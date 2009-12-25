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Сбербанк России создал прототип сервиса для обмена валют через блокчейн

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Сбербанк России создал прототип сервиса для обмена валют через блокчейн

Российский Сбербанк создал прототип системы по обмену валют на базе технологии блокчейн. Об этом сообщил директор проектов Центра технологических инноваций Сбербанка Дмитрий Булычков.

О созданном прототипе было рассказано в ходе презентации «Блокчейн для банкинга: опыт Сбербанка», сообщает RNS.

«У нас была попытка сделать прототип трансграничных переводов. История очень простая – банк в двух странах эмитирует «цветные монетки» [токены], которые не покидают страну. Я покупаю их за рубли, в другой стране другой человек покупает их за свою валюту на какой-то бирже, на какой-то площадке. Мы меняемся, и, соответственно, приезжая в необходимую страну, предъявляем токены и получаем наличные», – объяснил концепцию решения Булычков.
Демонстрация работы прототипа была показана на одном из слайдов в ходе презентации.

«На слайде изображены два отделения Сбербанка – в России и в Казахстане. Российское отделение выпускает «монеты» красного цвета, казахстанские — зеленого. Клиенты этих отделений покупают токены по цене 100 рублей и 100 тенге за токен соответственно, после чего меняются токенами на специальной торговой площадке».
В результате клиент банка в Казахстане получает красные токены, которые может предъявить в российском отделении и в обмен получить деньги, а клиент в России получает зеленые токены, чтобы потом обменять их в казахстанском отделении.

По словам представителя Сбербанка, технически система работает идеально, однако для ее функционирования нужна специальная площадка и регулирование. По этой причине разработка пока остается на стадии прототипа.

«На этапе прототипа это и осталось. Оказалось, что технология очень интересная, осталось только найти ей правильное применение», — подвел итог Булычков.
Одновременно с этим Дмитрий Булычков сообщил, что в будущем в Сбербанке, скорее всего, появится отдельное подразделение по работе с роботами и искусственным интеллектом.

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Метки
банк, робот, россия, технология блокчейн
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