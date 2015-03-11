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Пол: Мужской Инвестирую в: HYIP Регистрация: 16.11.2015 Сообщений: 1,837 Благодарностей: 567 КП: 0.113

Приложение "Target" запускает собственную систему мобильных платежей



Сообщается, что число скачанного мобильного приложения Target CartWheel (от крупнейшего американского ритейлера Target) выросло до 27 млн покупателей, которые пользовались им в течение последних 3-х лет, после того как это приложение было представлено, что позволило им сэкономить на своих покупках на кассе более 600 млн долл. США. Этот факт воодушевил Target и сейчас ритейлер намекает, что может быть уже в скором времени он также добавит в это своё основное приложение функцию операций с мобильными платежами. Пока компания официально не подтвердила какое из 2-х выпущенных приложений будет содержать такую функцию или это будут оба приложения сразу, но утверждает, что запуск этой опции запланирован на этот год.



Однако, в любом случае понятно, что приложение CartWheel получит обновление этой функции. Это приложение среди остальных опций уже предлагает своим пользователям штрих-код, с помощью, которого они могут совершать покупки на кассе и существенно экономить на них. И данная опция являет собой современную альтернативу старому методу отрезания скидочных купонов на кассе поскольку пользователи через приложение добавляют выбранные сбереженные средства в свой список на смартфоне, а затем получают эти скидки на товар при сканировании штрих-кода на кассе.



Об этих грядущих переменах первым сообщило издание Recode, которое смогло пообщаться с руководителем пресс-службы компании Target Майклом Макнамарой на Национальной конференции федерации ритейлеров проходившей недавно в Нью-Йорке (Компания Target также подтвердила его слова).



Кроме того, ритейлер заявил, что "по крайней мере на начальном этапе" он запустит услугу мобильных платежей, которая будут доступна владельцам опции Target REDcard - и как раз это именно тот комментарий, который вероятней всего не исключает расширение сферы применения этого приложения в скором будущем.





Запуск данной опции, которая даст возможность покупателям платить за товар с помощью мобильных платежей позволит сети Target занять 3 место среди остальных крупных американских ритейлеров в этой сфере. Где к примеру, сеть Wallmart представила свой мобильный кошелек в конце 2015 года, а сеть Kohl's только совсем недавно сделала то же самое, запустив свою систему мобильных платежей Kolh's Pay вместе со своей программой лояльности.



Однако у компании Target есть преимущество в работе над созданием своей платформы мобильных платежей, где остальные компании потерпели неудачу - включая систему платежей CurrentC, которую создавал консорциум ритейлеров (включая Target и Wallmart).



Между тем, к примеру, текущее используемое приложение Target CartWheel уже пользуется особой популярностью у основной части пользователей, легко удерживаясь в десятке самых топовых приложений в категории "Shoppoing / Шоппинг" в магазине на App Store. И согласно отчета этого онлайнового магазина приложений за 2016 год, приложение CartWheel не просто популярно, а люди в нём крайне заинтересованы. Так по состоянию на начало прошлого года, активная база пользователей этого приложения пополнилась сразу на 13 млн человек, что говорит само за себя.



"Приложение CartWheel - это преимущество в мобильных платежах компании Target над остальными американскими ритейлерами. Оно обеспечивает Target наибольшим числом и более большой базой пользователей мобильных приложений, чем какой-либо иной американский ритейлер", подчеркнул г-н Джейсон Голдберг (Jason Goldberg), старший вице-президент по коммерции и контенту в цифровом маркетинге агентства Razofish.



Другими словами, большинство американских ритейлеров в целом пока еще только в процессе разработок своих инициатив по мобильным платежам, и здесь компания Target стоит особняком с точки зрения принятия и использования своей системы мобильных платежей.



Как и было упомянуто выше, пользователи приложения REDcard составляют только часть от общего числа пользователей остальных приложений Target. Поэтому это сделает наступление системы мобильных платежей Target на держателей банковских карт более дерзким, если Target примет окончательное решение идти именно по этому пути.



Перевод специально для mmgp.ru



https://text.ru/antiplagiat/5888719905836 Сообщается, что число скачанного мобильного приложения Target CartWheel (от крупнейшего американского ритейлера Target) выросло до 27 млн покупателей, которые пользовались им в течение последних 3-х лет, после того как это приложение было представлено, что позволило им сэкономить на своих покупках на кассе более 600 млн долл. США. Этот факт воодушевил Target и сейчас ритейлер намекает, что может быть уже в скором времени он также добавит в это своё основное приложение функцию операций с мобильными платежами. Пока компания официально не подтвердила какое из 2-х выпущенных приложений будет содержать такую функцию или это будут оба приложения сразу, но утверждает, что запуск этой опции запланирован на этот год.Однако, в любом случае понятно, что приложение CartWheel получит обновление этой функции. Это приложение среди остальных опций уже предлагает своим пользователям штрих-код, с помощью, которого они могут совершать покупки на кассе и существенно экономить на них. И данная опция являет собой современную альтернативу старому методу отрезания скидочных купонов на кассе поскольку пользователи через приложение добавляют выбранные сбереженные средства в свой список на смартфоне, а затем получают эти скидки на товар при сканировании штрих-кода на кассе.Об этих грядущих переменах первым сообщило издание Recode, которое смогло пообщаться с руководителем пресс-службы компании Target Майклом Макнамарой на Национальной конференции федерации ритейлеров проходившей недавно в Нью-Йорке (Компания Target также подтвердила его слова).Кроме того, ритейлер заявил, что "по крайней мере на начальном этапе" он запустит услугу мобильных платежей, которая будут доступна владельцам опции Target REDcard - и как раз это именно тот комментарий, который вероятней всего не исключает расширение сферы применения этого приложения в скором будущем.Запуск данной опции, которая даст возможность покупателям платить за товар с помощью мобильных платежей позволит сети Target занять 3 место среди остальных крупных американских ритейлеров в этой сфере. Где к примеру, сеть Wallmart представила свой мобильный кошелек в конце 2015 года, а сеть Kohl's только совсем недавно сделала то же самое, запустив свою систему мобильных платежей Kolh's Pay вместе со своей программой лояльности.Однако у компании Target есть преимущество в работе над созданием своей платформы мобильных платежей, где остальные компании потерпели неудачу - включая систему платежей CurrentC, которую создавал консорциум ритейлеров (включая Target и Wallmart).Между тем, к примеру, текущее используемое приложение Target CartWheel уже пользуется особой популярностью у основной части пользователей, легко удерживаясь в десятке самых топовых приложений в категории "Shoppoing / Шоппинг" в магазине на App Store. И согласно отчета этого онлайнового магазина приложений за 2016 год, приложение CartWheel не просто популярно, а люди в нём крайне заинтересованы. Так по состоянию на начало прошлого года, активная база пользователей этого приложения пополнилась сразу на 13 млн человек, что говорит само за себя."Приложение CartWheel - это преимущество в мобильных платежах компании Target над остальными американскими ритейлерами. Оно обеспечивает Target наибольшим числом и более большой базой пользователей мобильных приложений, чем какой-либо иной американский ритейлер", подчеркнул г-н Джейсон Голдберг (Jason Goldberg), старший вице-президент по коммерции и контенту в цифровом маркетинге агентства Razofish.Другими словами, большинство американских ритейлеров в целом пока еще только в процессе разработок своих инициатив по мобильным платежам, и здесь компания Target стоит особняком с точки зрения принятия и использования своей системы мобильных платежей.Как и было упомянуто выше, пользователи приложения REDcard составляют только часть от общего числа пользователей остальных приложений Target. Поэтому это сделает наступление системы мобильных платежей Target на держателей банковских карт более дерзким, если Target примет окончательное решение идти именно по этому пути.Перевод специально для mmgp.ru источник

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