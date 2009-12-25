Пользователи биткоина снова испытывают задержки с подтверждением транзакций

В последние сутки в сети биткоина наблюдается новая атака, в результате которой неподтвержденными оказывается необычно высокое число транзакций.
Суть атаки – в большом количестве транзакций на небольшие суммы с высокими системными комиссиями. В результате обычные переводы отодвигаются в конец очереди на получение подтверждений.
Количество неподтвержденных транзакций в мемпуле можно увидеть на графике аналитического ресурса blockchain.info, также дополнительную проверку состояния сети можно осуществить на bitcointicker.
На момент публикации (09:30 GMT) неподтвержденными было около 43 тысяч транзакций, несколькими часами ранее эта цифра доходила до 70 тысяч.
Предыдущая заметная волна неподтвержденных транзакций в сети биткоина наблюдалась в ноябре 2016 года.
ForkLog напоминает читателям, что подобные ситуации, хотя и могут вызывать неудобство для пользователей, не должны быть причиной для паники: как правило, адекватные комиссионные за транзакции помогают избежать возникновения проблем.
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