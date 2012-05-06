Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Общайся на MMGP виртуально, а зарабатывай реальные деньги!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 399,246 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Убераем рекламу с сайтов

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Как защитить свой компьютер от хакеров и вирусов? Ответ здесь.
Важная информация
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 16:06
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 14:04
#1
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: SEO
Регистрация: 21.08.2013
Сообщений: 1
Благодарностей: 0
КП: 0.000
Убераем рекламу с сайтов
Наверное всех уже достала эта навязчивая реклама, которая появляется почти на всех сайтах. Хочу поделиться с вами опытом использования программы adguard.

Описание программы с официального сайта

Adguard — это программа для блокировки рекламы, входящая в тройку лучших антибаннеров мира вместе с расширениями от Adblock и Adblock Plus. Однако Adguard не ограничивается банальным удалением баннеров — это универсальная программа, которая содержит в себе все самые необходимые функции для максимально комфортного пользования интернетом. Например, предупреждение или блокирование фишинговых и других онлайн-угроз, фильтрация нецензурных материалов и защита ваших личных данных в интернете.

Функциональные возможности
Программа включает 3 основных модуля: Антибаннер, Антифишинг и Родительский контроль.

Антибаннер полностью удаляет все рекламные элементы с веб-страниц. Блокирует видеорекламу, всплывающие окна, убирает объявления, баннеры и другие материалы рекламного характера. При этом фильтрация происходит еще до загрузки сайта в браузере, а это значит:
а) никакой рекламы;
б) экономия трафика/денег;
в) сокращение времени загрузки сайтов.

Антитрекинг — это защита от посторонних наблюдателей истории вашего серфинга. С Adguard рекламные сети и счетчики не смогут отследить ваши поисковые запросы и посещенные вами сайты и использовать эти данные в корыстных целях. В то время как без Adguard они имеют довольно полное представление о вашем поле, возрасте и сфере интересов.

Антифишинг защищает вас от сайтов, содержащих вредоносный код, а также от сайтов интернет-мошенников. Программа действительно снижает вероятность заражения компьютера вирусами. Adguard использует черные списки, насчитывающие миллионы опасных сайтов. Модуль Антифишинга обрабатывает URL-адреса в режиме реального времени — сверяет их с доменами сайтов в своей базе данных. А благодаря оптимизации данного процесса — такая проверка занимает доли секунды. Это функция, выгодно отличает Adguard от главных конкурентов — Adblock и Adblock Plus.

Родительский контроль позволяет защитить детей от вызывающих и нецензурных материалов и сайтов для взрослых, что в целом обеспечивает безопасность детей онлайн. Родители могут быть абсолютно спокойны, поскольку их ребенок не увидит порнографического содержания в интернете. Кстати, эта функция недоступна другим популярным блокираторам рекламы, таким как Adblock и Adblock Plus.

От себя хочу добавить, что программа действительно стоящая. Пользуюсь ей уже точно больше двух лет. Программа не конфликтует с антивирусами и другими блокировщиками рекламы. Можно настроить программу не только на блокировку рекламы в браузере, но и на фильтрацию рекламы в других приложениях (например, в skype).
Программа достаточно известная и я уверен, что многие уже о ней слышали. Тем кто ещё её не пробовал, советую попробовать.

Скачать установщик программы можно с официального сайта по прямой ссылке: download.adguard.com/d/26831/adguardInstaller.exe
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

Баннер: {{ slide.title }}
letavr вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 16:06
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Google и Facebook уберут свою рекламу с фейковых сайтов Aliaksandre Новости в мире финансов и инвестиций 36 01.12.2016 14:33
Создание персональных сайтов, интернет-магазинов,сайтов визиток и т.д. Марсель Шарафиев Разработка сайтов 1 03.08.2015 16:51
Осенью буду проводить марафон по созданию сайтов под контекстную рекламу Bigsmart Свой интернет бизнес: общий форум 15 17.12.2014 09:49
Грамотная SEO оптимизация, раскрутка Сайтов. Изготовление, верстка сайтов под Ключ. disss Маркетинг & Поисковая оптимизация 10 06.05.2012 22:44

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар web
Почему этот форум mmgp.ru так тормозит?
От web в разделе «Вопросы и предложения»
Аватар ~XG~
Три новых банка начали гарантированные выплаты депозитов
От ~XG~ в разделе «Новости в банковской сфере и страховании»
Аватар Roman101
Россию и инвестиции признали несовместимыми
От Roman101 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар twister99
Ошибки вкладчиков или о чем НЕЛЬЗЯ постить в теме HYIP
От twister99 в разделе «Псевдоинвестиции: общий форум»
Аватар kolyan-rich
buximple - перспективный новичок, выделенный сервер, SSL сертификат, DDoS защита
От kolyan-rich в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар TheGOLDskull
biggestreturn - biggestreturn.com
От TheGOLDskull в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube