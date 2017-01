Alcest Профессионал

Мохаммед Али отказался от продажи Weneed1 за $6 млн В Британии школьник Мохаммед Али отказался продавать свою онлайн-платформу для сравнения цен за 6 000 000 долларов, - об этом сегодня заявила газета The Sun. Как утверждает The Sun , Мохаммед Али вместе c 60-летним партнёром Крисом Торпом создал платформу Weneed1.com, которая сравнивает рыночные предложения и их стоимость. Сайтом заинтересовались американские инвестиционные фонды, которые в конце прошлого года предложили Мохаммеду 6 000 000 долларов. Невзирая на высокую цену, Мохаммед отказался продавать Weneed1.com.

Если сегодня за сайт дают такие немалые деньги, то завтра он будет оцениваться куда больше. Безусловно я понимаю, что это большой риск, но у меня есть мечта создать свой проект», - сообщил Мохаммед. The Sun отменил, что еще в 2014 году Мохаммед заработал около $ 40 000 разработал игру, стоимость месячной подписки которой составляет $7,5.

Я читал много литературы и пересмотрел тонну роликов на Ютуб, это не входит в школьные программы и система образования сегодня испортилась. У меня есть большое желание вдохновлять людей, - добавил Али. По словам Мохаммеда, платформу Weneed1.com планируют запустить в конце января 2017 года



