Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Сколько сообщений нужно написать на MMGP, чтобы купить автомобиль?
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 399,254 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Blockchain.info, 25.01.2017 был атакован хакерами!

Вход через:  
Все разделы прочитаны
При поддержке
Мониторинг обменников - найти лучший курс обмена
Важная информация
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 17:36
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 16:46
#1
Любитель
 
Имя: Юрий
Пол: Мужской
Адрес: Украина, Одесская область
Инвестирую в: Ставки на спорт
Регистрация: 11.10.2016
Сообщений: 1,507
Благодарностей: 202
КП: 0.060
Blockchain.info, 25.01.2017 был атакован хакерами!

Сегодня, 25.01.2017 года была произведена мощная атака на Blockchain.info. Атака продолжалась несколько часов кряду. После этого было относительное спокойствие, и попытка атаки повторилась.
При входе в аккаунт, пользователем «система» выдавала сообщение, в котором требовалось пройти дополнительную авторизацию. При этом, система выдавала ложную ссылку. То есть, пользователям предлагали пройти авторизацию на клоне сервиса. Это привело к хищению многих паролей.
На данный момент наблюдается некая стабилизация. Но, представители Blockchain.info, и иные специалисты, рекомендуют всем срочно сменить свои пароли и иные коды доступа.
Таким образом, эта первая серьезная атака на сервисы криптовалют в 2017 году. Биткоин выбран не случайно. Злоумышленники прекрасно понимают, что рост стоимости Биткоина намечается довольно внушительный. Поэтому, они и решили быстро «срубить» как можно больше.
Jurgan, специально для MMGP
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

Обзор перспективного партизана - Criaton
jurgan на форуме  
Старый Сегодня, 16:49
#2
Любитель
 
Имя: Юрий
Пол: Мужской
Адрес: Украина, Одесская область
Инвестирую в: Ставки на спорт
Регистрация: 11.10.2016
Сообщений: 1,507
Благодарностей: 202
КП: 0.060
Автор темы Re: Blockchain.info, 25.01.2017 был атакован хакерами!
Авторская новость. Уникальность 100 процентов.
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

Обзор перспективного партизана - Criaton
jurgan на форуме  
Старый Сегодня, 17:19
#3
Профессионал
 
Имя: Влад
Пол: Мужской
Инвестирую в: Стартапы
Регистрация: 22.12.2015
Сообщений: 2,294
Благодарностей: 754
КП: 0.267
Re: Blockchain.info, 25.01.2017 был атакован хакерами!
Да-да, полная анонимность и неуязвимость. Че там со стоимостью битка на данный момент?
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

Не верьте всему, что вам говорят.
Влад555 на форуме  
Старый Сегодня, 17:23
#4
Мастер
 
Имя: Александр
Пол: Мужской
Адрес: Беларусь
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 10.04.2014
Сообщений: 4,996
Благодарностей: 1,514
КП: 0.170

награды Волшебный горшочек 
Re: Blockchain.info, 25.01.2017 был атакован хакерами!
Вот почему до сих пор не придумают, как можно защитить биткоин о всех этих хакерских атак? Многих как раз это останавливает приобретать криптовалюту.
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

NEW!!! - Студия создания HYIP: Низкие цены, VIP-программа! EV SSL за 249$
Новости хайп, повышенные рефбеки и страховки на HyipStat.top|Кэшбэк до 18% на Aliexpress
Только у Ларисы стабильные инвест проекты, присоединяйтесь :)
Aliaksandre на форуме  
Старый Сегодня, 17:28
#5
Топ Мастер
 
Имя: Владимир
Пол: Мужской
Адрес: Kazakhstan
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 25.12.2009
Сообщений: 16,479
Благодарностей: 8,560
КП: 0.173

награды Волшебный горшочек 
Re: Blockchain.info, 25.01.2017 был атакован хакерами!
Немного ранее об этом уже упоминалось http://mmgp.ru/showthread.php?t=4949...1#post12132868
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

Заказываю рефбек тут }}} Profit Hunters {{{ Все мои депозиты под страховкой!
Здесь 100% прибыли I ХАЛЯВА Please! I Зарабатывай, делая покупки
H-SCRIPT - профессиональный ХАЙП скрипт I ArtWeb - создание ХАЙП "под ключ"
pilot10 на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 17:36
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Приглашаем на Blockchain & Bitcoin Conference (9 марта 2017, г. Таллин) Sapiens Криптовалюты (Bitcoin, Ethereum, Litecoin и др.) 1 Вчера 12:00
Дайджест blockchain-новостей (2017, январь, №4) pilot10 Новости криптовалют 0 Вчера 11:15
blockchain.info не работает Smirnov Nikolay Bitcoin 50 13.10.2016 00:33
Blockchain World Expo в Торонто перенесена на 2017 год bizneser Новости криптовалют 0 17.08.2016 15:39
Сколько банки будут тратить на Blockchain к 2017? Sunrize7 Новости в мире финансов и инвестиций 0 14.12.2015 17:21

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар nlobp
Уралпромбанк - uralprombank.ru
От nlobp в разделе «Банки России»
Аватар mark78
Украинцы должны забыть о курсе доллара
От mark78 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватара нет
Net-earn - net-earn.net
От AllworldHYIP в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
Percent24 - percent24.ru
От web-investor в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Movut
Rusavtos.com - Бесплатная Раскрутка Сайтов
От Movut в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар bizneser
Центробанк Гонконга приступает к тестированию блокчейна
От bizneser в разделе «Новости криптовалют»
.     

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube