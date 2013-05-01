Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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goodinvest.pro - Goodinvest

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 17:09
#1
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 29.01.2015
Сообщений: 12,829
Благодарностей: 71
КП: 0.052
goodinvest.pro - Goodinvest
Я не админ/создатель проекта.
Старт проекта: 23.01.2017





Описание программы


Цитата:
Инвестиции в криптовалюту – это выгодно! Преимущества инвестиции в криптовалюту:
Такие системы не имеют центрального банка, а значит – не зависят от государств и контролирующих органов. Электронные денежные средства хранятся на криптокошельках, созданных непосредственно на личных компьютерах. Пользователи расплачиваются за покупки в Интернете, напрямую передавая криптовалютные платежные единицы между криптокошельками. И это малая часть преимущества!
Важным является возможность зарабатывать на криптовалюте! Чем и занимается наша компания. Лучшая иллюстрация доходности данного направления — это реальный пример. Стоимость криптовалюты Bitcoin в 2009 году составляла 0,01$. На момент июня 2016 года ее цена достигала 750$. Те люди, которые инвестировали в Bitcoin 1000$ в 2009, сегодня обладают капиталом около 75 000 000$(75 миллионов долларов!!!).
Для большей рентабельности, руководителями компании было принято решение запустить online-платформу, в рамках которой абсолютно каждый желающий смог бы зарабатывать с помощью инвестирования.
Прогнозируемый гигант goodinvest.pro - широкомасштабный интернет-проект, деятельность которого нацелена на обеспечение антикризисного положения для социальных слоёв населения за счёт Инвестиций в Криптовалюту.
Общая сумма инвестиций участников направляется на покупку криптовалюты.
Принять участие в нашем проекте может абсолютно каждый пользователь, не взирая на пол, возраст и навыки. Инвестиции в goodinvest.pro - это возможность приобрести финансовую независимость и безупречный долгосрочный доход.
Планы

Цитата:
Тариф START 5% за 1 день, начисление и возврат депозита в конце срока. Депозиты 1-99$
Тариф WORK 12% за 2 дня, два начисления раз в 24 часа по 56% (депозит входит в начисления). Депозиты 100-299$
Тариф INVEST 20% за 3 дня, три начисления раз в 24 часа по 40% (депозит входит в начисления). Депозиты 300-1000$
Принимает: Perfect Money, Payeer
Минимальный депозит: 1$
Максимальный: 1 000$
Мин. сумма для вывода средств: 0.1$; Макс.: неограниченно.
Реф. программа: 7% - 1 ур.; 2% - 2 ур.
Выплаты: ручные

Мой вклад:

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Старый Сегодня, 17:34
#2
Профессионал
 
Пол: Женский
Адрес: Россия
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 05.08.2015
Сообщений: 906
Благодарностей: 262
КП: 0.000
Re: goodinvest.pro - Goodinvest
Выплата:
01.25.17 11:42 Account Receive +3.15 Received Payment 3.15 USD from account U12209817 to account U95. Batch: 161536542. Memo: Goodinvest - прозрачные инвестиции

Депозит:
25.01.17 11:44 Transfer Sent Payment: 3.00 USD to account U12209817 from U95. Batch: 161536790. Memo: Shopping Cart Payment.
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Старый Сегодня, 17:36
#3
HDS
Мастер
 
Имя: Дмитрий
Пол: Мужской
Возраст: 33
Адрес: Украина
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 01.05.2013
Сообщений: 4,646
Благодарностей: 4,458
КП: 0.005
Re: goodinvest.pro - Goodinvest
шлак из ВК подъехал
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Старый Сегодня, 17:41
#4
Мастер
 
Имя: Серега
Пол: Мужской
Адрес: Россия
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 30.01.2014
Сообщений: 2,550
Благодарностей: 760
КП: 0.458
Re: goodinvest.pro - Goodinvest
Цитата:
Сообщение от HDS Посмотреть сообщение
шлак из ВК подъехал
как обычно через 2 дня
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Старый Сегодня, 17:59
#5
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Аватар Svunter
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 28.12.2015
Сообщений: 1,950
Благодарностей: 309
КП: 0.084
Re: goodinvest.pro - Goodinvest
Цитата:
Сообщение от cerega319 Посмотреть сообщение
как обычно через 2 дня
И моник с большим депом заТСил, и планы тут сказка и все хорошо жили в радости и горя не знали...
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Svunter на форуме  
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 19:08
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