Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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tcars.me - TuningСars

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Обсуждение проектов, позиционирующих себя как финансовые игры на основе экономических стратегий (фермы), которые в подавляющем большинстве являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
Важная информация
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 16:34
#1
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 29.01.2015
Сообщений: 12,829
Благодарностей: 71
КП: 0.052
tcars.me - TuningСars

Я не админ и не владелец проекта. Вся информация взята с сайта проекта.
Старт проекта 25.01.2017




Цитата:
Мы рады приветствовать вас на нашем проекте: TuningСars – Это уникальная игра с выводом реальных денег сочетающей в себе не только высокий доход, но и богатый увлекательный сюжет.
Экономическая игра построенна на честной и безопасной платформе, рассчитанная на долгий срок жизни.
При разработке проекта мы решили проявить энтузиазм, и превратили его в гонку где наши инвесторы соревнуются между собой в скорости своего заработка.
Эта задумка также привлекает людей тем, что лидирующие позиции в апгрейдах увеличивают доходность машины участника.
Покупайте автомобили, делайте тюнинг, соревнуйтесь в гонках и обходите своих соперников.
Об игре:

Покупайте автомобили, делайте тюнинг, соревнуйтесь в гонках и обходите своих соперников.
В игре предусмотрено 6 видов гоночных машин.
Чтобы получить 5 уровень авто, нужно произвести апгрейд автомобиля.
Чем выше уровень автомобиля, тем больше дохода.
Каждый уровень апгрейда стоит равную сумму стоимости авто.
Чтобы увидеть детальную информацию по каждому автомобилю, наведите на него и нажмите - Открыть информацию.



Внимание! Начисления за заезды можно собирать в любое удобное для вас время. Начисления накапливаются и не сгорают!

В игре существует ежедневный бонус.
Доступ к бонусу открывается только если вы пополните баланс, минимальная сумма пополнения 50 руб.
В одной клетке спрятан денежный бонус, в другой спрятаны очки опыта. Остальные клетки пустые! У Вас всего одна попытка!

Бонусы:



При пополнении баланса Вы получите бонусом +10 % от суммы пополнения!


Реферальная программа:



Платежные системы:


Payeer, Яндекс Деньги, Visa/MasterCard


Мой вклад:


__________________
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MonitoringFF - МОНИТОРИНГ ИГР С ВЫВОДОМ ДЕНЕГ
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 17:36
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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