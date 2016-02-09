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Страховой стартап Cuvva привлек £1.5 млн. в посевном раунде возглавленном LocalGlobe

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Старый Сегодня, 15:02
#1
Любитель
 
Имя: Владимир
Пол: Мужской
Адрес: Чернигов
Инвестирую в: Стартапы
Регистрация: 09.02.2016
Сообщений: 600
Благодарностей: 69
КП: 0.064
Страховой стартап Cuvva привлек £1.5 млн. в посевном раунде возглавленном LocalGlobe
Страховой стартап Cuvva предлагает водителям, которые редко садятся за руль, вариант страховки, за которую нужно платить, только если собираетесь куда-то ехать.
В посевном раунде возглавленном LocalGlobe компания привлекла £ 1.5 млн.
Вместе с этим раундом стартап всего получил £2 млн., а также поддержку со стороны Tekton Ventures, TechStars Ventures и Seedcamp.
Кроме того, Ник Хангерфорд, основатель компании Nutmeg, и Ян Хогарт, основатель Songkick, также стали беккерами стартапа.
Фредди Макнамарра, соучредитель Cuvva, созданного в 2014 году, объяснил что вдохновило его начать этот бизнес: "Это смехотворно, что я не мог брать машину напрокат на час, из-за трудностей получения краткосрочной страховки. Я мог бы воспользоваться услугами Uber или Deliveroo в любое время, но не мог быстро купить страховку на короткий срок. Тогда мы поняли, что можно осуществить механизм, который сэкономит водителям, которые редко водят машину, уйму денег".
“Технологии изменили многие отрасли и дали потребителям более удобные и недорогие альтернативы. Однако страхование автомобиля продолжает оставаться непрозрачным, негибким и для многих людей гораздо дороже, чем должно быть“.
Сегодня Cuvva запускает ежемесячную подписку на страховку стоимостью от £10 до £30, которая позволит владельцам автомобилей платить за страхование автомобиля посредством приложения через добавленную стоимость по цене от £1,20 в час, если они ненадолго планируют выехать автомобилем.
Руководство Cuvva планирует использовать новое финансирование для расширения своей команды и выход на рынок этой новой категория страхования легковых автомобилей.
“Это повышение будет подливать топлива в бак и поможет нам перейти на следующий уровень, мы очень рады, что нас поддержали некоторые из лучших инвесторов Лондона, чтобы мы могли сделать задуманное” - заключил Макнамара.
Офелия Браун, генеральный партнер LocalGlobe, прокомментировала финансирование:
“Я бы сказала, что Cuvva точно соответствует нашему инвестиционному тезису о том, что наиболее пробивные страховые стартапы - те, которые принципиально подходят к решению проблем. Дело в том, что наше впечатление о Cuvva заключается в том, что они используют технологии, чтобы принести новые страховые продукты на рынке. Мы очень рады увидеть их сегодняшнее начинание”.

Переведено специально для форума mmgp: http://techcitynews.com/2017/01/25/p...by-localglobe/

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Последний раз редактировалось TTLuck2017; Сегодня в 15:04.
TTLuck2017 вне форума  
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