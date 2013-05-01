goodinvest.pro - Goodinvest

Инвестиции в криптовалюту – это выгодно! Преимущества инвестиции в криптовалюту:
Такие системы не имеют центрального банка, а значит – не зависят от государств и контролирующих органов. Электронные денежные средства хранятся на криптокошельках, созданных непосредственно на личных компьютерах. Пользователи расплачиваются за покупки в Интернете, напрямую передавая криптовалютные платежные единицы между криптокошельками. И это малая часть преимущества!
Важным является возможность зарабатывать на криптовалюте! Чем и занимается наша компания. Лучшая иллюстрация доходности данного направления — это реальный пример. Стоимость криптовалюты Bitcoin в 2009 году составляла 0,01$. На момент июня 2016 года ее цена достигала 750$. Те люди, которые инвестировали в Bitcoin 1000$ в 2009, сегодня обладают капиталом около 75 000 000$(75 миллионов долларов!!!).
Для большей рентабельности, руководителями компании было принято решение запустить online-платформу, в рамках которой абсолютно каждый желающий смог бы зарабатывать с помощью инвестирования.
Прогнозируемый гигант goodinvest.pro - широкомасштабный интернет-проект, деятельность которого нацелена на обеспечение антикризисного положения для социальных слоёв населения за счёт Инвестиций в Криптовалюту.
Общая сумма инвестиций участников направляется на покупку криптовалюты.
Принять участие в нашем проекте может абсолютно каждый пользователь, не взирая на пол, возраст и навыки. Инвестиции в goodinvest.pro - это возможность приобрести финансовую независимость и безупречный долгосрочный доход.
Планы
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Тариф START 5% за 1 день, начисление и возврат депозита в конце срока. Депозиты 1-99$ Тариф WORK 12% за 2 дня, два начисления раз в 24 часа по 56% (депозит входит в начисления). Депозиты 100-299$ Тариф INVEST 20% за 3 дня, три начисления раз в 24 часа по 40% (депозит входит в начисления). Депозиты 300-1000$