сдал в пункт приема бутылок (как пластиковых так и стеклянных) и банок на общую сумму в 10 000 долл. США, что конечно для него лично уже целое состояние. Из этой собранной общей суммы - 1 624 доллара Райан согласился отдать на благотворительность, остальные деньги родители хотели бы вложить в его обучение в колледже. Но сам Райан настаивает, что он рано или поздно купит на все скопленные деньги мощный мусоровоз.Вне всякого сомнения Райан со младых ногтей делает для себя и для общества полезное дело, за которое кстати, он получает заслуженное вознаграждение, а значит уже в этом возрасте он понимает и знает цену настоящим деньгам и наверное именно в этом духе и нужно воспитывать своих детей.Специально для mmgp.ru

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