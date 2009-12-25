Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
ХАЛЯВА - реклама на MMGP теперь и за поинты!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 399,246 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Профессора Гарварда: блокчейн — фундаментальная, а не революционная технология

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Все новости о платежных криптовалютах, таких как BitCoin, LiteCoin, PPCoin и прочих подобных p2p валютах
При поддержке
Обмен валют, доставка наличных
Важная информация
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 16:05
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 15:02
#1
Топ Мастер
 
Имя: Владимир
Пол: Мужской
Адрес: Kazakhstan
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 25.12.2009
Сообщений: 16,475
Благодарностей: 8,560
КП: 0.173

награды Волшебный горшочек 
Профессора Гарварда: блокчейн — фундаментальная, а не революционная технология

Профессора кафедры управления бизнесом Гарварда Марко Иансити и Карим Лакхани опубликовали статью под названием “Правда о блокчейне”. В статье отмечается, что блокчейн-технология открывает множество преимуществ для экономики.

В числе этих преимуществ авторы называют контракты, встроенные в цифровой код и хранящиеся в прозрачных базах данных, защищенных от несанкционированного доступа и удаления, а также то, что каждое соглашение, задача, транзакция имеют цифровые запись и подпись, которые могут быть идентифицированы, подтверждены и сохранены. Отпадает необходимость в посредниках, таких как банкиры, брокеры и юристы.

Однако важно то, отмечается в отчете, что воздействие блокчейн-технологии будет постепенным и не вызовет отрицательных социальных явлений. По мнению авторов, блокчейн не является “революционной” технологией, которая уничтожит традиционные бизнес-модели. Напротив, это “основополагающая” технология, которая заложит новые основы для существующих социально-экономических систем.

В то время как воздействие будет мощным, потребуются десятилетия для того, чтобы блокчейн полностью внедрился в экономическую и социальную инфраструктуру. Это произойдет постепенно, а не внезапно.

Источник: Cryptocoinsnews
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

Заказываю рефбек тут }}} Profit Hunters {{{ Все мои депозиты под страховкой!
Здесь 100% прибыли I ХАЛЯВА Please! I Зарабатывай, делая покупки
H-SCRIPT - профессиональный ХАЙП скрипт I ArtWeb - создание ХАЙП "под ключ"
pilot10 на форуме  
Ответить
Метки
новости, технология блокчейн
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 16:05
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Технология блокчейн достигла пика ажиотажа Imenfam Новости в мире финансов и инвестиций 1 18.08.2016 20:39
Технология блокчейн получила $300 млн инвестиций seter Новости в мире финансов и инвестиций 1 17.08.2016 13:38
Технология блокчейн увеличит количество безработных Drum13 Новости криптовалют 0 22.07.2016 16:54
Технология блокчейн пресечет коррупцию? pilot10 Новости криптовалют 2 30.11.2015 05:42
Как технология блокчейн поможет человечеству Frend Новости криптовалют 0 04.10.2014 00:28

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар kamol_mix
Слухи: презентация Apple состоится 9 сентября
От kamol_mix в разделе «Новости технологий и интернета»
Аватара нет
Как Ваш сайт теряет до 50% посетителей?
От mofasto в разделе «Электронная коммерция»
Аватар tanrad
Платформа Thinkorswim , профиль объёма и ничего лишнего
От tanrad в разделе «Видео-уроки»
Аватара нет
Зарабатывай 2$ в день!
От adai в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
Какие проекты интересуют инвесторов-профессионалов?
От Олег Кариев в разделе «Инвестирование для начинающих»
Аватар bizneser
люди могут делиться картами вместо перевода денег
От bizneser в разделе «Новости платежных систем»
.     

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube