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На развитие и строительство сельских дорог выделили 8,3 млрд рублей

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Старый Сегодня, 15:48
#1
Специалист
 
Имя: Юрий
Пол: Мужской
Возраст: 47
Адрес: Липецк
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 22.03.2016
Сообщений: 1,000
Благодарностей: 153
КП: 0.164
На развитие и строительство сельских дорог выделили 8,3 млрд рублей


На развитие и строительство сельских дорог выделили 8,3 млрд рублей.

Фактически деньги выделяются на развитие не только дорог, но в целом деревень и сельского хозяйства. Будет производиться строительство асфальтированных дорог до крупных магистралей от агоропроизводств и сельских поселений.

Крестьяне перестанут зависеть от раскисших дорог, им станет проще доставлять свой урожай до мест реализации, да и связь с цивилизованным миром станет надёжней.

В 2016 году было выделено на эти же цели менее 6,8 млрд рублей.

Деньги уйдут в 54 региона. Самые значительные суммы будут выделены: Башкортостан (634 миллиона рублей), Татарстан (578), Удмуртия (520) и Омская область (464). Регионам так же нужно будет потратится, так как средства выделяются с учётом софинансирования.

Директор института стратегического анализа Игорь Николаев считает, что это подстегнёт отрасли стройматериалов, машиностроения и сельского хозяйства.

Специально для mmgp.ru
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Юрий Алексейч на форуме  
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