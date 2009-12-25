Blockchain.info, 25.01.2017 был атакован хакерами!

Сегодня, 25.01.2017 года была произведена мощная атака на Blockchain.info. Атака продолжалась несколько часов кряду. После этого было относительное спокойствие, и попытка атаки повторилась.
При входе в аккаунт, пользователем «система» выдавала сообщение, в котором требовалось пройти дополнительную авторизацию. При этом, система выдавала ложную ссылку. То есть, пользователям предлагали пройти авторизацию на клоне сервиса. Это привело к хищению многих паролей.
На данный момент наблюдается некая стабилизация. Но, представители Blockchain.info, и иные специалисты, рекомендуют всем срочно сменить свои пароли и иные коды доступа.
Таким образом, эта первая серьезная атака на сервисы криптовалют в 2017 году. Биткоин выбран не случайно. Злоумышленники прекрасно понимают, что рост стоимости Биткоина намечается довольно внушительный. Поэтому, они и решили быстро «срубить» как можно больше.
Jurgan, специально для MMGP