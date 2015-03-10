На развитие и строительство сельских дорог выделили 8,3 млрд рублей.
Фактически деньги выделяются на развитие не только дорог, но в целом деревень и сельского хозяйства. Будет производиться строительство асфальтированных дорог до крупных магистралей от агоропроизводств и сельских поселений.
Крестьяне перестанут зависеть от раскисших дорог, им станет проще доставлять свой урожай до мест реализации, да и связь с цивилизованным миром станет надёжней.
В 2016 году было выделено на эти же цели менее 6,8 млрд рублей.
Деньги уйдут в 54 региона. Самые значительные суммы будут выделены: Башкортостан (634 миллиона рублей), Татарстан (578), Удмуртия (520) и Омская область (464). Регионам так же нужно будет потратится, так как средства выделяются с учётом софинансирования.
Директор института стратегического анализа Игорь Николаев считает, что это подстегнёт отрасли стройматериалов, машиностроения и сельского хозяйства.
Специально для mmgp.ru