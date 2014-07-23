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Uber vs. Didi: Война за Латинскую Америку начинается

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Старый Сегодня, 14:38
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Uber vs. Didi: Война за Латинскую Америку начинается
Didi Chuxing инвестирует $100 млн в сервис 99, главного конкурента Uber в Бразилии. Обе компании видят в Латинской Америке перспективы для сервиса такси. Рано говорить о чьей-то победе или поражении, но ясно одно: потребуется много денег, чтобы не выбыть из игры.



Покупка в августе китайского подразделения Uber лидером рынка Didi Chuxing вызвала лишь кратковременное затишье в мире такси. Соперники с новыми силами ринулись в новую битву, полем для которой стала Бразилия.

Бизнес-журнал Exame с головным офисом в Сан-Паулу недавно объявил, что Didi Chuxing инвестирует 100 млн долларов в сервис 99, главного конкурента Uber в Бразилии. База 99 насчитывает 10 млн пользователей и 140 тыс. зарегистрированных водителей в 550 бразильских городах, что делает эту компанию безусловным лидером на местном рынке. Но это не единственная опасность для Uber — есть еще Cabify и Easy. Однако для Didi и Uber Бразилия — всего лишь трамплин на более крупный и значимый рынок Латинской Америки. И война за него только начинается.

Пару месяцев назад Bloomberg сообщили, что Uber всерьез задумалась о расширении на территории Латинской Америки. Для бизнеса этот регион — земля обетованная: развитие здесь идет семимильными шагами, а конкуренты практически отсутствуют. Теперь Didi Chuxing тоже неплохо устроился за счет бразильского сервиса, и Uber так просто не отделается.

Инвестиции Didi — всего лишь один из множества шагов на пути к контролю над прочими сервисами пассажирских перевозок за последние два года.

Китайская компания проявила себя знатоком в стратегиях борьбы и налаживания партнерских связей. Иногда Didi прибегает к внешне противоречивому ходу — кооперируется с какой-либо компанией в одной стране и атакует ее же в другой. Так, в 2015 году Didi объединилась с Lyft против Uber, а потом провела слияние с Uber China.

Инвестировав в 99, Didi выходит на рынок пятой по населенности страны в мире. И хотя пока неясно, будет ли компания расширяться дальше, конкурентам все равно стоит держать ухо востро. Didi доказала, что может выходить на рынки за пределами Китая с помощью партнеров, в то время, как ее конкуренты зачастую ограничиваются местным рынком.

Президент Didi Джин Лю заявила в интервью Wall Street Journal в прошлом году:
Цитата:
«Мы планируем выйти на мировой уровень и стать международной компанией».
Также в 2016 году Лю рассказала Vanity Fair:
Цитата:
«Мы верим в игроков местных рынков и охотно их финансируем. Если их нет — мы идем на рынок в одиночку. Мы готовы играть по крупному».
Didi дала понять, что выход на мировой рынок — это приоритет номер один для компании. А недавнее инвестирование в 99 говорит о том, что политика Didi останется не менее агрессивной, чем в прошлом году.

Разумеется, и Didi, и Uber перешагнули границу Латинской Америки в поисках денег. Но и тем, и другим ясно, что придется серьезно вложиться. Найти равновесие может оказаться нелегко, особенно для Uber, которая потеряла более 2,2 млрд долларов только в первые девять месяцев 2016-го.

И все же, имея в запасе 11 млрд долларов венчурного капитала, компания может позволить себе пару рисковых маневров. Как и Didi — при поддержке Alibaba , Tencent и Apple.

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Последний раз редактировалось назаревич; Сегодня в 14:41.
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