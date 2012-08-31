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Торговля Bitcoin в Китае обрушилась за одну ночь

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Старый Сегодня, 16:58
#1
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Торговля Bitcoin в Китае обрушилась за одну ночь

До не давнего времени Поднебесная являлась лидером по торговле Bitcoin – на площадки КНР приходилось около 98% глобального оборота криптовалюты. Однако все изменилось в считаные часы.


Всего в Китае насчитывается 10 платформ по обороту Bitcoin. Ключевыми являются три: BTCC, Huobi и OkCoin. Жители КНР активно скупали криптовалюту в качестве альтернативы обесценивающемуся юаню. Помимо этого Bitcoin использовался для трансграничных операций по выводу капитала.


Отсутствие торговых комиссий (взимались только за вывод Bitcoin) сделали инструмент крайне популярным среди алготрейдеров. На автоматизированные операции приходилось около 80% оборота КНР.

Однако популярная криптовалюта и схемы с ее использованием не могли остаться незамеченными. В начале декабря Народный банка Китая сообщил о намерении провести расследование относительно бирж Пекина и Шанхая, где торгуется Bitcoin.

И вот, начиная со вторника, на BTCC, Huobi и OkCoin начали взимать комиссию в размере 0,2% за каждую транзакцию. Результат не заставил себя долго ждать. В ночь с понедельника на вторник торговые обороты на ключевых Bitcoin площадках обвалились примерно на 90%. Так, на OKCoin буквально за час число сделок скатилось с 4800 до 1000.


Отметим в этом и позитивный момент. Исход алготрейдеров из операций с Bitcoin сделают валюту менее волатильной. Отметим, что котировки Bitcoin проигнорировали резкое сокращение торговых объемов.


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Анна Чернобай вне форума  
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