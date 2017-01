letavr

Убераем рекламу с сайтов Наверное всех уже достала эта навязчивая реклама, которая появляется почти на всех сайтах. Хочу поделиться с вами опытом использования программы adguard.



Описание программы с официального сайта



Adguard — это программа для блокировки рекламы, входящая в тройку лучших антибаннеров мира вместе с расширениями от Adblock и Adblock Plus. Однако Adguard не ограничивается банальным удалением баннеров — это универсальная программа, которая содержит в себе все самые необходимые функции для максимально комфортного пользования интернетом. Например, предупреждение или блокирование фишинговых и других онлайн-угроз, фильтрация нецензурных материалов и защита ваших личных данных в интернете.



Функциональные возможности

Программа включает 3 основных модуля: Антибаннер, Антифишинг и Родительский контроль.



Антибаннер полностью удаляет все рекламные элементы с веб-страниц. Блокирует видеорекламу, всплывающие окна, убирает объявления, баннеры и другие материалы рекламного характера. При этом фильтрация происходит еще до загрузки сайта в браузере, а это значит:

а) никакой рекламы;

б) экономия трафика/денег;

в) сокращение времени загрузки сайтов.



Антитрекинг — это защита от посторонних наблюдателей истории вашего серфинга. С Adguard рекламные сети и счетчики не смогут отследить ваши поисковые запросы и посещенные вами сайты и использовать эти данные в корыстных целях. В то время как без Adguard они имеют довольно полное представление о вашем поле, возрасте и сфере интересов.



Антифишинг защищает вас от сайтов, содержащих вредоносный код, а также от сайтов интернет-мошенников. Программа действительно снижает вероятность заражения компьютера вирусами. Adguard использует черные списки, насчитывающие миллионы опасных сайтов. Модуль Антифишинга обрабатывает URL-адреса в режиме реального времени — сверяет их с доменами сайтов в своей базе данных. А благодаря оптимизации данного процесса — такая проверка занимает доли секунды. Это функция, выгодно отличает Adguard от главных конкурентов — Adblock и Adblock Plus.



Родительский контроль позволяет защитить детей от вызывающих и нецензурных материалов и сайтов для взрослых, что в целом обеспечивает безопасность детей онлайн. Родители могут быть абсолютно спокойны, поскольку их ребенок не увидит порнографического содержания в интернете. Кстати, эта функция недоступна другим популярным блокираторам рекламы, таким как Adblock и Adblock Plus.



От себя хочу добавить, что программа действительно стоящая. Пользуюсь ей уже точно больше двух лет. Программа не конфликтует с антивирусами и другими блокировщиками рекламы. Можно настроить программу не только на блокировку рекламы в браузере, но и на фильтрацию рекламы в других приложениях (например, в skype).

Программа достаточно известная и я уверен, что многие уже о ней слышали. Тем кто ещё её не пробовал, советую попробовать.



Скачать установщик программы можно с официального сайта по прямой ссылке: download.adguard.com/d/26831/adguardInstaller.exe

