Liberty Media купила Formula-1 за $8 млрд

Liberty Media сегодня сообщила о завершении сделки. Как отмечает Liberty Media, главой Формулы-1 будет Чейз Кери, заменив Берни Экклстоуна, который пробыл на должности директора более 35 лет
“Мы очень счастливы, что купили Формулу-1 и что Чейз Кери будет возглавлять гоночный бизнес”, — сообщил Грег Маффей, президент Liberty Media. Он добавил тот факт, что в сегодня “есть грандиозная возможность для развития гоночных игр”. “Наша компания уверена, что Чейз Кери очень способный и как показывает его многолетний опыт он достигает своих целей в бизнесе”, - добавил Грег Маффей.
Напомню, что прошлом году Liberty Media закупила 18% акций Формулы-1 у акционерной компании CVC Capital за $746 миллионов и как раз в момент покупки, Liberty Media заполучила право выкупить все акции Формулы-1. Liberty Media их оценила в $8 миллиардов, учитывая долг $4 миллиарда от бывшего главы Берни Экклстоуна. Сделку по выкупу 100% акций FIA утвердила 19 января.
Специально для MMGP.RU
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