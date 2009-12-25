Профессора Гарварда: блокчейн — фундаментальная, а не революционная технология

Профессора кафедры управления бизнесом Гарварда Марко Иансити и Карим Лакхани опубликовали статью под названием “Правда о блокчейне”. В статье отмечается, что блокчейн-технология открывает множество преимуществ для экономики.
В числе этих преимуществ авторы называют контракты, встроенные в цифровой код и хранящиеся в прозрачных базах данных, защищенных от несанкционированного доступа и удаления, а также то, что каждое соглашение, задача, транзакция имеют цифровые запись и подпись, которые могут быть идентифицированы, подтверждены и сохранены. Отпадает необходимость в посредниках, таких как банкиры, брокеры и юристы.
Однако важно то, отмечается в отчете, что воздействие блокчейн-технологии будет постепенным и не вызовет отрицательных социальных явлений. По мнению авторов, блокчейн не является “революционной” технологией, которая уничтожит традиционные бизнес-модели. Напротив, это “основополагающая” технология, которая заложит новые основы для существующих социально-экономических систем.
В то время как воздействие будет мощным, потребуются десятилетия для того, чтобы блокчейн полностью внедрился в экономическую и социальную инфраструктуру. Это произойдет постепенно, а не внезапно.
Источник: Cryptocoinsnews